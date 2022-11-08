Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі, - Зеленський в ООН
Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання та Телеграм глави держави.
"Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі. Наголосив на цьому під час Конференції ООН з питань зміни клімату COP27. Потрібно жорстко зупинити тих, хто своєю божевільною й незаконною війною руйнує можливість для світу в єдності працювати заради спільної мети", - сказав Зеленський.
За його словами, росія повинна сховати свої гармати й ракети, щоб світ міг нарешті почути, що всі країни разом дійсно можуть зробити для порятунку від кліматичної катастрофи.
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