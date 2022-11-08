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Новини Агресія Росії проти України
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"Ми притягнемо російських військових до відповідальності за воєнні злочини", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

томас-грінфілд

Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що російську армію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.

Про це вона заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ

"Мій сигнал російським силам простий: ми притягнемо вас до відповідальності за ваші воєнні злочини. Справедливість переможе", - заявила Томас-Грінфілд. 

Постпред США при ООН відвідали криміналістичну лабораторію, де спеціалісти ретельно перевіряють місця воєнних злочинів і збирають необхідні докази, а також зустрілася з жертвами воєнних злочинів та їх сім'ями. Вона підкреслила, що ці докази будуть використані посадовцями, аби побудувати справу проти тих, хто скоїв такі жахливі злочини.

"Я повертаюся до Нью-Йорку рішучою щодо того, щоб притягнути Росію до відповідальності, продовжувати боротися з продовольчою кризою, робити все можливе, щоб Україна пройшла через місяці зими. США стоятимуть з Україною разом з нашими партнерами й союзниками скільки буде потрібно. Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Демократія переможе в цій країні", - зазначила Томас-Грінфілд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся з представницею США в ООН Томас-Грінфілд: "Розповів про ситуацію на фронті й ракетний терор Росії"

Автор: 

ООН (3363) воєнні злочини (1866) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+9
Разве только военные. А депутаты госдуры, а кремлёвские пропагандоны?
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08.11.2022 20:17
+7
Дякуємо США за підтримку у боротьбі України проти терористів *****!!!
Асфальтом рашистів не закидаєш, Таран вкурсі справи!!
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08.11.2022 20:18
+7
Деяких вже притягнули і розтягнули…дики собаки.
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08.11.2022 20:22
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Разве только военные. А депутаты госдуры, а кремлёвские пропагандоны?
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08.11.2022 20:17 Відповісти
Дякуємо США за підтримку у боротьбі України проти терористів *****!!!
Асфальтом рашистів не закидаєш, Таран вкурсі справи!!
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08.11.2022 20:18 Відповісти
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08.11.2022 20:43 Відповісти
Тю.... Це ж текст Зеленського! Суфлери переплутали...
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08.11.2022 20:20 Відповісти
Деяких вже притягнули і розтягнули…дики собаки.
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08.11.2022 20:22 Відповісти
...собаки, а далі ланцюгово - лисиці, їжаки, і всі інші учасники могилізації
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08.11.2022 20:29 Відповісти
До всіх доберемся! Всіх за 200 им!
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08.11.2022 20:29 Відповісти
Та да...хмырь мавзолейный ответит за 40 000 детей убитых только в Чечне...за Грузию,Украину, Сирию тоже ответит..за сбитые самолёты Леха Качинского 2010году,за малазинский Боинг под Донецком,а также за дома в Москве,Волгодонске, Буйнакске..взрывы в Метро Питера и Москвы ...за все ответит ...
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08.11.2022 20:31 Відповісти
Яка приемна дiвчина. Аби воеа мене не зхавала
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08.11.2022 20:32 Відповісти
товариство - зара якраз Фейгін теревенить...коротше вони в польщі утворили якусь шарагу і, уявіть, хочуть озброєних "хароших" в їх понятті кацапів пустить з території України скидать *****....молодці хлопчики - шоб увесь світ сказав, шо це громадянська війна і тепер точно х..ло має право жахнуть яо, чи я щось не так розумію?
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08.11.2022 20:36 Відповісти
Судить крыс путлера должна прокурора из Швейцарии Карла Дель Понте...Дама очень известная во всем Мире...в самый раз против головорезов путлера ..🦍🦍🦍
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08.11.2022 20:41 Відповісти
гад блес де куин...ой гад блес америка
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08.11.2022 20:50 Відповісти
трындеж ни о чем
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08.11.2022 21:06 Відповісти
Бла бла бла как и гарантии территориальной целостности Украины.
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08.11.2022 21:09 Відповісти
 
 