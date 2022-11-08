Сили оборони щодня відбивають десятки атак і не здають жодного сантиметра на Донецькому напрямку, - Маляр

Сили оборони України не здають жодного сантиметра землі на Донецькому напрямку попри високу активність російських військ.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цими днями епіцентром бойових дій залишається Донецький напрямок і Донецька область, і ворог не полишає своїх завдань вийти на рубежі області. Там на сьогодні активність бойових дій надзвичайно висока, тому що вдень десятки атак здійснює ворог, і ЗСУ, Сили оборони ці атаки відбивають. По суті, ми не здаємо жодного сантиметра землі. Це показник високої майстерності Сил оборони, у ворога великі втрати, але попри це вони не залишають свого завдання все-таки вийти на рубежі Донецької області", - сказала Маляр.

За її словами, на інших напрямках теж тривають бойові дії, але з дещо іншою інтенсивністю, на певних напрямках ЗСУ витісняють ворога.

Щодо ситуації на півдні, Маляр зазначила, що ворог намагається ввести українських військових в оману. Зокрема, фіксуються ознаки того, що загарбники можуть у перспективі залишити окремі території, але так само вони можуть укріпитись на тимчасово загарбаних територіях. За словами заступниці міністра, ворог має декілька планів та орієнтується по ситуації.

"Найближчим часом головною метою окупантів залишається схід та намір вийти на кордони Донецької області", - вважає Маляр.