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Новини Війна
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Пентагон не має підтверджень щодо отримання Росією іранських балістичних ракет

ракети,іран

Міністерство оборони США не має інформації, яка підтверджувала б передачу Іраном балістичних ракет Росії для їх використання у війні проти України.

Про це заявив у вівторок під час пресконференції речник Пентагону генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Укрінформ.

"Станом на зараз, ми не маємо жодної інформації на підтвердження того, що вони взаємодіють, що Іран поставив в Росію балістичні ракети для їх застосування по Україні",- зауважив офіційний представник оборонного відомства США.

За словами генерала, у Вашингтоні дійсно мають занепокоєння, що російська сторона шукає можливості для отримання таких озброєнь через вичерпання власного арсеналу ракет. Водночас, він акцентував, що Росія та Іран цілять по цивільних громадянах в Україні та докладають зусиль для продовження цього конфлікту.

Райдер також запевнив, що США, зі свого боку, продовжать ретельно стежити за розвитком подій.

Також читайте: Україні відомо, що Іран постачатиме РФ балістичні ракети. Це нова загроза, - ГУР

Представник Пентагону також підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами надалі тісно спілкуються з Україною щодо її оборонних потреб, у тому числі систем протиповітряної оборони.

Нагадуємо, раніше повідомлялось про плани постачання Іраном Росії балістичних ракет класу "земля-земля", таких як Fateh-110 та Zolfaghar, що здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 км відповідно.

Автор: 

Іран (2049) ракети (4033) США (23119)


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Топ коментарі
+5
Дуже сподіваюсь, що підтвердження та якісь дії ви запровадите ДО того, як те "підтвердження" прилетить в українське місто, містечко чи село.
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08.11.2022 22:24
+4
когда из поставят, будет поздно. Ждуны.....
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08.11.2022 22:30
+4
Сьогодні не має, а завтра - невідомо
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08.11.2022 22:36
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Дуже сподіваюсь, що підтвердження та якісь дії ви запровадите ДО того, як те "підтвердження" прилетить в українське місто, містечко чи село.
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08.11.2022 22:24 Відповісти
угу, неохото, щоб підтвердження звіздануло
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08.11.2022 22:31 Відповісти
Але ж дуже важливо нагнати страху, щоб бистріше пєпєгаворы і мір в глазах
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08.11.2022 22:34 Відповісти
когда из поставят, будет поздно. Ждуны.....
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08.11.2022 22:30 Відповісти
Сьогодні не має, а завтра - невідомо
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08.11.2022 22:36 Відповісти
"Нет подтверждения» это совсем не значит, что их нет в природе.

Если бы этот спикер сказал :
« Мы на 100% знаем и можем гарантировать , что этого небыло.»

Но так никто не говорит...
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08.11.2022 22:37 Відповісти
ну так скажіть у голос рашистам, якщо чурки дадуть ракети, то ми теж дамо томагавки і усьо
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08.11.2022 22:54 Відповісти
Краще б вже мовчали тоді були би подібними на спецслужбу наддержави.
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08.11.2022 23:14 Відповісти
Мне такие заявления очень похоже на " проплаченные" из вне под НАТО.
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09.11.2022 03:49 Відповісти
Чиновникам в Пентагоне надо срочно провериться на косоглазие.
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09.11.2022 05:35 Відповісти
 
 