Російські військові випустили по прикордонню Сумської області 59 мін та снарядів, - Живицький

8 листопада росіяни випустили 59 мін та снарядів по Краснопільській, Білопільській, Зноб-Новгородській, Великописарівській та Миропільській громадам.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Краснопільська громада: о 10:20 на одне із прикордонних сіл армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника. А по іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 "прильоти") та мінометів (14 "прильотів"). На щастя, без руйнувань. По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було 3 вибухи на нашій території. Без руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Також російські військові обстріляли з мінометів Зноб-Новгородську та Миропільську громади. 20 вибухів зафіксовано на околи околицях прикордонного села Білопільської громади. Пошкоджені електроопори. Село без світла - працює аварійна бригада.

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