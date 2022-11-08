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Новини Війна
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Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, бо мають наказ вийти на адмінмежу Донеччини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 258 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі.

Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни.

Схід – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон", - розповів Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію

Автор: 

Зеленський Володимир (24004)


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Топ коментарі
+7
это понятно. к луганской добавить донецкую область, плюс подаренные дерьмаком с *********** юга. потом добиться передышки на несколько лет до восстановления своих мОщей, при временном разделе на восточную и западную Украину, с постоянным террором свободной от орков восточной части. ну и потом следующая попытка полного захвата страны с выходом на западную границу.
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08.11.2022 23:15
+6
Приблизно так і буде.Допруть по своїх трупаках до адмінмеж і запропонують новорічне чи Різдвяне перемир"я на крилах іскандерів і калібрів ...
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08.11.2022 23:36
+4
Спіч-райтеру для хриплосиків найвеличнішого - пультцерівську премію!
Читаючи по папірцю чи з телесуфлера він стає схожим на нормальну людину!
Прошу всі сили світу: не допустіть живого спілкування боневтіка на будь-якому рівні (окрім зі "скумбрією по 8), бо мені вже набридло відчувати дику стидобу після цього...
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08.11.2022 23:13
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Спіч-райтеру для хриплосиків найвеличнішого - пультцерівську премію!
Читаючи по папірцю чи з телесуфлера він стає схожим на нормальну людину!
Прошу всі сили світу: не допустіть живого спілкування боневтіка на будь-якому рівні (окрім зі "скумбрією по 8), бо мені вже набридло відчувати дику стидобу після цього...
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08.11.2022 23:13 Відповісти
это понятно. к луганской добавить донецкую область, плюс подаренные дерьмаком с *********** юга. потом добиться передышки на несколько лет до восстановления своих мОщей, при временном разделе на восточную и западную Украину, с постоянным террором свободной от орков восточной части. ну и потом следующая попытка полного захвата страны с выходом на западную границу.
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08.11.2022 23:15 Відповісти
Приблизно так і буде.Допруть по своїх трупаках до адмінмеж і запропонують новорічне чи Різдвяне перемир"я на крилах іскандерів і калібрів ...
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08.11.2022 23:36 Відповісти
вумний, аж .... страшно!
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08.11.2022 23:33 Відповісти
О! Вилізло гундосити.
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08.11.2022 23:42 Відповісти
Почему Украина не проводит мобилизацию???
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08.11.2022 23:59 Відповісти
Ти вже на передовій?
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09.11.2022 08:47 Відповісти
Страшный клёв...
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09.11.2022 00:16 Відповісти
Пиарщик сделал акцент на руках. Раньше с экрана вылазила лупоглазая голова, теперь волосатые руки. Все в моих руках? Четкий маникюр? Кольцо власти? Иногда трудно понять шоу-бизнес.
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09.11.2022 06:13 Відповісти
Дід Панас знову був в ефірі
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09.11.2022 08:52 Відповісти
у орків втрати, у ЗСУ теж втрати
але у твоїх людей все за...бісь
заводи віджимають бурштин копають на потоках заробляють.
то чия ця війна???
нема війни у ОП, ВР, та вашого оточення
я теж скажу,
не піду воювати бо мене там вб,ють
дайте мені за це орден
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09.11.2022 09:15 Відповісти
 
 