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Новини Війна
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Окупанти за добу обстріляли понад 35 населених пунктів України, у Білорусі створюються підрозділи операторів ударних БПЛА, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,рашисти

Розпочалась двісті п’ятдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Про це йдеться у зведенні Генаштабу, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Читайте також: Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь й надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території республіки білорусь. За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки білорусь у якості "братської" допомоги закупили для

потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування.

У складі прикордонних військ республіки білорусь створюються підрозділи операторів ударних БпЛА.

Правоохоронні органи республіки білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією або критикують владу, чи так звану спеціальну військову операцію російської федерації в Україні.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Попівка Сумської області;

на Слобожанському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки, Мілове та Стариця Харківської області;

на Куп’янському та Лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполівка Донецької області;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Соледар Донецької області;

на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області;

Читайте: Росіяни продовжують вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури окупованої Херсонщини, - Генштаб ЗСУ

на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Пречистівка та Шевченко Донецької області;

на Запорізькому напрямку – з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам’янка та Білогірка Херсонської області.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

За минулу добу Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА "Ланцет" та 4 - "Орлан". А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наша авіація та артилерія уразили 4 пункти управління, 12 районів зосередження особового складу та 4 позиції ППО, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6651)


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Топ коментарі
+5
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09.11.2022 07:32
+3
Іблоруси - вбивці і окупанти. Яка різниця що там у них прописано на папері?
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09.11.2022 08:29
+2
Якщо у прикордонних військах створюються підрозділи операторів ударних БПЛА, то це не "прикордонні війська" Їх функція - контроль за кордоном та вжиття заходів до запобігання його порушенню У випадку збройного нападу - стримування ворога до підходу та розвертання збройних сил "Ударні" БПЛА - зброя наступальна в першу чергу
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09.11.2022 07:09
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Якщо у прикордонних військах створюються підрозділи операторів ударних БПЛА, то це не "прикордонні війська" Їх функція - контроль за кордоном та вжиття заходів до запобігання його порушенню У випадку збройного нападу - стримування ворога до підходу та розвертання збройних сил "Ударні" БПЛА - зброя наступальна в першу чергу
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09.11.2022 07:09 Відповісти
Іблоруси - вбивці і окупанти. Яка різниця що там у них прописано на папері?
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09.11.2022 08:29 Відповісти
З "лозунгами" - на мітинг А я оперую фактами!
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09.11.2022 08:51 Відповісти
фактами типу "Іблорусь на нас не нападе, нам офіційно це Лукашенко пообіцяв"?
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09.11.2022 15:24 Відповісти
Назви мені хоч один населений пункт України, який був окупований саме підрозділами білоруської армії в період з 24 лютого і по сьогоднішній день! Назви мені, в якому місці України білоруські військовослужбовці вбивали українців (про білорусів у російській формі мову вести не будемо - раз не носять білоруської форми і знаків розпізнання - мова про регулярні війська не ведеться)
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09.11.2022 15:32 Відповісти
Якщо не ліньки, з цього місця конкретніше - тобто ти вважаєш, шо бульбани взагалі "ні прічом"??? (безпілотники, підрозділи, непІздрозділи, військовослужбовці, вбивали, не вбивали)
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09.11.2022 15:45 Відповісти
Розумієш, у чому справа: я звик до того, що кожне слово несе у собі чітке смислове навантаження: Набираємо у Гуглі "окупант, тлумачення" Отримуємо:

ОКУПА́НТ, а, чол. Той, хто бере (брав) участь в окупації; загарбник. Страшний він [Дніпро] у чорну бурю.. Це добре відчули окупанти, що хотіли загарбати нашу землю і потопити наше щастя (Максим Рильський, III, 1956, 26); Стара жінка пригнала до нас на цей бік Дніпра корови з далекого колгоспу, щоб їх там не захопили окупанти (Юрій Яновський, II, 1954, 77).

http://sum.in.ua/p/5/686/1 Словник української мови: в 11 томах. - Том 5, 1974. - Стор. 686.

От я й задав питання, яку саме територію окупували білоруси
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! То про яку "окупацію" чи "окупантів" може вестись мова?
Білоруси - активні "посібники окупантів" Але не вони самі А це - різні речі
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09.11.2022 16:11 Відповісти
Я подумав, що ти просто...В мене навіть нема слів, та ще й з урахуванням останнього абзацу...Тобто - ти розумієш, що то таке - "молчаливое согласие, надання своєї території для бомбардування, озброєння за рахунок своїх ресурсів" і не окупант.А не окупант же, значить нічого страшного, да? Головне терміни?
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09.11.2022 16:20 Відповісти
У мене питання: ти маєш бажання "язиком почесать", чи реально притягти білорусів до відповідальності? Якщо перше - то це не зі мною говорить треба Якщо друге - то тоді треба користуваться юридичними термінами, де оцінюються конкретні дії та їх наслідки, а не "мітинговий вереск з броньовика"
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09.11.2022 16:37 Відповісти
А у мене питання не про "почесать" (бо маю в сім"ї загиблих на полі бою) і не про юристів, які в таких випадках не потрібні - бо не потрібно доводити, що тебе прийшли вбивати...і не важливо - хто гірший окупант в твоїх поняттях, чи його посібник (помічничок такий собі). Це все.
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09.11.2022 16:45 Відповісти
Так - білоруси були на нашій території Пройшли по трасі до Михайло-Коцюбинського А потім повернулися додому Не стріляли, не заходили в населені пункти, не копали окопи Навіть з траси не сходили! - Різні речі... То ворог відкритий, а то закамуфльований під "ні прічьом". Спасибі, що вони брали участь у прориві державного кордону і не стріляли, які ж хароші... Тобто з підтишка...Так?
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09.11.2022 16:39 Відповісти
Ясно! Думать тобі - ліньки Твоя справа Легше "навісить "ярлик"
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09.11.2022 16:43 Відповісти
Не ярлики, не перекручуй...і не ліньки. аеродроми в Ліді для літачків з ракетками і мовчання зазомбованих бульбанів і твій юридичний прихисточок такий собі...
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09.11.2022 16:47 Відповісти
Саме "ярликами" ти і займаєшся А в судах "ярлики" - не докази
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09.11.2022 16:59 Відповісти
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09.11.2022 07:32 Відповісти
Зелені ворюги і мерзотники !
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09.11.2022 11:48 Відповісти
malo navorovav sho na mashinu ne vystachylo?
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09.11.2022 12:58 Відповісти
 
 