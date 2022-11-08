Україна звернулася до США з проханням розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами, - Стефанчук
Україна звернулася до США з проханням про передачу систем C-RAM, які допоможуть бійцям ЗСУ збивати іранські дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News, про це йдеться у листі спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Конгресу США.
У своєму листі Стефанчук заявив про необхідність початку постачання Україні високомобільних систем протиповітряної оборони C-RAM, оскільки вони допоможуть захистити "важливі об'єкти та особливо важливі електростанції".
Зазначимо, що у C-RAM вбудований радар для відстеження загроз. Також система обладнана великою скорострільною гарматою. C-RAM може здійснювати близько 4500 пострілів за хвилину.
В ABC News розповідають, що в Міноборони США відмовилися розкривати зміст списку озброєння, яке планують постачати Україні, але речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що підтримка США зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для війни в Україні.
"Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на оборонну допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", - наголосив спікер.
Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
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І тим більше заявляти що є дешевші в роботі це нонсенс. Нам ніхто не продасть лазерну версію c-ram. А всі ракетні комплекси крім того що мають на порядок, наголошую на порядок меншу ефективність ще й до того мають дуже велику вартість ракет до них (починаючи від 100к $ за одиницю, а середня від пари мільйонів та більше). В той час як C-RAM може збити тисячу цілей, ракетний комплекс випустить 8 ракет і вмре бо ракет більше немає.
Єдиний недолік C-RAM це дальність роботи, тобто радіус. Але це військове ПРО, для абсолютного прикриття військових на марші та військових об'єктів, а не щоб збивати літаки за сотні км.
Ставиш такий C-RAM на вежу біля ТЕЦ і ржеш з противника, нехай він запускає зараз більше сотні крилатих ракет чи дронів по одній ТЕЦ але всіх їх буде знищено.
P.S. Правда для захисту від балістичних ракет треба нормальне висотне ПРО THAAD те яке йде після Петріот і про яке у нас майже ніхто не знає. Але THAAD не може бути заміною C-RAM бо вони проти різних типів цілей.
Вони не є якоюсь далекобійною зброє що може настрашити рф. І саме головне вони не є чимось високотехнологічним. Якщо нам хотіли дати Бородавочників то причин не давати Центуріонів немає.