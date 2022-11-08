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МЗС РФ про перемовини з Києвом: З нашого боку немає попередніх умов крім того, аби Україна проявила добру волю

мид,рф

Як тільки Україна вийшла з перемовного процесу з РФ, а сталося це в травні, коли на полі бою ситуація була неоднозначною, а РФ мала значні здобутки у вигляді захоплених територій, Кремль заявляв про різні умови для відновлення перемовив з офіційним Києвом. Та сьогодні вже не травень, ситуація на полі бою давно перейшла через переламний момент, ЗСУ почали звільняти свої території, тому Москва вирішила змінити свою риторику.

Тепер там не ставлять перед офіційним Києвом жодних умов, а лише чекають на "добру волю" України, аби все ж повернутися до перемовин. Принаймні про це заявив заступник глави МЗС Росії Андрєй Руденко, слова якого цитують росЗМІ., передає Цензор.НЕТ

"З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю", - сказав Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення, - ОП

Тут варто нагадати, що президент Володимир Зеленський чітко давав зрозуміти росіянам, що перемовини з ними будуть можливими лише тоді, коли окупаційні війська залишать всі захоплені території нашої держави. Та він пояснив й те, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські окупанти залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід - то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська - то це вже зовсім інших тип.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не веде зі США переговорів щодо України, - МЗС РФ

Автор: 

МЗС рф (962) перемовини (2925)


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Топ коментарі
+52
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08.11.2022 20:43
+45
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08.11.2022 20:44
+37
А этот руденко не помнит "ультиматум", который помойка выкатила НАТО в пр. году, перед вторжением? Так я напомню - русня, забирайте свои манатки и уматывайте на границы 1991 года. А потом переговоры.
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08.11.2022 20:45
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Та нє, терористи, йдіть за кораблем
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08.11.2022 20:43 Відповісти
Найкраща реакція офіційних особ України на цю заяву - це 2 слова "не вірю"
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09.11.2022 00:25 Відповісти
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08.11.2022 20:43 Відповісти
Зараз будуть проштовхувати типу ми вам Херсон- ви нам все що ми вже захопили.
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08.11.2022 20:43 Відповісти
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08.11.2022 20:44 Відповісти
Ілюстрація найдобрішої волі
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08.11.2022 20:53 Відповісти
Шось ***** дуже маленький
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08.11.2022 21:41 Відповісти
з боку України є і дуже багато, кацапня недорізана...
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08.11.2022 20:44 Відповісти
Я щось вже призабуваю, куди там пішов "руський воєнний кораболь"?
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08.11.2022 20:45 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 20:45 Відповісти
А этот руденко не помнит "ультиматум", который помойка выкатила НАТО в пр. году, перед вторжением? Так я напомню - русня, забирайте свои манатки и уматывайте на границы 1991 года. А потом переговоры.
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08.11.2022 20:45 Відповісти
1300 року - це так приблизно і шо б далеко не заглядати...
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08.11.2022 20:49 Відповісти
а з нашого боку є попередня умова для початку переговорів: вивести з України включно з Кримом всі касапські війська і передати під контроль української адміністрації всі окуповані території включно з Кримом
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08.11.2022 20:46 Відповісти
Вони можуть в знак доброї волі ще з кубані вивести кацаповійсько. Кубань це Україна!!
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08.11.2022 20:53 Відповісти
хіба тільки Кубань?
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08.11.2022 21:00 Відповісти
Ну це я по скромному...
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08.11.2022 21:09 Відповісти
нічого стидатися! Усю рфію беремо!
буде одна країна -- від Львова до Владивостоку!

Десь я таке вже чув.
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09.11.2022 03:42 Відповісти
Там кажуть чим більше на схід тим брудніше. Хто усьо то прибиратиме?
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09.11.2022 07:33 Відповісти
Так, без обговорення кубанського питання, а також московського питання (варто нагадати, що москву засновувала Київська Русь- тобто Україна) не варто ці перемовини й починати.
Це звісно жарт, але якщо серйозно - з цим керівництвом раші перемовини неможливі, бо всі домовленості раша порушить вже через пару років. На перемовини можливо варто йти з таким керівництвом, яке б влаштовувало Україну та Захід і тільки після передачі рашею ЯЗ Штатам. Звісно з інспекцію до і після всіх ядерних об'єктів.
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09.11.2022 00:19 Відповісти
Забули репарації у розмірі в 2-чі більші за подіяну шкоду.
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08.11.2022 22:02 Відповісти
Есть одно правило выживания в етом мире- Никогда не делай того что хочет от тебя твой враг. Потому как враг одержим только одной идеей- уничтожить тебя.
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08.11.2022 20:47 Відповісти
А з нашого боку є попередня умова для початку переговорів: вивести з України включно з Кримом всі касапські війська і передати під контроль української адміністрації всі окуповані території включно з Кримом.
І тоді ведемо переговори про розмір контрибуцій, репарацій і компенсацій за втрачене Україною майно, за громадян України, які отримали травми або ж загинули; а також про порядок сплати згаданого.
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08.11.2022 20:49 Відповісти
Специ від жестів доброї волі кацапи. Україна та Світ не мають права не добити рашу. Бо відживе і знову попре. Треба добивати.
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08.11.2022 20:49 Відповісти
Кацапня йде ***** за кордони 1991 року. Крим-це Україна. Не "НА", а "В" Україні. Не "кієвскій рєжім", а УКРАЇНА...Як тобі таке для початку, манька захєрова? Разом з твоїми хазяїнами...
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08.11.2022 20:50 Відповісти
Руській ваєний карабль - іди *****!!
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08.11.2022 20:52 Відповісти
ЗСУ кожен день проявляють добру волю до орків
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08.11.2022 20:53 Відповісти
ой как ми заговорілі, х вам
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08.11.2022 20:57 Відповісти
Заёрзали суки.
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08.11.2022 20:57 Відповісти
заерзали, сто пудов
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08.11.2022 21:12 Відповісти
Наша воля- переговоры во Владивостоке. С кацапами на маленьком плоту. И шоб под Лозу. Ибо срепно.
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08.11.2022 21:02 Відповісти
Та ця тварюка змінила риторику як вовк перед дверима хати сімох козенят, аби відкрили двері.
дурень буде той, хто повірить рашистам. Їм зараз конче потрібна пауза для посилення.
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08.11.2022 21:06 Відповісти
А чому обов'язково пауза?!! РФ починали переговори не перериваючи бойові дії!
Чому Україна має вчинити інакше?!
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08.11.2022 21:12 Відповісти
Звичайно, але побачите, що вони будуть добиватись "пєрєстать стрєлять", якщо тільки наші погодяться на переговори.
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08.11.2022 21:21 Відповісти
З АБрахамією на чолі - можливо все!
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09.11.2022 07:35 Відповісти
Можна і перемовини,без перерви бойових дій,як бажали расєяне.
Алеж Абрахамію,як головного переговорника по указу зезидента не скасовано.
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08.11.2022 21:09 Відповісти
Але про що розмовляти?
Війська свої РФ не відводить, з ЗАЕС забиратися не бажає, на сході веде наступ, постійно б'є по енергоструктурі, а Небензя в ООН озвучує треш за трешем, звинувачуючи Україну у всьому що можна від ядрьоної бомби до комарів-геїв убивць з відкритого космосу. Тобто від хворої ідеї або підкорення або знищення України не відмовляється .
Про що можна в такій ситуації розмовляти? Обсудити чи пофарбувати танки в рожевий чи в помаранчевий?
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09.11.2022 06:01 Відповісти
Важливий сам процес! Щоб світ побачив,що раша не хоче домовлятися не на своїх умовах. Бо зараз звинувачують Україну,що вона не хоче РОЗМОВЛЯТИ.
І ,як вони ставили умови в березні (без перерви бойових дій),Україна погджувалась на це тоді і зараз.
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09.11.2022 07:44 Відповісти
Хто Україну в цьому звинувачує?
Україна хотіла перемовин до війни, щоб цьому запобігти. Раші було насрать. Україна хотіла перемовин під час війни, щоб її скінчити. Раші було насрать. Україна попередила на весь світ, що після референдумів перемовин не буде. Раші було насрать.
Тепер, коли це треба раші - Україна повинна бігти перечіпатися, щоб з ними порозмовляти. Про що, якщо всі рашівські пропозиції закінчуються там, де Україна каже "забирайтеся з нашої землі"?
Всі це бачать і чують.
А якщо хтось, хто, як ви кажете, звинувачує Україну у відсутності бажання розмовляти, і той хтось не бачив того бажання весь час, коли Україна справді хотіла розмовляти, а бачить тільки тоді, коли Україна не робить це по першому проханню оркостану - то 100% той хтось - явно проплачена кремлем шмата. і в цьому випадку їх, як і рашу, влаштують тільки ті перемовини, де Україна дозволить забрати ще кілька областей та підпише якийсь ганебний папірець.
А підписувати той папірець чи ні - повинні вже вирішувати українці. Забагато людей загинуло, щоб давати це в руки Агрохімії чи ще якійсь Арахнофобії.
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09.11.2022 11:42 Відповісти
Це ви поясніть деяким політикам США,Канади,пивденої америки,Індії,Азії,Китаю і навіть Африки та Австралії.
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09.11.2022 20:34 Відповісти
P.S. Осбливо поясніть Папі(який римський)!
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09.11.2022 20:35 Відповісти
А с нашего есть - безусловный возврат к границам на 01.01.2014, возврат всех наших граждан (бывших и нынешних, кто хочет возвращаться и кто нет, сами разберёмся) +голова путина на тарелке.
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08.11.2022 21:11 Відповісти
Пішли кацапи на хрін! Кацапи не мають право на життя!!!
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08.11.2022 21:17 Відповісти
Rus PNH
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08.11.2022 21:31 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/11/08/pokladayemosya-na-zsu-poroshenko-na-mykolayivshhyni-rozpoviv-hto-najkrashhe-vede-peregovory-z-putinym/ Порошенко на Миколаївщині розповів, хто найкраще веде переговори з ******

Петро Порошенко, який сьогодні привіз для трьох бригад у прифронтові райони Миколаївської області вантажівки для перевезення артилерійських снарядів, генератори, медичне обладнання і сотню буржуйок, заявив, що Збройні Сили України є найкращими дипломатами і переговорниками з ******.
«Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні Сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п'ятий Президент України маю сказати: українці твердо покладаються на «дипломатичні зусилля» Збройних Сил України», - наголошує Порошенко.
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08.11.2022 21:40 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/eto-vpervye-i-eto-vazhno/ Олег Пономарь :
Итак. МИД РФ заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной. Замглавы МИД РФ Руденко: У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной.
Почему мы шли к этому и почему исчезли российские условия о денацификации, демилитаризации, внеблоковом статусе и другие? Потому что Россия (даже такая неадекватная) осознает, что дело движется к поражению и время работает против России.
Это значит, что военная помощь Запада Украине работает феноменально. Это значит, что санкции потихоньку делают свое дело. Это значит, что инициативой в войне владеет Украина и ее тактика о постепенной коррозии армии РФ работает. Это значит, что Россия хочет удержать то, что можно еще удержать (по их мнению).
Что дальше? Что должна делать Украина? Украина должна сказать, что: сначала вывод войск - затем переговоры, но в принципе мы приветствуем желание России к переговорам без предварительных условий. И продолжать свое дело.
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08.11.2022 21:52 Відповісти
Це вже було сказано тридцять разів, Пономар трохи запізнився зі своєю спробою хайпонути.
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08.11.2022 21:57 Відповісти
Вони тягнуть час. Військова ініціатива зараз поки що у нас. Поки ми будемо перемовлятися вони переозброяться, перегрупуються, підучать своїх чмобиків та звільнених з колоній вагнерівців, покращить становище на міжнародній арені, відмовлять наших партнерівнам допомагати, а далі... див. Другу чеченську війну.
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08.11.2022 22:42 Відповісти
А 10 місяців тому оця мразь кацапська ультиматуми НАТО ставила!!!
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08.11.2022 22:00 Відповісти
Sperdalaj ruzka kurwa w ***** ***** szmata!
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08.11.2022 22:06 Відповісти
"Spierdalaj", "j*****"
Пан Денис вже так довго в Польщі, що вже забув українську?
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09.11.2022 06:10 Відповісти
"Добра воля" у розумінні кацапів - це відступати та тікати з поля бою, кидаючи техніку, знаряддя і поранених. Це те, що кацапня прагне, щоб робили українці "раді міра ва фсьом мірє. А стадо "уміратварітєльних" пап робить вигляд, що не розуміє
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08.11.2022 22:07 Відповісти
кац предлагает сдаться добровольно
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08.11.2022 22:21 Відповісти
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08.11.2022 22:22 Відповісти
Кацапи ідіть на х*р.
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08.11.2022 22:24 Відповісти
Рашка іде на великий члєн Ган-дон-дона кадирова
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08.11.2022 22:27 Відповісти
Вывод войск за границы по состоянию на 1991 год и можно будет обсудить возмещение ущерба нанесенного населению Украины. Только так. Все остальное это капитуляция...
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08.11.2022 22:34 Відповісти
МЗС РФ про перемовини з Києвом: З нашого боку немає попередніх умов крім того, аби Україна проявила добру волю і СПАЛИЛА ТА ЗАМІНУВАЛА УСЮ ПІДОРОСІЮ ВІД БЄЛГОРОДА АЖ ДО УРАЛЬСЬКИХ ГІР, ВІД РОСТОВА АЖ ДО АРХАНГЕЛЬСЬКА...!!! АМІНЬ...!!!
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08.11.2022 22:44 Відповісти
На развалинах мАсквы, Украина будет вести переговоры. Может и шаг доброй воли какой тогда и будет.
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08.11.2022 23:11 Відповісти
i pivo na červonnoj plošči bude po 2 grivny
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08.11.2022 23:58 Відповісти
Ті умови, що у них були попередніми вони виставлять з перших хвилин коли почнуться переговори. Вони вкрай хитрі, але читаємі.
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08.11.2022 23:20 Відповісти
Для початку переговорів необхідно щоб було про що говорити. Якщо в них нема попередніх вимог для початку переговорів, то нехай об'являть які вимоги вони будуть висувати на початку переговорів. Підозрюю, що вимоги які вони збираються висувати нам нецікаво обговорювати.
А в нас вимоги щоб вони виперлись з нашої території і заплатили за знищене ними в декількакратному розмірі.
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08.11.2022 23:48 Відповісти
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09.11.2022 00:03 Відповісти
Спекуляции на термине "добрая воля". Если бы у них была добрая воля они бы не нападали на нас.
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09.11.2022 00:05 Відповісти
Зміцнення позицій або легітимізація режиму, який ні перед чим не зупиняється, щоб утримати владу, є безвідповідальною. Режим, який більше не має ніякої легітимності зі своїм народом, не може бути визнаний міжнародною спільнотою як партнер по дипломатичним переговорам.
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09.11.2022 00:21 Відповісти
Собаки гавкають, а караван іде.
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09.11.2022 03:46 Відповісти
Після вмовлянь всього світу та агресії вимагати Доброї Волі - такого ніколи не буде.
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09.11.2022 04:08 Відповісти
Взывать агрессору и военному преступнику к доброй воле жертвы это верх цинизма.
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09.11.2022 05:39 Відповісти
называется

"несолено хлебавший"

"не важно кто напротив, важно кто рядом" No matter who's in front. Matter who is next.

тяжело будет Мордору сломанными руками. собирать выбитые зубы
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09.11.2022 06:21 Відповісти
Кацапня валите в очко, вот наши умови
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09.11.2022 07:33 Відповісти
Руденко - имечко плохое
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09.11.2022 08:12 Відповісти
 
 