США і союзники обговорюють, як допомогти Україні впоратися з пошкодженням енергетичної інфраструктури, – Пентагон

США та союзники та партнери обговорюють можливості для забезпечення України електрогенераторами, водоочисною, обігрівальною та іншою спеціальною технікою в умовах навмисного руйнування Росією критично важливої інфраструктури.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, дійсно, російські ракетні удари вивели з ладу значну частину української енергетичної інфраструктури", - зауважив представник оборонного відомства США.

Генерал зазначив, що Сполучені Штати обговорюють з іншими державами, яку ефективну підтримку можна забезпечити Україні в умовах "блекаутів", які охопили значну частину країни.

"Я можу сказати, що це обговорюється з точки зору того, як США, союзники та партнери можуть допомогти", - зазначив Райдер. Він уточнив, що розглядаються, зокрема, можливі поставки генераторів, засобів для очищення води, обігрівачів тощо.

Також читайте: "Велика сімка" допоможе Україні ремонтувати та захищати життєво важливу інфраструктуру