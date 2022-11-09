Наша авіація та артилерія уразили 4 пункти управління, 12 районів зосередження особового складу та 4 позиції ППО, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які цілі були знищені авіацією та артилерією ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника".
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