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Війни завершуються за столом переговорів, все залежить від ситуації на полі бою, - Столтенберг

столтенберг

Російська агресивна війна проти України, як і будь-яка інша, завершиться за столом переговорів, але коли і на яких умовах це відбудеться – цілком залежить від ситуації на полі бою.

Про це сьогодні під час віртуального спілкування з учасниками Кліматичної конференції СОР-27 під егідою ООН в Єгипті заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ.

Саме так керівник Альянсу відповів на запитання модератора, як довго може тривати війна в Україні і чим вона може завершитися.

"Війни, за своєю природою, є непередбачуваними. Тож я був би дуже обережним в передбаченнях, як довго триватиме ця війна. Переконаний, що НАТО та його партнери по усьому світу - ми маємо продовжувати підтримку України. Тому що, якщо росія переможе в Україні, це надішле послання президенту путіну та іншим авторитарним лідерам, що вони можуть досягти своїх цілей шляхом використання грубої військової сили… На певній стадії ця війна, як і будь-яка, завершиться за столом переговорів. Але те, що може відбутися за цим столом переговорів, фундаментально пов’язано із ситуацією на полі бою", - сказав Єнс Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО підтримує право України на захист, - Столтенберг

Автор: 

перемовини (2925) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+7
наче з нацистами ніхто не укладав мир, їх просто стратили, а вже з новими людьми будували співпрацю...
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08.11.2022 19:52
+6
Серьезно? И почему же вы не сели за стол переговоров с Милошевичем, Усамою Бен Ладеном и Саддамом Хусейном?
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08.11.2022 19:59
+5
це як? лишити як є зараз і переговорюватися з касабами?
я мабуть здурів... або з дуба впав..а може в сосну в!**бався
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08.11.2022 19:46
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це як? лишити як є зараз і переговорюватися з касабами?
я мабуть здурів... або з дуба впав..а може в сосну в!**бався
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08.11.2022 19:46 Відповісти
Клімактерична конференція...
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08.11.2022 19:50 Відповісти
Клімактерична конференція політичних імпотентів.
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08.11.2022 19:54 Відповісти
наче з нацистами ніхто не укладав мир, їх просто стратили, а вже з новими людьми будували співпрацю...
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08.11.2022 19:52 Відповісти
а взагалі, все це туфта, Omnia Vanitas, так би мовити
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08.11.2022 19:54 Відповісти
Разница только в том что сейчас не 45 год а также в разнице возможностей - тех, и современных нацистов. (Те не имели ЯО в таком количестве, а так же способов его доставки в любую точку мира)
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08.11.2022 20:02 Відповісти
отже робити в цьому світі нічого, тут правлять тирани.
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08.11.2022 20:06 Відповісти
Війна завершиться за столом (перемовин), де буде прийнята капітуляція росії.
Якщо буде кому підписувати капітуляцію. бо на той час ні росії, ні росіян не існуватиме.
4th.
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08.11.2022 19:53 Відповісти
так, зрадофіли довбані.
Перша/Друга світова чим закінчилась? переговори з капітуляцією.
Позорні для рашки чеченські чим закінчились? переговори з "переможною" капітуляцією.
ну і так далі.
кожна війна закінчується за столом - зафіксувати результати. Саме про це і говорять у світі. Чи думаєте вони своїм виборцям скажуть - 10 років так 10 років будете економити, а ми Україні помагати?
Дякуємо за велику підтримку, всім партнерам.
Та, вони краник хоч завтра можуть прикрутити - і будемо вже ми шукати перемовин. Наші очільники такі гордовиті поки є чим воювати.
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08.11.2022 19:53 Відповісти
панда- дам тобі трохи цукрової тростини.. просвіти мене нерозумного
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08.11.2022 19:59 Відповісти
а що незрозуміло? у світі. силами рашки та пропаганди, наростає невдоволення що стільки ресурсів отримує Україна, і не робить нічого щоб закінчити війну.
це ж не їх воїни та люди гинуть від рашки
а демократичний світ орієнтований на виборця - і дає йому те, що хоче почути. От трошки потерпіть, домовляться обов'язково.
АЛЕ це не значить що нас хочуть посадити за стіл з ****** - хотіли б, одразу військову і фінансову допомогу прикрутили, і викручуйтесь як знаєте.
Та цього ж не стається?
Коли ви вже навчитесь реагувати на дії людей, а не на слова.
от маска захейтили, але без його старлінків хер би хімарси так чітко били.
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08.11.2022 20:06 Відповісти
ще тростини?
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08.11.2022 20:08 Відповісти
А нічого що "переговори" в Першій і Другій Світових війнах почалися після розгрому німецьких військ?Чи цей нюанс для вас несуттєвий?
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08.11.2022 20:12 Відповісти
А вас вже хтось садить за стіл перемовин? Та розмови про перемовини з 1943 йшли...
Ну чесне слово. Дикі ви люди.. легко триндіти в інтернеті
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08.11.2022 20:19 Відповісти
Не мене,а нашу владу: "Саме тому зі США - через Брюссель - надходить меседж, який також є запрошенням для української влади: якщо і коли Херсон буде повернутий, тоді можна починати переговори. Джерело: А можна конкретніше про "розмови про перемовини з 1943...Чи аби ляпнути?
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08.11.2022 20:45 Відповісти
На Украіну поставили -- добре шо не забили .
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08.11.2022 19:53 Відповісти
войны заканчиваются принятием цианида в бункере со своей самкой
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08.11.2022 19:55 Відповісти
тут згідний,останні дні про переговори говорять усі
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08.11.2022 20:08 Відповісти
Серьезно? И почему же вы не сели за стол переговоров с Милошевичем, Усамою Бен Ладеном и Саддамом Хусейном?
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08.11.2022 19:59 Відповісти
Причина всегда одна. Та же самая, по которой в свое время союзники, начав войну, чтобы защитить Польшу от одного людоеда, закончили ее, отдав и Польшу, и Чехословакию, и Венгрию, и Болгарию, и Румынию, и пол-Германии, не говоря уже о Балтии, другому, еще более ужасному людоеду. Потому что желания не всегда совпадают с возможностями, а справедливость с наличием средств ее достижения.
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08.11.2022 21:00 Відповісти
Трамп вроде уже переговаривал и с ****** и с Ыном. В результате имеем в Европе полномасштабную войну а Ын бросает ядерные ракеты через Японию и американские авианосцы.
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08.11.2022 20:03 Відповісти
Красивые фото...
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08.11.2022 20:06 Відповісти
Акт о капитуляции тоже подписывается за столом переговоров ....В опрос только в том, кто от расеи тот АКт подпишет
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08.11.2022 20:09 Відповісти
у нас есть ресурсы чтобы заставить кацапов капитулировать? Вы в реальности живете,или в облаках летаете в больших розовых окулярах и при этом еще Арестовича посматриваете? Мы даже одеждой армию свою обеспечить не можем, не имеем ПВО для того чтобы защитить свою критическую инфраструктуру. Вы понимаете что для капитуляции кацапов нужно на красную площадь зайти танками? А для этого надо чуть ли не положить все мужское население Украины? И то далеко не факт.и вам оружие более мение будут давать только для освобождения своих земель,для того чтобы атаковать саму расию никто ничего давать не собирается
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08.11.2022 20:16 Відповісти
путин *****? Крым это Украина?
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08.11.2022 20:27 Відповісти
аахаха ) идеально аргументированный ответ
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08.11.2022 20:31 Відповісти
Пока ты очком крутишь. так чей Крым?
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08.11.2022 21:29 Відповісти
Крым украинский. Псоле этого ответа ты отпустишь мне все грехи? Как будто это вопрос сразу же выводит на чистую воду всех поголовно, ты реально считаешь что подобные вопросы кого то выкривают??? Ты реально дурачек какой то
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08.11.2022 22:06 Відповісти
То что ты вонючий кацапский троль это понятно. Ты, руцьке еще в первом коменте прокололся. . Повторяю, твой путин - *****, а вы московиты враги. И мы вас будем уничтожать
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08.11.2022 22:22 Відповісти
ну так нахрен ты меня спрашываешь тогда чей Крым если ты уже своими шерлоковскими дедуктивными методами итак определил что я кацап Жалкое зрелище конечно, ты даже два плюс два не сможешь додать наверняка судя по тму что пишешь,а расказываешь что кого то тут вывел на чистую воду
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08.11.2022 22:28 Відповісти
Що,, руцьке правда очі коле. Ми тебе все одне вб'ємо. Готуй чорний "макінтош"
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08.11.2022 22:38 Відповісти
ахахаха дите
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08.11.2022 22:48 Відповісти
недовго лишилось реготіти понад 70 тис. вже не регочуть.
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08.11.2022 23:25 Відповісти
таких как ты положить бы - было бы в плюс Украине...!
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08.11.2022 20:27 Відповісти
если положить тех кто думать умеет,а не летает в облаках то останутся такие дурачки как ты,с которыми далеко не заедешь
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08.11.2022 20:32 Відповісти
ты свинорыл конечно не здохнешь - но это до одного времени...
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08.11.2022 20:38 Відповісти
как будто ты безсмертный
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08.11.2022 20:41 Відповісти
я этого не отрицаю, зато уже пережил ваших 77000 свиноцабак - надеюсь что переживу ещё намного больше ваших свиноцабак...!
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08.11.2022 20:44 Відповісти
с чего ты взял что эти свинособаки мои?
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08.11.2022 20:49 Відповісти
Эту сцыкливую осторожную обеспокоенную овцу поставили на такую должность чтоб не злить х..ла. В случае вступления НАТО в конфликт его заменят на кого- то с яйцами типа Джонсонюка.
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08.11.2022 20:12 Відповісти
за столом з виродком расіі путіним? Столтенберг, ви ж усаму бен ладена знищили, так путін це мразота гірше бен ладена, що вам заважає знищити кремлівського ублюдка?
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08.11.2022 20:28 Відповісти
Ага, спочатку уб'ють сотні тисяч, а потім сядуть домовлятися із вбивцями!
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08.11.2022 20:31 Відповісти
Нюрнбергський процес також завершувався за столом.Тепер аналогічний час,довершити ,недовершене.Фашизм засудили.має бути засуджений і рашизм.
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08.11.2022 21:21 Відповісти
Шкода, Алоїзичу про це не сказали вчасно.. Дивись і живий би залишився.
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08.11.2022 22:32 Відповісти
маячня. війни завершуються перемогою та капітуляцією ворога.
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09.11.2022 02:50 Відповісти
 
 