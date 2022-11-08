США виділять $25 мільйонів Україні на підтримку вразливих верств населення взимку, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд оголосила про виділення додаткових 25 млн доларів від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку вразливих верств населення в Україні взимку.
Про це вона заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я відвідала центр для переміщених осіб, який частково фінансують USAID, щоб переконатися, що в людей є їжа, прихисток, тепло цієї зими. Там я мала честь оголосити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливого населення в Україні під час важкої зими. Ці нові кошти поширяться на наше планування та допомогу для близько 75 тисяч господарств, які постраждали найбільше", - сказала вона.
Томас-Грінфілд підкреслила, що США приділяють велику увагу енергетичним потребам України, запевнивши, що Сполучені Штати не дадуть українцям замерзнути чи голодувати через брутальну, непотрібну, незаконну та нелюдську війну Росії.
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Если система ОПГ не может победить противника на поле боя, он 100% начнет терроризировать семьи противника, чтобы сломать его волю и сделать послушными. Нужно серьезно относится к скоплению русни в Беларусии. Если это вооруженное стадо хотят кинуть в Украину, то не для взятия Киева, а для террора против мирного населения с целью сломить волю наших военных и сорвать наступление.