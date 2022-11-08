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Чекаємо на системи NASAMS, вони можуть серйозно посилити нашу систему ППО, - Повітряні сили

nasams

Україна найближчим часом чекає на постачання норвезьких комплексів NASAMS. Вони можуть серйозно посилити українську протиповітряну оборону.

Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

За його словами, командування посилює конкретні напрямки, зокрема, на півдні країни. Наразі там продовжуються інтенсивні бойові дії.

"Чекаємо звісно ще NASAMS. Вже Ллойд Остін (міністр оборони США. - Ред.) озвучив, що найближчим часом, на початку листопада, надходитимуть системи NASAMS, які можуть серйозно посилити нашу систему ППО", - сказав Ігнат.

Втім, запитання залишається у кількості норвезьких комплексів, які мають прибути до України.

Також читайте: Остін обговорив з новим міністром оборони Італії Крозетто підтримку України, зокрема ППО

Автор: 

ППО (3224) Ігнат Юрій (790)


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Судячи зі слів міністра,зброя уже в Україні, тепер тільки розташувати її.
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08.11.2022 18:31 Відповісти
Summit (OLCF-4) ..уже нашёл оптимальное расположение
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08.11.2022 18:37 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 18:31 Відповісти
Вчора ж з усіх прасок лунало, що вже насамс приїхав. Чи знову гра на випередки, хто перший з політиків пропіариться на радісній новині
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08.11.2022 19:42 Відповісти
Нам нужно ПРо!балистические ракети могут уничтожить все ПВО вместе с Ирисами и Насамсами, скорость падения ракети с висоти плюс скорость двигателя увеличивает ее в три раза, так что как то так
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08.11.2022 19:50 Відповісти
Низький уклін Захисникам України!!
Правильно, скажемо гоп, коли задіємо ці системи‼️🇺🇦⚔️❤️✊✌️‼️🇺🇦⚔️❤️
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08.11.2022 20:20 Відповісти
 
 