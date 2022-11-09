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9 листопада по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень, - Укренерго

укренерго

Завтра, 9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго, інформує Цензор.НЕТ.

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Зазначається, що обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Також читайте: Графіки від енергокомпаній зроблять відключення більш "передбачуваними", - Шмигаль

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енергетика (2602) електроенергія (6224) Укренерго (2704)


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Капец касапы бестолковую фигню придумали... все должны жить в гавне, без света, без связи - прям как на путинляндии... а воевать оказалось совсем не умеют..
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09.11.2022 00:10 Відповісти
одни и те же области
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09.11.2022 00:11 Відповісти
Де справедливість в відключеннях? Де Хмельницький, Чернівці, Закарпаття, Одещина, Миколаїв?
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09.11.2022 10:03 Відповісти
рвется там где тонко.
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09.11.2022 10:49 Відповісти
енту сэкономленную энергию надо направить на утилизацию хищной зверьковой расеи . а чЁЁ ?
расея вместе с русскими лищнехромосомными должна быть утилизирована во благо ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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09.11.2022 10:18 Відповісти
 
 