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Російські військові випустили по прикордонню Сумської області 59 мін та снарядів, - Живицький

сумщина,область,сумська

8 листопада росіяни випустили 59 мін та снарядів по Краснопільській, Білопільській, Зноб-Новгородській, Великописарівській та Миропільській громадам.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ

Краснопільська громада: о 10:20 на одне із прикордонних сіл армійці РФ скинули вибухівку з безпілотника. А по іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 "прильоти") та мінометів (14 "прильотів"). На щастя, без руйнувань. По Великописарівській громаді ворог гатив із мінометів. Було 3 вибухи на нашій території. Без руйнувань", - йдеться в повідомленні. 

Також російські військові обстріляли з мінометів Зноб-Новгородську та Миропільську громади. 20 вибухів зафіксовано на околи околицях прикордонного села Білопільської громади. Пошкоджені електроопори. Село без світла - працює аварійна бригада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки вчорашніх обстрілів прикордоння Сумщини: пошкоджено фермерське господарство та електролінії. ФОТО

Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3733) Живицький Дмитро (466)


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Задовбали - це ж міни, 82-120 мм. 4 - 7 км. Невже батареї "Градів" немає досі їм на відповідь?
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08.11.2022 21:52 Відповісти
для ответа РСЗВ не годится. Собственно, они и добиваются этого, что бы показать Западу по своему рашатудей разрушенный сельмаг или церковь святого великомученика Пигидия в ихнем Гуево. Тогда и поднимется вой отдельных персонажей на Западе, что бы прекратить нам давать оружие.
А проблема трансграничных обстрелов решается другими средствами и мероприятиями, но они стоят денег. А деньги у нас пошли на важный зелемарафон, и опять таки, на дороги.
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08.11.2022 22:38 Відповісти
Є резон у Вашій відповіді, зелемарафон - це позор під час війни. Два з хреном мільйярда на ******** гризел - занадто.
А по поводу "отвєтки" - скільки ж можна підставлятись?
Інколи жвавий пєндюль - лікує всі можливі обстріли.
І досить переживати про трансграничні обстріли - згадайте Зеленопілля...
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08.11.2022 22:45 Відповісти
все "пендели" у нас сейчас на "внезапно" образовавшихся восточных и южных фронтах, а трансграничные обстрелы будут продолжаться, ибо зеленой власти ***** на население, обитающее в приграничной полосе в 10-15 км. Потому что для этого надо покупать дорогостоящие AN\TPQ-49 и М119 с LINAPS, формировать\обучать артрасчеты, придавать их ДПСУ, платить им немалую з\п, опять же зимняя форма ... Проще каждый вечер запилить видео для зелемарафона.
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08.11.2022 23:00 Відповісти
Україн (-ка) ець, якщо під кінець дня ти нічого не зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа, - вважай, що день було змарновано даремно

А скільки було випущено мін та снарядів по прикордонній території рашкосвинарника
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08.11.2022 22:00 Відповісти
В Мелітополі партизани спалили штаб окупантів який був у церкві.
https://www.ukr.net/news/details/zaporizhzhya/94110594.html?utm_source=share&utm_medium=mobile
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08.11.2022 22:09 Відповісти
Так у кожній громаді досі правлять попи Масковскага патріархату!
Же не манж па сіс жур - к єдрєням в рашку!
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08.11.2022 22:47 Відповісти
 
 