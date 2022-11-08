Чекаємо на системи NASAMS, вони можуть серйозно посилити нашу систему ППО, - Повітряні сили
Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS. Вони можуть серйозно посилити українську протиповітряну оборону.
Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
За його словами, командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на півдні країни. Наразі там продовжуються інтенсивні бойові дії.
"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже Ллойд Остін (міністр оборони США. - Ред.) озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав Ігнат.
Втім, запитання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.
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Правильно, скажемо гоп, коли задіємо ці системи‼️🇺🇦⚔️❤️✊✌️‼️🇺🇦⚔️❤️