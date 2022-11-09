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На США чекають два жахливі роки у разі втрати демократами більшості в Конгресі, - Байден

байден

Президент США Джо Байден дав похмурий прогноз для Сполучених Штатів, якщо демократи втратять контроль в обох палатах конгресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі два роки, - сказав він перед виборами, виступаючи в Чикаго. - Хороша новина в тому, що в мене буде ручка для накладення вето".

Байден, однак, визнав, що його програма не знайшла підтримки в американської громадськості, яка, відповідно до опитувань, переважно негативно ставиться до напрямку розвитку країни.

"Ми прийняли так багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - додав американський лідер.

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Автор: 

Байден Джо (2890) вибори (6704) Конгрес США (1232) США (23119)


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Топ коментарі
+11
ПС: в Філадельфії та Піттсбурзі народ взагалі за овоча голосує. Добре що хоч не за собаку або кота. В сенсі - серьозно. Чувак після інсульту реально не може розмовляти. Просто ніяк, язик його фізично не слухається.
Так що не картайте себе за Безуглу або ж Колю Катлєту - нарід всюди відрізняється +/-.
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09.11.2022 06:34
+9
"Хороші речі", це він так вважає, напустити в країну пару десятків мільйонів латиносів і дати їм громадянство США.
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09.11.2022 06:44
+8
А навіщо він в Чікаго виступав? Там і так 66% за D голосують.
Взагалі, поки що схоже що ніяких змін вибори не принесуть. Від слова зовсім. Ну ніяк нарід не може пов'язати два надрукованих трильони з 8% річної інфляції. Два чеки по 1400 доларів отримали - ОООО!!!! За це нарід любить як за кульок гречки від Льоні-Космоса. А те що через інфляцію з пересічної сім'ї тихою сапою витікли 4000 - це все жадібні капіталісти винні.
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09.11.2022 06:26
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Про "хороші речі"- це потужно.)
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09.11.2022 06:16 Відповісти
Можно было и иначе: были сделаны «какие-то ошибки», но никто не знает какие.
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09.11.2022 06:26 Відповісти
"Хороші речі", це він так вважає, напустити в країну пару десятків мільйонів латиносів і дати їм громадянство США.
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09.11.2022 06:44 Відповісти
От якраз латиноси D трохи прокинули цього разу. Бо немає людей, більш налаштованих проти нових нелегалів ніж уже легалізовані іммігранти. Пряма конкуренція на ринку малокваліфікованої робочої сили і нічого особистого. :-/
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09.11.2022 06:51 Відповісти
І зобов'язати дівчат роздіватись перед всякими збоченцями та дивитись як вони "причандалами" перед ними трясуть в шкільних роздягальнях.
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09.11.2022 08:01 Відповісти
Є таке діло.
Правда, палку трохи перегнули у цій сфері і тепер школярі глузують з пі***ів просто з почуття підліткової непокори.
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09.11.2022 08:17 Відповісти
Я и моя молодая команда что-то делаем, что-то очень очень хорошее (с)
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09.11.2022 08:07 Відповісти
А навіщо він в Чікаго виступав? Там і так 66% за D голосують.
Взагалі, поки що схоже що ніяких змін вибори не принесуть. Від слова зовсім. Ну ніяк нарід не може пов'язати два надрукованих трильони з 8% річної інфляції. Два чеки по 1400 доларів отримали - ОООО!!!! За це нарід любить як за кульок гречки від Льоні-Космоса. А те що через інфляцію з пересічної сім'ї тихою сапою витікли 4000 - це все жадібні капіталісти винні.
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09.11.2022 06:26 Відповісти
ПС: в Філадельфії та Піттсбурзі народ взагалі за овоча голосує. Добре що хоч не за собаку або кота. В сенсі - серьозно. Чувак після інсульту реально не може розмовляти. Просто ніяк, язик його фізично не слухається.
Так що не картайте себе за Безуглу або ж Колю Катлєту - нарід всюди відрізняється +/-.
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09.11.2022 06:34 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xbRnxHkkXq8 Говорить он может, но видимо на бытовые темы и с некоторым "залипанием"
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09.11.2022 10:08 Відповісти
Это называется - всем на зло.. у нас тоже такие деятели присутствуют...
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09.11.2022 06:44 Відповісти
ні я всерозумію але треба було не робити дурні з закритям нафтопроводів не піднімати податки і не розтягувати допомогу Україні на вести порядок з криміналом
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09.11.2022 06:49 Відповісти
Що для вас дурня то для інших "прогрес." Правда, вони не уточнюють куди сами.
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09.11.2022 06:52 Відповісти
Ми прийняли так багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - додав американський лідер. Джерело:

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09.11.2022 06:56 Відповісти
Наприклад, переписали 400.000.000.000 боргу набраного студентами гендерної проблематики і латинської мови на дурнів що вчили математику, та медицину, а також тих хто в університет не ходив, пішов вкалувавати зразу після школи. І вони ну ніяк не хочуть зрозуміти, що то є для них добро.
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09.11.2022 07:14 Відповісти
Таке можливо? як?
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09.11.2022 07:23 Відповісти
Просто. Св. Джо підписав розпорядження і гроші ваші стали наші.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/24/fact-sheet-president-biden-announces-student-loan-relief-for-borrowers-who-need-it-most/
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09.11.2022 07:29 Відповісти
Ахаха..... спитала людина, або жінка, під ТАКИМ прапорцем.....
ну, можливо блин І НЕ ТАКЕ!!!!
шо президент не списує, а просто всіх годує шашличками бо не нападуть, потім кричить бо напали, а потім губить бритву і весело питає в Байдена чо ми не в НАТО.

таке можливо? як?
Як-як, копитом по голові.
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09.11.2022 08:33 Відповісти
Колись не було такої істерії з гендерами.Якось подуріли з цим всім.
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09.11.2022 07:30 Відповісти
Не зрозумів, сюди набігли Трампісти?
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09.11.2022 07:04 Відповісти
та да, атака ботів. ну або ідіотів.
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09.11.2022 09:06 Відповісти
Вангую в Атланті, Cobb and Gwynnett county, зараз буде зроблено вкид.
Всі навколишні каунтіз (райони) вже порахували де 99%, де 89% голосів, а в Cobb 72%, Gwynett тільки 61%. Зважаючи що розрив між кандидатами мізерний, а в тих районах голосів з 400000 - прорахувати скільки саме треба вкинути так щоб неможливо було статистично довести факт вкиду - справа техніки.
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09.11.2022 07:10 Відповісти
ПС - забув ще DeKalb, те теж Атланта, самісінька чорнота. Теж 200.000 тис, 72% порахованих.
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09.11.2022 07:17 Відповісти
О, уже вкинули. Сенат пішов до демократів, +1 місце. Все, розходимося, кіна не буде.
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09.11.2022 07:20 Відповісти
Чого ти ниєш? Красниє перемагають. Чи тобі відразу Трампа на трон треба?
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09.11.2022 07:51 Відповісти
Я не нию, я констатую факт. І за Трампа я ніколи не голосував, тільки за Клінтон. Бо ім'я Манафорта мені сказало все що треба було знати.
Але коли бачу профі, то вважаю за потрібне віддати належне.
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09.11.2022 07:56 Відповісти
Це можливо? Вкид бюлетенів в країні тотального відеоспостереження, електронних реєстрів у хмарних сервісах, стеження за переміщенням через GPS смартфона?
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09.11.2022 08:07 Відповісти
У вас дивне уявлення про Америку, особливо про місця концентрації чорної гопоти, що поколіннями не вважає необхідним працювати. От вам два ресурси для розуміння с ким ми маємо справу.

https://heyjackass.com/

https://cwbchicago.com/
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09.11.2022 08:10 Відповісти
как вы живете в сша с такими высказыванями про негров? Вас еще там не прикокнули?
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09.11.2022 22:40 Відповісти
Є два золотих правила для спокійного життя:
1. Не селитися у місцях де чорні складають більше 2 (двох) відсотків населення.
2. Не селитися у місцях що знаходяться ближче ніж 10 (десять) миль від місць компактного проживання чорних.
Тоді ваші шанси перетнутися з чорними знижуються до прийнятного рівня, і контингент тих з якими ви таки перетнетеся буде цілком культурним і цивілізованим.
зі: чорний це не образа, це ідентифікація. А от за негра можна і відхопити. Це так, для вашого блага якщо забредете у наші краї.
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10.11.2022 00:10 Відповісти
Це на Байдена чекають два жахливих роки.
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09.11.2022 07:21 Відповісти
Байден буде ОК, все уже схоплено.
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09.11.2022 07:24 Відповісти
найкраще було б якби на наступні два роки деми з респами заблокували один одного і не приймали ніяких рішень і президенту не давали
схоже так воно і буде
погано те що з більшістю у сенаті Байден буде своїх судей пропихувати
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09.11.2022 08:51 Відповісти
у Байдена є ручка, якою він підписав ленд-ліз
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09.11.2022 07:23 Відповісти
Який штучно блокується адміністрацією Бідона
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09.11.2022 08:01 Відповісти
Переможцем сьогоднійшніх змагань з хитрозадості проголошується Delaware country, PA. 30% відсодків порахованих на даний момент, в той час як у сусідніх районах - за 80. Треба казати що це - чорнота Філадельфійська чи самі здогадаєтесь?
пс - рекомендую тим хто не спить - інтерактивна мапа https://www.wsj.com/
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09.11.2022 07:40 Відповісти
усю ніч будуть малюаати бюлетені і зранку вкинуть як два роки тому
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09.11.2022 08:56 Відповісти
Уже.
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09.11.2022 09:03 Відповісти
Резюмуючи - сьогодні ми бачили електоральний майстерклас - як, вкинувши менш ніж 20 тис. голосів, утримати керування країною в 330 млн.
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09.11.2022 07:53 Відповісти
Характерно, що вкиди не відбуваються в університетських центрах, де за D з великою перевагою голосують білі та азіати. Всі вкиди тільки в місцях концентрації чорноти.
От вам і пояснення чому наркоман, серійний сімейний насильник та просто бандит Джордж Флойд був похований у труні з чистого золота.
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09.11.2022 08:04 Відповісти
Ківалова взяли на роботу?
То нічо шо вкиди можна довести і тоді - шкандаль, нє?
Рептилоїди з масонами вкрай одуріли - зненавиділи Трампа і цю...., якась там у них є що вірить чуть не в інопланетян і шо пожежі в лісах роблять іудеї. Жирік рано здох, а то би здох зараз, від сміху.
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09.11.2022 08:56 Відповісти
Ківалов - лох на самокаті у порівнянні з Чікагською Машиною, що виникла ще за часів масової етнічної європейської іміграції у 19му сторіччі. Першим продуктом якої був Антон Сермак, виходець з Чехії, мер Чікаго, а останнім відомий вам Барак Хусейнович Обама (хай ніколи не спустіє його тюбетейка.)
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09.11.2022 09:07 Відповісти
ну за тюбетейку, то Швець казав шо фріки от як ця, забув як, завжди згадують шо він таємний акбарівець.
а чо ж 911 не згадують, га? там теж теорія, до речі.... ну я читав розбір і то шо навіть тупо - ніколи і ні разу не розм.ягчіть стальні балки горіння палива... тьху, а шо за споруду номер 8 чи шо там - взагалі сказали шо дизпаливо..... млять зруйнувало стальну конструкцію!
пісін в принципі виглядає з сахаром рязанським як правдоборець, правдолюборуб.
чо, не сказали бо Буш був тоді?
масони мля, а самі то хто?
я просто вже не кажу про піруети літаків шо їх ледве закінчивші льотні курси араби так би здійснили як ти на боліді би наклав Шумахеру диму з вихлопної на гонках. На фініші, будучи першим, а не то шо би він тебе обганяв что раз.
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09.11.2022 09:30 Відповісти
Республиканцы ещё не выиграли а уже давят на перемирие с рашкой. Как выиграют так вообще ультиматумы будут ставить. Республиканцев уровня Маккейна уже походу нет. Остались трамписты. Похоже война заморозится до последующих выборов, парашка закрепится на оккупированных землях. Это все очень печально. Очень хочу ошибаться во всём этом.
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09.11.2022 10:16 Відповісти
А следующих выборов может и не быть, будет фальсификация. Трамписты вместе с кремлем вынесли опыт прошлой ошибки, и в этот раз будут действовать намного жестче. Лично я в этом уверена.
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09.11.2022 10:22 Відповісти
Тобто републіканці - прибічники "миру" і задобрювання кацапів, демократи - яструби війни, а Джон Маккейн такий собі "демократ в республіканській шкірі"?
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09.11.2022 15:50 Відповісти
Кожен має свої думки і аргументи, але якщо демократи втратять контроль, то це буде набагато гірше, ніж натякнув Байден. При тому, що рудий чуб ще не на нарах, то він з пуйлом разом з усією шоблою фанів (які зараз сидять тихенько як миші під віником) піднімуть голови і разпушать хвости та візьмуться за своє. Про допомогу Україні можна буде забути, це поки вони говорять, що все буде без змін, але майте на увазі чого варті слова рашки і всіх прибічників кремля.
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09.11.2022 10:17 Відповісти
Вообще-то если республиканцы выиграют они собираются отстранить Байдена из-за его деменции.
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09.11.2022 10:30 Відповісти
Вообще-то для отстранения надо подавляющее большинство в сенате. Это так, тебе на заметку.
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09.11.2022 11:21 Відповісти
Вообще-то я не думаю что они на это пойдут. Республиканцам нужно чтобы к президентским выборам демократы окончательно себя дискредитировали. А кто сделает это лучше чем Байден, которому становится все хуже.
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09.11.2022 11:27 Відповісти
Неплохой вброс, господин личный доктор Байдена, но нет, на украинском ресурсе такое не зайдет.
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09.11.2022 11:55 Відповісти
 
 