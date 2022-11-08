УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11904 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 954 4

США зробило все можливе для ізолювання Росії в Радбезі ООН та Генасамблеї ООН, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

томас-грінфілд

Сполучені Штати зробили все можливе, щоб ізолювати Росію в Раді безпеки ООН, а також у Генеральній асамблеї ООН.

Про це заявила представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Чи реалістично притягнути Росію до відповідальності? Так, і ми зробили все можливе, аби ізолювати Росію в Раді безпеки, і ми ізолювали її в Генеральній асамблеї. І хоч у них є право вето, їм ніколи не вдасться ветувати наше засудження, наші голоси. Ми маємо 141 голос, який засуджує росію в Генасамблеї, і ми маємо 143 голоси, які засуджують їхню анексію", - сказала Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд також підкреслила, що Росія чітко і голосно почула від світу, що те, що вони роблять, є неприйнятним, відзначивши, що хоч росія має право вето, їм не сховатися за ним від засудження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми притягнемо російських військових до відповідальності за воєнні злочини", - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Автор: 

росія (65459) Радбез ООН (860) Томас-Грінфілд Лінда (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одне питання , як це впливає - засудження на стан справ?
показати весь коментар
08.11.2022 21:28 Відповісти
русские по менталитету бандиты и для русских нет: ни законов, ни морали, ни бога. Для русских есть только - закон силы. Кто сильнее, тот и прав - законы дикой природы. Все используется, как оружие для достижения целей. Россия - это коллективный альфа-зверь, который может делать все абсолютно и все на планете для русских - это жертвы и только вопрос в воле, когда альфа-зверь нападет на следующую жертву.
показати весь коментар
08.11.2022 21:29 Відповісти
Как там дедушка "животворящий", еще думает объявлять ли парашку спонсором терроризма или окончательно решил что это противоречит "национальным интересам"?
показати весь коментар
08.11.2022 21:39 Відповісти
это всё *****! Тут надо раскручивать вопрос законности в принципе пребывания рашки в ООН. Вот где перспектива!
показати весь коментар
08.11.2022 21:46 Відповісти
 
 