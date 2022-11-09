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На вечір 8 жовтня без світла близько 4 мільйонів українців у 14 областях, - Зеленський

зеленський

В Україні станом на вечір вівторка, 8 листопада, відключено від електропостачання близько 4 мільйонів громадян, які проживають у містах у 14 областях, у тому числі й у Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

Глава держави зазначив, що в більшості випадків люди зараз без світла саме внаслідок відключення згідно зі стабілізаційними графіками, а не аварійними відключеннями.

"Тривають ремонтні роботи і на всіх тих обʼєктах енергетики, які постраждали від нещодавніх російських ударів", - повідомив Зеленський.

Також президент подякував працівникам енергослужб, комунальних підприємств, чиновникам та представникам самоврядування, які займаються стабілізацією ситуації.

"Я дякую всім нашим енергетикам, комунальникам, обласним адміністраціям, місцевому самоврядуванню - усім, хто повертає нашим людям передбачуваність життя навіть у таких умовах", - заявив глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24004) відключення світла (1089)


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по Дніпру та Кривому Рогу орки знову ракетами пуляють
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09.11.2022 00:37 Відповісти
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09.11.2022 00:39 Відповісти
тварі кацапські вузькоокі-скудномозглі по дітях пуляють - в сердце!
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09.11.2022 01:08 Відповісти
поки війна не прийде в їхні дярйовні, поки їхні діти не почнуть гинути,
ці тварі ніколи і нічого не зрозуміють.
оленів і моржей не валити - тo не кацапи,
ті заслуговують на пройти мимо і підкормити як є чим...
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09.11.2022 01:17 Відповісти
буба, щоневтік, їдь на G20, докажи, шо по 5тій вже явився!
не вкусить тебе *****, та і не буде його там, ссикло таке саме як і ти....
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09.11.2022 01:33 Відповісти
віртуали...
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09.11.2022 01:35 Відповісти
Пєчалька. якщо не буде світла і нарід не буде дивитися єдиний говномарафон, то ніхто і не буде знати, що нового було у останніх відосіках боневтіка. А це значить люди дізнаються із порохоботських новин, що Zeкоманда пограбувала нафтогаз на 50 млрд, виділила на дороги 70 млрд, а на підвищення пенсій і зарплат - ніфіга не дала.
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09.11.2022 08:38 Відповісти
накуй він новини переказує?
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09.11.2022 09:43 Відповісти
 
 