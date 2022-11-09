9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень, - Укренерго

Завтра, 9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Зазначається, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

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