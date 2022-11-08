"Ми притягнемо російських військових до відповідальності за воєнні злочини", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд запевнила, що російську армію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.

Про це вона заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ

"Мій сигнал російським силам простий: ми притягнемо вас до відповідальності за ваші воєнні злочини. Справедливість переможе", - заявила Томас-Грінфілд.

Постпред США при ООН відвідали криміналістичну лабораторію, де спеціалісти ретельно перевіряють місця воєнних злочинів і збирають необхідні докази, а також зустрілася з жертвами воєнних злочинів та їх сім'ями. Вона підкреслила, що ці докази будуть використані посадовцями, аби побудувати справу проти тих, хто скоїв такі жахливі злочини.

"Я повертаюся до Нью-Йорку рішучою щодо того, щоб притягнути Росію до відповідальності, продовжувати боротися з продовольчою кризою, робити все можливе, щоб Україна пройшла через місяці зими. США стоятимуть з Україною разом з нашими партнерами й союзниками скільки буде потрібно. Україна ніколи не буде перемогою для Росії. Демократія переможе в цій країні", - зазначила Томас-Грінфілд.

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