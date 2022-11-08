Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, бо мають наказ вийти на адмінмежу Донеччини, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 258 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.
Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі.
Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни.
Схід – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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Читаючи по папірцю чи з телесуфлера він стає схожим на нормальну людину!
Прошу всі сили світу: не допустіть живого спілкування боневтіка на будь-якому рівні (окрім зі "скумбрією по 8), бо мені вже набридло відчувати дику стидобу після цього...
але у твоїх людей все за...бісь
заводи віджимають бурштин копають на потоках заробляють.
то чия ця війна???
нема війни у ОП, ВР, та вашого оточення
я теж скажу,
не піду воювати бо мене там вб,ють
дайте мені за це орден