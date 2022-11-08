МЗС РФ про перемовини з Києвом: З нашого боку немає попередніх умов крім того, аби Україна проявила добру волю
Як тільки Україна вийшла з перемовного процесу з РФ, а сталося це в травні, коли на полі бою ситуація була неоднозначною, а РФ мала значні здобутки у вигляді захоплених територій, Кремль заявляв про різні умови для відновлення перемовив з офіційним Києвом. Та сьогодні вже не травень, ситуація на полі бою давно перейшла через переламний момент, ЗСУ почали звільняти свої території, тому Москва вирішила змінити свою риторику.
Тепер там не ставлять перед офіційним Києвом жодних умов, а лише чекають на "добру волю" України, аби все ж повернутися до перемовин. Принаймні про це заявив заступник глави МЗС Росії Андрєй Руденко, слова якого цитують росЗМІ., передає Цензор.НЕТ
"З нашого боку немає попередніх умов ніяких, крім головної умови - щоб Україна проявила добру волю", - сказав Руденко.
Тут варто нагадати, що президент Володимир Зеленський чітко давав зрозуміти росіянам, що перемовини з ними будуть можливими лише тоді, коли окупаційні війська залишать всі захоплені території нашої держави. Та він пояснив й те, що подальша розмова також залежатиме від того, яким чином російські окупанти залишать нашу країну: якщо це буде добровільний вихід - то це один тип діалогу, дещо м'якший перехід від війни до дипломатії, але якщо їх виб'ють звідси українські війська - то це вже зовсім інших тип.
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буде одна країна -- від Львова до Владивостоку!
Десь я таке вже чув.
Це звісно жарт, але якщо серйозно - з цим керівництвом раші перемовини неможливі, бо всі домовленості раша порушить вже через пару років. На перемовини можливо варто йти з таким керівництвом, яке б влаштовувало Україну та Захід і тільки після передачі рашею ЯЗ Штатам. Звісно з інспекцію до і після всіх ядерних об'єктів.
І тоді ведемо переговори про розмір контрибуцій, репарацій і компенсацій за втрачене Україною майно, за громадян України, які отримали травми або ж загинули; а також про порядок сплати згаданого.
дурень буде той, хто повірить рашистам. Їм зараз конче потрібна пауза для посилення.
Чому Україна має вчинити інакше?!
Алеж Абрахамію,як головного переговорника по указу зезидента не скасовано.
Війська свої РФ не відводить, з ЗАЕС забиратися не бажає, на сході веде наступ, постійно б'є по енергоструктурі, а Небензя в ООН озвучує треш за трешем, звинувачуючи Україну у всьому що можна від ядрьоної бомби до комарів-геїв убивць з відкритого космосу. Тобто від хворої ідеї або підкорення або знищення України не відмовляється .
Про що можна в такій ситуації розмовляти? Обсудити чи пофарбувати танки в рожевий чи в помаранчевий?
І ,як вони ставили умови в березні (без перерви бойових дій),Україна погджувалась на це тоді і зараз.
Україна хотіла перемовин до війни, щоб цьому запобігти. Раші було насрать. Україна хотіла перемовин під час війни, щоб її скінчити. Раші було насрать. Україна попередила на весь світ, що після референдумів перемовин не буде. Раші було насрать.
Тепер, коли це треба раші - Україна повинна бігти перечіпатися, щоб з ними порозмовляти. Про що, якщо всі рашівські пропозиції закінчуються там, де Україна каже "забирайтеся з нашої землі"?
Всі це бачать і чують.
А якщо хтось, хто, як ви кажете, звинувачує Україну у відсутності бажання розмовляти, і той хтось не бачив того бажання весь час, коли Україна справді хотіла розмовляти, а бачить тільки тоді, коли Україна не робить це по першому проханню оркостану - то 100% той хтось - явно проплачена кремлем шмата. і в цьому випадку їх, як і рашу, влаштують тільки ті перемовини, де Україна дозволить забрати ще кілька областей та підпише якийсь ганебний папірець.
А підписувати той папірець чи ні - повинні вже вирішувати українці. Забагато людей загинуло, щоб давати це в руки Агрохімії чи ще якійсь Арахнофобії.
Петро Порошенко, який сьогодні привіз для трьох бригад у прифронтові райони Миколаївської області вантажівки для перевезення артилерійських снарядів, генератори, медичне обладнання і сотню буржуйок, заявив, що Збройні Сили України є найкращими дипломатами і переговорниками з ******.
«Нам треба робити потужні дипломатичні зусилля. І найкращим дипломатом, найефективнішим, найдосвідченішим є Збройні Сили України. Ось вони так проведуть переговори, що цьому кату, цьому нелюду, цьому вбивці не буде куди діватися. І я як колишній міністр закордонних справ, як п'ятий Президент України маю сказати: українці твердо покладаються на «дипломатичні зусилля» Збройних Сил України», - наголошує Порошенко.
Итак. МИД РФ заявил об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной. Замглавы МИД РФ Руденко: У России нет предварительных условий для переговоров с Украиной.
Почему мы шли к этому и почему исчезли российские условия о денацификации, демилитаризации, внеблоковом статусе и другие? Потому что Россия (даже такая неадекватная) осознает, что дело движется к поражению и время работает против России.
Это значит, что военная помощь Запада Украине работает феноменально. Это значит, что санкции потихоньку делают свое дело. Это значит, что инициативой в войне владеет Украина и ее тактика о постепенной коррозии армии РФ работает. Это значит, что Россия хочет удержать то, что можно еще удержать (по их мнению).
Что дальше? Что должна делать Украина? Украина должна сказать, что: сначала вывод войск - затем переговоры, но в принципе мы приветствуем желание России к переговорам без предварительных условий. И продолжать свое дело.
Пан Денис вже так довго в Польщі, що вже забув українську?
А в нас вимоги щоб вони виперлись з нашої території і заплатили за знищене ними в декількакратному розмірі.
"несолено хлебавший"
"не важно кто напротив, важно кто рядом" No matter who's in front. Matter who is next.
тяжело будет Мордору сломанными руками. собирать выбитые зубы