Пентагон не має підтверджень щодо отримання Росією іранських балістичних ракет

Міністерство оборони США не має інформації, яка підтверджувала б передачу Іраном балістичних ракет Росії для їх використання у війні проти України.

Про це заявив у вівторок під час пресконференції речник Пентагону генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Станом на зараз, ми не маємо жодної інформації на підтвердження того, що вони взаємодіють, що Іран поставив в Росію балістичні ракети для їх застосування по Україні",- зауважив офіційний представник оборонного відомства США.

За словами генерала, у Вашингтоні дійсно мають занепокоєння, що російська сторона шукає можливості для отримання таких озброєнь через вичерпання власного арсеналу ракет. Водночас, він акцентував, що Росія та Іран цілять по цивільних громадянах в Україні та докладають зусиль для продовження цього конфлікту.

Райдер також запевнив, що США, зі свого боку, продовжать ретельно стежити за розвитком подій.

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Представник Пентагону також підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами надалі тісно спілкуються з Україною щодо її оборонних потреб, у тому числі систем протиповітряної оборони.

Нагадуємо, раніше повідомлялось про плани постачання Іраном Росії балістичних ракет класу "земля-земля", таких як Fateh-110 та Zolfaghar, що здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 км відповідно.