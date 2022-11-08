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Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі, - Зеленський в ООН

зеленський

Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, повідомляє Цензор.НЕТ із посилання та Телеграм глави держави.

"Не може бути ефективної кліматичної політики без миру на землі. Наголосив на цьому під час Конференції ООН з питань зміни клімату COP27. Потрібно жорстко зупинити тих, хто своєю божевільною й незаконною війною руйнує можливість для світу в єдності працювати заради спільної мети", - сказав Зеленський.

За його словами, росія повинна сховати свої гармати й ракети, щоб світ міг нарешті почути, що всі країни разом дійсно можуть зробити для порятунку від кліматичної катастрофи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія зриває планетарні зусилля щодо запобігання кліматичній катастрофі, - Дуда

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) клімат (180) ООН (3363)


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ежели нет телефона--немажлива позвонить..от так
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08.11.2022 20:12 Відповісти
Зе потрібно обовьязково їхати на саммит G20
Зустрічі з лідерами хорошо би повести без довгих кацапських ушей.

Раша робить все , щоб Зе не поїхав на самміт через своїх агентів в світі і в Україні ( Ермака)
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08.11.2022 20:17 Відповісти
Так він тому і не їде що нікому там не цікавий і звісно будуть запитувати про корупцію.
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09.11.2022 06:13 Відповісти
Такі дебіли як ***** тягнуть все людство до загибелі...
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08.11.2022 20:17 Відповісти
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08.11.2022 20:23 Відповісти
Майдан в Иране закончился...
Парламент проголосовал за казнь 14 000 людей протестовавших не только в Тегеране,а по всей стране...
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08.11.2022 20:24 Відповісти
ипать він філософ-напевно свіжий кокс підвезли!
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08.11.2022 20:33 Відповісти
какая речь! председателя ООН с лёгкостью в болтовне заменит
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08.11.2022 21:09 Відповісти
 
 