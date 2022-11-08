Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, бо мають наказ вийти на адмінмежу Донеччини, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 258 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"В інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин з фронту – повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені. Але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої. І особливо важко, теж як і раніше, на Донеччині. Окупанти несуть надзвичайно масштабні втрати, але наказ – вийти на адмінмежу Донеччини – у них не змінився. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі – і я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі.

Херсонщина – чітко розуміємо, що в планах у ворога, тож діємо відповідно. Акуратно, продумано та в інтересах звільнення всієї нашої території: укріплюємо свої позиції, ламаємо російську логістику, послідовно знищуємо потенціал ворога утримувати в окупації південь нашої країни.

Схід – крок за кроком рухаємось до повернення українського прапора в усі наші міста і громади. Активно зміцнюємо і кордон", - розповів Зеленський.

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