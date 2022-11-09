На США чекають два жахливі роки у разі втрати демократами більшості в Конгресі, - Байден

Президент США Джо Байден дав похмурий прогноз для Сполучених Штатів, якщо демократи втратять контроль в обох палатах конгресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми втратимо Палату представників і Сенат, це будуть жахливі два роки, - сказав він перед виборами, виступаючи в Чикаго. - Хороша новина в тому, що в мене буде ручка для накладення вето".

Байден, однак, визнав, що його програма не знайшла підтримки в американської громадськості, яка, відповідно до опитувань, переважно негативно ставиться до напрямку розвитку країни.

"Ми прийняли так багато хороших речей. Вони були настільки хорошими, що люди ще не усвідомили, наскільки вони хороші", - додав американський лідер.

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