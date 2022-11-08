Україна має самостійно керувати процесом перемовин з Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд
Україна має сама керувати процесом перемовин з РФ, виходячи із заявлених Президентом Володимиром Зеленським принципів, а США будуть однозначно підтримувати такі її дипломатичні зусилля.
Про це Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мені здається, український президент сам за себе сказав учора ввечері, що він хоче забезпечити дипломатичні шляхи із росіянами, але вони повинні поважати кордони (України – ред.), вони повинні дотримуватися Статуту ООН і прибрати свої війська з цієї країни. Міжнародна спільнота відстоює Україну. Україна повинна керувати цим процесом (перемовин – ред.), а ми однозначно підтримуємо її зусилля", - сказала Томас-Грінфілд.
Постпред США при ООН заявила, що проміжні вибори в США не вплинуть на підтримку України.
"Ми бачили двопартійну підтримку України. Президент США і надалі налаштований працювати над тим, щоб ця підтримка тривала", - зазначила постійна представниця США при ООН.
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А шо орки ушли?
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