США сфокусовані на тому, щоб ЗСУ мали все необхідне для визволення Херсона, - Пентагон

Сполучені Штати сфокусовані на тому, щоб Збройні Сили України продовжували мати все необхідне для розвитку успіху у визволенні Херсона в умовах, коли росіяни почали посилювати оборонні фортифікації на окупованих територіях.

Про це заявив у вівторок під час пресконференції в Пентагоні речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зосереджені на тому, щоби забезпечити їх (українські сили – ред.) тим, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоби досягти успіху", - зауважив представник Пентагону у відповідь на прохання прокоментувати зусилля росіян під Херсоном щодо посилення оборонних позицій.

"Так, ми знаємо про те, що росіяни посилюють оборону", - зазначив Райдер.

Та попри це, за його словами, ЗСУ продовжують чинити суттєвий тиск на російські сили.

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