Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа. ФОТОрепортаж
Вночі загарбники завдали удару дронами-камікадзе по Дніпру. Поранення дістали 4 особи.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила.
Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4-ро його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі.
Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", - йдеться в повідомленні.
Водночас по Нікопольському району російські загарбники стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.
Також у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.
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А потім заросло-хрипате скавулить - Байден, чо
я втрачаю бобломи не в НАТО
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стоят ночью под загрузку - чтобы с утра развезти по точкам ПРОДУКТЫ для нас и наших детей....