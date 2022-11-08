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Україна звернулася до США з проханням розпочати постачання систем C-RAM для боротьби з іранськими дронами, - Стефанчук

дрони,герань,іранські

Україна звернулася до США з проханням про передачу систем C-RAM, які допоможуть бійцям ЗСУ збивати іранські дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News, про це йдеться у листі спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Конгресу США.

У своєму листі Стефанчук заявив про необхідність початку постачання Україні високомобільних систем протиповітряної оборони C-RAM, оскільки вони допоможуть захистити "важливі об'єкти та особливо важливі електростанції".

Зазначимо, що у C-RAM вбудований радар для відстеження загроз. Також система обладнана великою скорострільною гарматою. C-RAM може здійснювати близько 4500 пострілів за хвилину.

В ABC News розповідають, що в Міноборони США відмовилися розкривати зміст списку озброєння, яке планують постачати Україні, але речник Пентагону Гаррон Гарн зазначив, що підтримка США зосереджується на обладнанні, яке є актуальним для війни в Україні.

"Ми цілодобово працюємо над виконанням першочергових запитів України на оборонну допомогу, доставляючи зброю зі складів США, коли вона є", - наголосив спікер.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

Автор: 

ППО (3224) США (23119) Стефанчук Руслан (760) дрони (4780)


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Топ коментарі
+16
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08.11.2022 18:58
+10
Особливо гарно "збиває" бабло
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08.11.2022 19:02
+9
Це супер
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08.11.2022 18:41
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08.11.2022 18:41 Відповісти
Свої Шилки та С-60 вже всі "підняли"?

Для мопедів поки й цього за глаза вистачить!

Тільки й чути "Дай"
Може самим ЗЄльним спробувати щось зробити?
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08.11.2022 19:06 Відповісти
Там вже якісь більш розвинуті мопеди на горізонті. Ніякі ППО зайвим не буває.
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08.11.2022 19:14 Відповісти
Українська модернізація шилки "Рокач".
Наші інженера замутили такий радар, що бачив пориви вітру - довелось знижувати чутливість.
Українська модернізація Стріли-10 від Луча - дальність 10 км, наводка по лазеру

Де все це?
Під асвальтом!
500 міліонів долярів на "Мрії" цікавіше попиляти
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08.11.2022 19:24 Відповісти
Тепер треба щє THAAD проти балістичних.
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08.11.2022 18:42 Відповісти
А що робити з тими ракетами, котрі напевно полетять нам на голови? Бо засобів боротьби з тими балістичними ********* ні у кого в світі немає. Чи є?
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08.11.2022 18:44 Відповісти
Може лазерні ?
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08.11.2022 18:52 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/THAAD
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08.11.2022 18:57 Відповісти
Є, але скажемо так, з тих декількох що існують, у реальному бою першу балістичну ракету знищив поки що тільки THAAD у Еміратах, десь у січні цього року.
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08.11.2022 19:16 Відповісти
Боюсь нам їх ніхто не продасть. Занадто вони круті. Якби нам вже постачали петріоти тоді можна було б мріяти про ці комплекси, а так може вдасться випросити хоча б C-ram.
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08.11.2022 19:33 Відповісти
Стефанчук вас всех слопает
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08.11.2022 18:52 Відповісти
Якось так все дається запізніло,коли потрощать зовсім все.
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08.11.2022 18:52 Відповісти
Трощилка у москаля на все не відросла.
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08.11.2022 19:17 Відповісти
Відібємся від супостата .
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08.11.2022 18:54 Відповісти
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08.11.2022 18:58 Відповісти
Особливо гарно "збиває" бабло
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08.11.2022 19:02 Відповісти
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08.11.2022 19:19 Відповісти
бубі б вже вирішитись якось, чи ти звертаєшся з проханням на дуже важливу і потрібну прямо зараз допомогу, чи плюеш в ту сторону - бо обидві дії разом це гарно в кавєєні і сватах, а в політиці не дуже чомусь...
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08.11.2022 19:01 Відповісти
спікер ,свого часу агітував,а може що і більше.як агітував,х/з що би де3,14здати ВЗРади не голосували за звернення ВРади України до конгресу США..про надання Україні статусуосновного союзника поза НАТО-

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №5380 "Про Звернення Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA)".

Документ підтримали 24 народних депутати за мінімально необхідних 226 на позачерговому засіданні ВР 8 вересня, передає кореспондент Укрінформу, а тепер .після 8 ми місяців руйнації України і десьтки имсяч вбитих українців спохватився за тим.за чим вже мабуть давніше.звернувся Залужний
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08.11.2022 19:08 Відповісти
Чого це воно вилізло? Хіба у нього світло є?
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08.11.2022 19:09 Відповісти
А при чому тут це товстосраке опудало?
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08.11.2022 19:14 Відповісти
система Centurion C-RAM - "Осиний рій" , дійсно цікава ..., але надто дорога...- е і інші види та системи які ефективні та набагато дешевшвші що в ціні як система та і в витратних БК...
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08.11.2022 19:15 Відповісти
Не існує ефективніших комплексів!

І тим більше заявляти що є дешевші в роботі це нонсенс. Нам ніхто не продасть лазерну версію c-ram. А всі ракетні комплекси крім того що мають на порядок, наголошую на порядок меншу ефективність ще й до того мають дуже велику вартість ракет до них (починаючи від 100к $ за одиницю, а середня від пари мільйонів та більше). В той час як C-RAM може збити тисячу цілей, ракетний комплекс випустить 8 ракет і вмре бо ракет більше немає.

Єдиний недолік C-RAM це дальність роботи, тобто радіус. Але це військове ПРО, для абсолютного прикриття військових на марші та військових об'єктів, а не щоб збивати літаки за сотні км.

Ставиш такий C-RAM на вежу біля ТЕЦ і ржеш з противника, нехай він запускає зараз більше сотні крилатих ракет чи дронів по одній ТЕЦ але всіх їх буде знищено.

P.S. Правда для захисту від балістичних ракет треба нормальне висотне ПРО THAAD те яке йде після Петріот і про яке у нас майже ніхто не знає. Але THAAD не може бути заміною C-RAM бо вони проти різних типів цілей.
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08.11.2022 19:31 Відповісти
А гіпнотизерці враз відвалили бабла на чотириста таких ракет. А дохтур наук просить а кампашку, всі просять то і я прошу.
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08.11.2022 20:08 Відповісти
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08.11.2022 19:15 Відповісти
Це треба було ще весною.
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08.11.2022 19:16 Відповісти
Весною 2014 року.
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08.11.2022 19:18 Відповісти
Тоді нам навіть інженерне пз не продавали...
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08.11.2022 19:34 Відповісти
Тоді було зарано, а вот на "майськіє" під шашличок то вже в самий раз 😕
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08.11.2022 19:27 Відповісти
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08.11.2022 19:30 Відповісти
нифига не дадут такого
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08.11.2022 20:12 Відповісти
Чому? Їх багато. Вони їх вже списують бо є вже робочі лазерні.

Вони не є якоюсь далекобійною зброє що може настрашити рф. І саме головне вони не є чимось високотехнологічним. Якщо нам хотіли дати Бородавочників то причин не давати Центуріонів немає.
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08.11.2022 23:12 Відповісти
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08.11.2022 21:06 Відповісти
 
 