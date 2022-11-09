США та РФ планують відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю, – Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, США та Росія планують вперше з повномасштабного вторгнення РФ до України обговорити поновлення інспекцій об’єктів атомної зброї відповідно до нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА

Представник Держдепу сказав журналістам, що засідання двосторонньої консультативної комісії перебуває у розробці, але відмовився повідомити, коли і де воно відбудеться. Зауважив лише, що це буде не в Женеві, як завжди, і додав, що США сподіваються на конструктивну зустріч.

Два джерела в Москві стверджують, що місцем зустрічі може бути Каїр.

Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання СНО-3, востаннє збиралася у Женеві у жовтні 2021, а після початку великої війни США призупинили її роботу.

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У серпні 2022 президент Джо Байден заявив, що США готові провести переговори з Росією щодо нової системи контролю над ядерною зброєю, яка замінить СНО-3, коли термін її дії закінчиться у 2026 році. Однак він наголосив, що для переговорів потрібен сумлінний партнер, готовий діяти, "а жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні порушила мир у Європі і є посяганням на фундаментальні принципи міжнародного порядку".