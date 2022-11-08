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Новини Агресія Росії проти України
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США виділять $25 мільйонів Україні на підтримку вразливих верств населення взимку, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

томас-грінфілд

Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд оголосила про виділення додаткових 25 млн доларів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку вразливих верств населення в Україні взимку.

Про це вона заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансують USAID, щоб переконатися, що в людей є їжа, прихисток, тепло цієї зими. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні під час важкої зими. Ці нові кошти поширяться на наше планування та допомогу для близько 75 тисяч господарств, які постраждали найбільше", - сказала вона.

Томас-Грінфілд підкреслила, що США приділяють велику увагу енергетичним потребам України, запевнивши, що Сполучені Штати не дадуть українцям замерзнути чи голодувати через брутальну, непотрібну, незаконну та нелюдську війну Росії.

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Автор: 

ООН (3363) допомога (8382) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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Топ коментарі
+7
Найбільш вразливі верстви населення у нас, це "кварталісти", он як опухли від голоду по Європам, "офісні", та "слуги" народу. Бідують, аж страшно, щоб не передохли.
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08.11.2022 20:37
+6
....я знаю ці вразливі верстви: рабочіє сосни Слуг,пейсоносці,і публіка типу Єрмака,Мосейчук ,Бєні тощо...
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08.11.2022 20:55
+5
Дєрьмак з тіМошонкой вже потирають руки, а серлєщь скаже що вони не могли виділити ці гроші українцям - бо оон могли б визнати стороною конфлікту. Мерзотники.
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08.11.2022 20:39
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Найбільш вразливі верстви населення у нас, це "кварталісти", он як опухли від голоду по Європам, "офісні", та "слуги" народу. Бідують, аж страшно, щоб не передохли.
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08.11.2022 20:37 Відповісти
Дєрьмак з тіМошонкой вже потирають руки, а серлєщь скаже що вони не могли виділити ці гроші українцям - бо оон могли б визнати стороною конфлікту. Мерзотники.
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08.11.2022 20:39 Відповісти
Це ж все і є "вразливі верстви населення". А ви не знали? Особливо лещенко страждає від відсутності нового штучного х#я.
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08.11.2022 20:43 Відповісти
ДЯКУЭМО!
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08.11.2022 20:41 Відповісти
Штья?
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08.11.2022 20:44 Відповісти
Многие рассматривают власть бункерного нациста, как государственную структуру власти и такое отношение к путнской ОПГ большая ошибка так как относится к ним и понимать их нужно как ОПГ.

Если система ОПГ не может победить противника на поле боя, он 100% начнет терроризировать семьи противника, чтобы сломать его волю и сделать послушными. Нужно серьезно относится к скоплению русни в Беларусии. Если это вооруженное стадо хотят кинуть в Украину, то не для взятия Киева, а для террора против мирного населения с целью сломить волю наших военных и сорвать наступление.
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08.11.2022 20:46 Відповісти
....я знаю ці вразливі верстви: рабочіє сосни Слуг,пейсоносці,і публіка типу Єрмака,Мосейчук ,Бєні тощо...
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08.11.2022 20:55 Відповісти
Аж 25. Чо сі.
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08.11.2022 21:00 Відповісти
А че так мало.
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08.11.2022 21:28 Відповісти
Знову Zeкоманда розкраде цю допомогу, так само як раніше вона розікрала гуманітарку?!
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08.11.2022 21:42 Відповісти
ГРОЩІ ? ГРОЩІ МИ ЛЮБИМО
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08.11.2022 23:14 Відповісти
 
 