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Наша авіація та артилерія уразили 4 пункти управління, 12 районів зосередження особового складу та 4 позиції ППО, - Генштаб

авіація,повітряні,авіа

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, які цілі були знищені авіацією та артилерією ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника".

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авіація (4138) Генштаб ЗС (6647) артилерія (790)


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