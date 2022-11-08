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Новини Агресія Росії проти України
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Україна має самостійно керувати процесом перемовин з Росією, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

томас-грінфілд

Україна має сама керувати процесом перемовин з РФ, виходячи із заявлених Президентом Володимиром Зеленським принципів, а США будуть однозначно підтримувати такі її дипломатичні зусилля.

Про це Представниця США при ООН посол Лінда Томас-Грінфілд заявила під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені здається, український президент сам за себе сказав учора ввечері, що він хоче забезпечити дипломатичні шляхи із росіянами, але вони повинні поважати кордони (України – ред.), вони повинні дотримуватися Статуту ООН і прибрати свої війська з цієї країни. Міжнародна спільнота відстоює Україну. Україна повинна керувати цим процесом (перемовин – ред.), а ми однозначно підтримуємо її зусилля", - сказала Томас-Грінфілд.

Постпред США при ООН заявила, що проміжні вибори в США не вплинуть на підтримку України. 

"Ми бачили двопартійну підтримку України. Президент США і надалі налаштований працювати над тим, щоб ця підтримка тривала", - зазначила постійна представниця США при ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США зробило все можливе для ізолювання Росії в Радбезі ООН та Генасамблеї ООН, - постпред США при ООН Томас-Грінфілд

Автор: 

ООН (3363) росія (65459) Україна (5924) Томас-Грінфілд Лінда (51)


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08.11.2022 21:17 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
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08.11.2022 21:20 Відповісти
Щас напишу шо-то плохое. Но на моей памяти, человек с несимпатичным фейсом, никогда не был позитивным
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08.11.2022 21:25 Відповісти
Много разговоров о переговорах...
А шо орки ушли?
У них новый главный?
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08.11.2022 21:53 Відповісти
Армией помогут США???
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08.11.2022 21:56 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно
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08.11.2022 21:57 Відповісти
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08.11.2022 22:05 Відповісти
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08.11.2022 22:11 Відповісти
 
 