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США та РФ планують відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю, – Bloomberg

рф,зброя,ядерна

За даними агентства Bloomberg, США та Росія планують вперше з повномасштабного вторгнення РФ до України обговорити поновлення інспекцій об’єктів атомної зброї відповідно до нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА

Представник Держдепу сказав журналістам, що засідання двосторонньої консультативної комісії перебуває у розробці, але відмовився повідомити, коли і де воно відбудеться. Зауважив лише, що це буде не в Женеві, як завжди, і додав, що США сподіваються на конструктивну зустріч.

Два джерела в Москві стверджують, що місцем зустрічі може бути Каїр.

Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання СНО-3, востаннє збиралася у Женеві у жовтні 2021, а після початку великої війни США призупинили її роботу.

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У серпні 2022 президент Джо Байден заявив, що США готові провести переговори з Росією щодо нової системи контролю над ядерною зброєю, яка замінить СНО-3, коли термін її дії закінчиться у 2026 році. Однак він наголосив, що для переговорів потрібен сумлінний партнер, готовий діяти, "а жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир у Європі і є посяганням на фундаментальні принципи міжнародного порядку".

Автор: 

росія (65459) США (23119) ядерна зброя (1158) переговори з Росією (1102)


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касапы сдаются.. и очень может даже быть, что до 24.02 свалят откуда приползли..
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09.11.2022 00:31 Відповісти
Війна може закінчитись так само швидко, як почалась, буквально за кілька днів все посиплеться і все, могілізація не допомагає, ядерний шантаж також, тому тепер у хутіна просто одне завдання, вийти з війни з мінімальними втратами для себе, на кацапію йому накласти, аби владу зберегти вдалось.
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09.11.2022 00:38 Відповісти
На будь-що згодні, тварюки, лише б перемир'я добитися. Навіть з "праклятой Амєрікой" вже співпрацювати згодні.
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09.11.2022 00:43 Відповісти
Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов." Фридрих Ницше
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09.11.2022 05:46 Відповісти
Сначала надо дать «волшебного переделявший» пукину.

Подписать капитуляцию РФ с выплатой репарация и ограничениями по вооружениям ( как это было сделано с Японией и Германией).

А уже Только после Этого проводить процесс Демилитаризации параши (договоры, проверки и тд).
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09.11.2022 06:54 Відповісти
Сначала надо дать « волшебного пенделя»...
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09.11.2022 06:56 Відповісти
Нічому цих ідіотів життя не вчить. Домовлятися з кацапами це все одно що грати у карти з шулером.
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09.11.2022 08:36 Відповісти
 
 