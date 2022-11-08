Війни завершуються за столом переговорів, все залежить від ситуації на полі бою, - Столтенберг

Російська агресивна війна проти України, як і будь-яка інша, завершиться за столом переговорів, але коли і на яких умовах це відбудеться – цілком залежить від ситуації на полі бою.

Про це сьогодні під час віртуального спілкування з учасниками Кліматичної конференції СОР-27 під егідою ООН в Єгипті заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Саме так керівник Альянсу відповів на запитання модератора, як довго може тривати війна в Україні і чим вона може завершитися.

"Війни, за своєю природою, є непередбачуваними. Тож я був би дуже обережним в передбаченнях, як довго триватиме ця війна. Переконаний, що НАТО та його партнери по усьому світу - ми маємо продовжувати підтримку України. Тому що, якщо росія переможе в Україні, це надішле послання президенту путіну та іншим авторитарним лідерам, що вони можуть досягти своїх цілей шляхом використання грубої військової сили… На певній стадії ця війна, як і будь-яка, завершиться за столом переговорів. Але те, що може відбутися за цим столом переговорів, фундаментально пов’язано із ситуацією на полі бою", - сказав Єнс Столтенберг.

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