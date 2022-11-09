Наша авіація та артилерія уразили 4 пункти управління, 12 районів зосередження особового складу та 4 позиції ППО, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які цілі були знищені авіацією та артилерією ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 170 осіб (+710 за добу), 2 786 танків, 1 791 артсистема, 5 654 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА