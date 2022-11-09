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США і союзники обговорюють, як допомогти Україні впоратися з пошкодженням енергетичної інфраструктури, – Пентагон

енергетика

США та союзники та партнери обговорюють можливості для забезпечення України електрогенераторами, водоочисною, обігрівальною та іншою спеціальною технікою в умовах навмисного руйнування Росією критично важливої інфраструктури.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, дійсно, російські ракетні удари вивели з ладу значну частину української енергетичної інфраструктури", - зауважив представник оборонного відомства США.

Генерал зазначив, що Сполучені Штати обговорюють з іншими державами, яку ефективну підтримку можна забезпечити Україні в умовах "блекаутів", які охопили значну частину країни.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - зазначив Райдер. Він уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

Також читайте: "Велика сімка" допоможе Україні ремонтувати та захищати життєво важливу інфраструктуру

Автор: 

Пентагон (1432) США (23119) енергетика (2602)


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Atacms, f16 та томагавки шоб розїбати расію
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09.11.2022 01:20 Відповісти
США издеваются над Украиной??? можно победить в войне на территории Украины очень быстро, потом будет другая война - на линии границы Украины. Может США уже поможет хотя бы выбить русских с территории Украины, чтобы ускорено перейти к следующему этапу. Сколько можно ждать??? зачем ждать??? можно ускорить события. Это затягивание никому не нравится!
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09.11.2022 01:24 Відповісти
Год блесс Америка
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09.11.2022 01:26 Відповісти
Допомогти просто. Не хочете давати зброю, яка знищить рашистів, виділяйте десятки і сотні мільярдів євро на утримання біженців, хвиля яких неодмінно буде, якщо ************** ще більше інфраструктури.
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09.11.2022 01:47 Відповісти
Що там обговорювати? Ракет далекобійних дайте побільше, далі ЗСУ вже знають що робити
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09.11.2022 01:55 Відповісти
що не так із тамтешніми генералами?

один уже майже 9 місяців вивчає літак F-16 на предмет, чи можуть його вивчити українці швидше ніж за 20 років...

інший вивчає, як керувати ескалацією, спілкуючись із оленярами...

а оцей третій сушить собі мізки генераторами та обігрівачами...

це армія - чи оперета???
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09.11.2022 02:07 Відповісти
чого під VPN? Касап, чи що?
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09.11.2022 08:12 Відповісти
 
 