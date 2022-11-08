Війни завершуються за столом переговорів, все залежить від ситуації на полі бою, - Столтенберг
Російська агресивна війна проти України, як і будь-яка інша, завершиться за столом переговорів, але коли і на яких умовах це відбудеться – цілком залежить від ситуації на полі бою.
Про це сьогодні під час віртуального спілкування з учасниками Кліматичної конференції СОР-27 під егідою ООН в Єгипті заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Саме так керівник Альянсу відповів на запитання модератора, як довго може тривати війна в Україні і чим вона може завершитися.
"Війни, за своєю природою, є непередбачуваними. Тож я був би дуже обережним в передбаченнях, як довго триватиме ця війна. Переконаний, що НАТО та його партнери по усьому світу - ми маємо продовжувати підтримку України. Тому що, якщо росія переможе в Україні, це надішле послання президенту путіну та іншим авторитарним лідерам, що вони можуть досягти своїх цілей шляхом використання грубої військової сили… На певній стадії ця війна, як і будь-яка, завершиться за столом переговорів. Але те, що може відбутися за цим столом переговорів, фундаментально пов’язано із ситуацією на полі бою", - сказав Єнс Столтенберг.
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я мабуть здурів... або з дуба впав..а може в сосну в!**бався
перемовин), де буде прийнята капітуляція росії.
Якщо буде кому підписувати капітуляцію. бо на той час ні росії, ні росіян не існуватиме.
4th.
Перша/Друга світова чим закінчилась? переговори з капітуляцією.
Позорні для рашки чеченські чим закінчились? переговори з "переможною" капітуляцією.
ну і так далі.
кожна війна закінчується за столом - зафіксувати результати. Саме про це і говорять у світі. Чи думаєте вони своїм виборцям скажуть - 10 років так 10 років будете економити, а ми Україні помагати?
Дякуємо за велику підтримку, всім партнерам.
Та, вони краник хоч завтра можуть прикрутити - і будемо вже ми шукати перемовин. Наші очільники такі гордовиті поки є чим воювати.
це ж не їх воїни та люди гинуть від рашки
а демократичний світ орієнтований на виборця - і дає йому те, що хоче почути. От трошки потерпіть, домовляться обов'язково.
АЛЕ це не значить що нас хочуть посадити за стіл з ****** - хотіли б, одразу військову і фінансову допомогу прикрутили, і викручуйтесь як знаєте.
Та цього ж не стається?
Коли ви вже навчитесь реагувати на дії людей, а не на слова.
от маска захейтили, але без його старлінків хер би хімарси так чітко били.
Ну чесне слово. Дикі ви люди.. легко триндіти в інтернеті