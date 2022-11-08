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ЗСУ вже застосовують два комплекси ППО NASAMS, передані США, - Пентагон

nasams

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS вже в Україні та використовуються підрозділами Збройних сил України.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Пентагон підтвердив передачу Україні двох комплексів ППО NASAMS. Втім Райдер відмовився уточнити, чи можливе постачання тактичних ракет ATACMS.

"ЗСУ вже застосовують два передані їм США комплекси ППО NASAMS, навчання особового складу пройшло в Європі", - додав речник.

Зазначимо, що NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, який може випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів.

Оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об’єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Також читайте: Системи ППО NASAMS і Aspide прибули в Україну, - Резніков

Для запуску ракети використовується модернізована пускова установка РСЗВ M270 та M142 HIMARS.

Крім того, ATACMS може працювати в будь-яких погодних умовах та у будь-який час доби. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету зі збільшеною до 300 км дальністю польоту.

Автор: 

ППО (3224) Пентагон (1432) США (23119)


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Топ коментарі
+10
Дякую США!

п.с. А до чого тут про ATACMS?!
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08.11.2022 21:05
+10
Москаляку на *****
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08.11.2022 21:18
+9
Проговорились про нові ніштяки, сподіваюсь
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08.11.2022 21:10
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Дякую США!

п.с. А до чого тут про ATACMS?!
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08.11.2022 21:05 Відповісти
Проговорились про нові ніштяки, сподіваюсь
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08.11.2022 21:10 Відповісти
Я тоже не понял, какая связь между ПВО и дальнобойной артиллерией.
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08.11.2022 21:48 Відповісти
Москаляку на *****
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08.11.2022 21:18 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 21:56 Відповісти
АТАКМС - вот что нам очень нужно... рашисты очень много складов оттянули на 100-120-150 км и там запасы и боеприпасы на зиму, накрыть их = устроить коллапс их армии.
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08.11.2022 21:59 Відповісти
72 ракеты за 12 секунд - значит в одном комплексе 12 пусковых установок!
Это гуд.
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08.11.2022 22:17 Відповісти
Это отличная новость, сократится урон для Украины, но полностью проблему русского ракетного терроризма может решить только уничтожение Каспийской флотилии и стратегической авиации в Саратовской области. Так что ждём от союзников поставки дальневосточных партизан.
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08.11.2022 22:28 Відповісти
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08.11.2022 22:29 Відповісти
Так швидко?
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08.11.2022 22:36 Відповісти
А чому не написали координати, де комплекси будуть стояти?

Нахіба ото ляпать тими дурними язиками, що завозиться і скільки.
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08.11.2022 22:46 Відповісти
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08.11.2022 23:31 Відповісти
Звичайно, зелень і представники Антонова ще ті "патріоти", але не порівнюйте Румунію, яка в НАТО і Україну. Нам вони такі літаки навіть за гроші не продадуть. Потрібне рішення вашингтонського обкому, а там дуже бояться розгнівати *****, тому про такі літаки нам лишається тільки мріяти.
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09.11.2022 10:09 Відповісти
 
 