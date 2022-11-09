Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Вночі загарбники завдали удару дронами-камікадзе по Дніпру. Поранення дістали 4 особи.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила.



Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4-ро його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі.



Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", - йдеться в повідомленні.

Водночас по Нікопольському району російські загарбники стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.



Також у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

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