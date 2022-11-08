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Новини Війна
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Сили оборони щодня відбивають десятки атак і не здають жодного сантиметра на Донецькому напрямку, - Маляр

зсу

Сили оборони України не здають жодного сантиметра землі на Донецькому напрямку попри високу активність російських військ.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цими днями епіцентром бойових дій залишається Донецький напрямок і Донецька область, і ворог не полишає своїх завдань вийти на рубежі області. Там на сьогодні активність бойових дій надзвичайно висока, тому що вдень десятки атак здійснює ворог, і ЗСУ, Сили оборони ці атаки відбивають. По суті, ми не здаємо жодного сантиметра землі. Це показник високої майстерності Сил оборони, у ворога великі втрати, але попри це вони не залишають свого завдання все-таки вийти на рубежі Донецької області", - сказала Маляр.

За її словами, на інших напрямках теж тривають бойові дії, але з дещо іншою інтенсивністю, на певних напрямках ЗСУ витісняють ворога.

Щодо ситуації на півдні, Маляр зазначила, що ворог намагається ввести українських військових в оману. Зокрема, фіксуються ознаки того, що загарбники можуть у перспективі залишити окремі території, але так само вони можуть укріпитись на тимчасово загарбаних територіях. За словами заступниці міністра, ворог має декілька планів та орієнтується по ситуації.

"Найближчим часом головною метою окупантів залишається схід та намір вийти на кордони Донецької області", - вважає Маляр.

Автор: 

армія рф (17557) Донецька область (8607) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.11.2022 20:05
+7

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08.11.2022 19:54
+4
Ой бозєцькі бозє! Сю-сю-сю!
Цікаво, що б заспівала оця жіночка, що розкудахталася, як курка, якби їй довелося попасти на підвал до цих "Бєдних дєточок". Спитайте у виживших з Бучі, там як раз отакі молодесенькі діточки з задоволенням грабували, гвалтували і убивали. Тьху, гидота, аж нудить. Вас убивають, а ви знов зі своїм дебільним гуманізмом.
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08.11.2022 20:15
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08.11.2022 19:54 Відповісти
Ой бозєцькі бозє! Сю-сю-сю!
Цікаво, що б заспівала оця жіночка, що розкудахталася, як курка, якби їй довелося попасти на підвал до цих "Бєдних дєточок". Спитайте у виживших з Бучі, там як раз отакі молодесенькі діточки з задоволенням грабували, гвалтували і убивали. Тьху, гидота, аж нудить. Вас убивають, а ви знов зі своїм дебільним гуманізмом.
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08.11.2022 20:15 Відповісти
В Бахмуті дійшли до винзаводу ,відкинули, а у Павлівці до садів. Кремінна і Сватове все ближче. Бережіть себе і Україну
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08.11.2022 20:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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08.11.2022 20:05 Відповісти
Дякую Вам за молитви. Я не вивчила,але читаю Вас постійно і молюся разом з вами. Тримайтесь і бережіть себе.
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08.11.2022 20:10 Відповісти
Коли уже нарешті Тарана та керівника ГШ ЗСУ (тих років) запросить ДБР чи теж СБУ для відповіді за роки особистої злочинної бездіяльності разом із заступниками, які імітували буремну бездіяльність, результати якої проявилися в загибелі Захисників України з лютого 2022 року???
Головне, щоб їх не знайшли в бані, як Кравченка чи Кирпу, з прикрим самогубством!!! Таран разом із замами має що розповісти, але вони ж ахвицуцери, тому їм, мабуть, і соромно!!!
Пильнуймо Україну!!
Слідкуймо за діями Стефанчука-Зеленського!!
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08.11.2022 20:13 Відповісти
При дерьмаке и не мечтайте‼️
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08.11.2022 20:27 Відповісти
Тому республіканці і кажуть - тотальна перевірка керівництва України на кшталк поставок зброї та устаткування.
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08.11.2022 20:23 Відповісти
Ви у главмародера питаєте? Нутакоє.
Біля ОП пошукайте, думаю там мінімум 20 з 49 знайдеться.
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08.11.2022 20:23 Відповісти
Наші воїни молодці і Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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08.11.2022 20:31 Відповісти
 
 