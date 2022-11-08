США зробило все можливе для ізолювання Росії в Радбезі ООН та Генасамблеї ООН, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Сполучені Штати зробили все можливе, щоб ізолювати Росію в Раді безпеки ООН, а також у Генеральній асамблеї ООН.

Про це заявила представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи реалістично притягнути Росію до відповідальності? Так, і ми зробили все можливе, аби ізолювати Росію в Раді безпеки, і ми ізолювали її в Генеральній асамблеї. І хоч у них є право вето, їм ніколи не вдасться ветувати наше засудження, наші голоси. Ми маємо 141 голос, який засуджує росію в Генасамблеї, і ми маємо 143 голоси, які засуджують їхню анексію", - сказала Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд також підкреслила, що Росія чітко і голосно почула від світу, що те, що вони роблять, є неприйнятним, відзначивши, що хоч росія має право вето, їм не сховатися за ним від засудження.

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