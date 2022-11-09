На США чекають два жахливі роки у разі втрати демократами більшості в Конгресі, - Байден
Президент США Джо Байден дав похмурий прогноз для Сполучених Штатів, якщо демократи втратять контроль в обох палатах конгресу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі два роки, - сказав він перед виборами, виступаючи в Чикаго. - Хороша новина в тому, що в мене буде ручка для накладення вето".
Байден, однак, визнав, що його програма не знайшла підтримки в американської громадськості, яка, відповідно до опитувань, переважно негативно ставиться до напрямку розвитку країни.
"Ми прийняли так багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - додав американський лідер.
Топ коментарі
+11 fresh guacamole
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+9 Vsevolod Marchenko
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+8 fresh guacamole
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Правда, палку трохи перегнули у цій сфері і тепер школярі глузують з пі***ів просто з почуття підліткової непокори.
Взагалі, поки що схоже що ніяких змін вибори не принесуть. Від слова зовсім. Ну ніяк нарід не може пов'язати два надрукованих трильони з 8% річної інфляції. Два чеки по 1400 доларів отримали - ОООО!!!! За це нарід любить як за кульок гречки від Льоні-Космоса. А те що через інфляцію з пересічної сім'ї тихою сапою витікли 4000 - це все жадібні капіталісти винні.
Так що не картайте себе за Безуглу або ж Колю Катлєту - нарід всюди відрізняється +/-.
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/24/fact-sheet-president-biden-announces-student-loan-relief-for-borrowers-who-need-it-most/
ну, можливо блин І НЕ ТАКЕ!!!!
шо президент не списує, а просто всіх годує шашличками бо не нападуть, потім кричить бо напали, а потім губить бритву і весело питає в Байдена чо ми не в НАТО.
таке можливо? як?
Як-як, копитом по голові.
Всі навколишні каунтіз (райони) вже порахували де 99%, де 89% голосів, а в Cobb 72%, Gwynett тільки 61%. Зважаючи що розрив між кандидатами мізерний, а в тих районах голосів з 400000 - прорахувати скільки саме треба вкинути так щоб неможливо було статистично довести факт вкиду - справа техніки.
Але коли бачу профі, то вважаю за потрібне віддати належне.
https://heyjackass.com/
https://cwbchicago.com/
1. Не селитися у місцях де чорні складають більше 2 (двох) відсотків населення.
2. Не селитися у місцях що знаходяться ближче ніж 10 (десять) миль від місць компактного проживання чорних.
Тоді ваші шанси перетнутися з чорними знижуються до прийнятного рівня, і контингент тих з якими ви таки перетнетеся буде цілком культурним і цивілізованим.
зі: чорний це не образа, це ідентифікація. А от за негра можна і відхопити. Це так, для вашого блага якщо забредете у наші краї.
схоже так воно і буде
погано те що з більшістю у сенаті Байден буде своїх судей пропихувати
пс - рекомендую тим хто не спить - інтерактивна мапа https://www.wsj.com/
От вам і пояснення чому наркоман, серійний сімейний насильник та просто бандит Джордж Флойд був похований у труні з чистого золота.
То нічо шо вкиди можна довести і тоді - шкандаль, нє?
Рептилоїди з масонами вкрай одуріли - зненавиділи Трампа і цю...., якась там у них є що вірить чуть не в інопланетян і шо пожежі в лісах роблять іудеї. Жирік рано здох, а то би здох зараз, від сміху.
а чо ж 911 не згадують, га? там теж теорія, до речі.... ну я читав розбір і то шо навіть тупо - ніколи і ні разу не розм.ягчіть стальні балки горіння палива... тьху, а шо за споруду номер 8 чи шо там - взагалі сказали шо дизпаливо..... млять зруйнувало стальну конструкцію!
пісін в принципі виглядає з сахаром рязанським як правдоборець, правдолюборуб.
чо, не сказали бо Буш був тоді?
масони мля, а самі то хто?
я просто вже не кажу про піруети літаків шо їх ледве закінчивші льотні курси араби так би здійснили як ти на боліді би наклав Шумахеру диму з вихлопної на гонках. На фініші, будучи першим, а не то шо би він тебе обганяв что раз.