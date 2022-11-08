Російські військові випустили по прикордонню Сумської області 59 мін та снарядів, - Живицький
8 листопада росіяни випустили 59 мін та снарядів по Краснопільській, Білопільській, Зноб-Новгородській, Великописарівській та Миропільській громадам.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
Краснопільська громада: о 10:20 на одне із прикордонних сіл армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника. А по іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 "прильоти") та мінометів (14 "прильотів"). На щастя, без руйнувань. По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було 3 вибухи на нашій території. Без руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Також російські військові обстріляли з мінометів Зноб-Новгородську та Миропільську громади. 20 вибухів зафіксовано на околи околицях прикордонного села Білопільської громади. Пошкоджені електроопори. Село без світла - працює аварійна бригада.
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А проблема трансграничных обстрелов решается другими средствами и мероприятиями, но они стоят денег. А деньги у нас пошли на важный зелемарафон, и опять таки, на дороги.
А по поводу "отвєтки" - скільки ж можна підставлятись?
Інколи жвавий пєндюль - лікує всі можливі обстріли.
І досить переживати про трансграничні обстріли - згадайте Зеленопілля...
А скільки було випущено мін та снарядів по прикордонній території рашкосвинарника
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/94110594.html?utm_source=share&utm_medium=mobile
Же не манж па сіс жур - к єдрєням в рашку!