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Новини Війна
11 113 20

Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

Вночі загарбники завдали удару дронами-камікадзе по Дніпру. Поранення дістали 4 особи.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила.

Є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені 4-ро його працівників. Усі у лікарні. Троє важкі.

Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства", - йдеться в повідомленні.

Водночас по Нікопольському району російські загарбники стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Люди вціліли.

Також у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

Читайте: Росіяни із "Градів" і важкої артилерії обстріляли дві громади на Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено житлові будинки, підприємства, лікарню, заклади освіти. ФОТОрепортаж

Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа 01
Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа 02
Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа 03
Рашисти вдарили дронами-камікадзе по Дніпру: 4 особи дістали поранення, виникла пожежа 04

Автор: 

Дніпро (3285) обстріл (28732) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3783)


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Топ коментарі
+17
это не их разведка работает, это работают наши коллаборанты.
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09.11.2022 08:00
+8
Треба ще кілька тисяч тонн зерна ірану відправить.
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09.11.2022 07:47
+5
так як в статті про то шо треба буде купувати єлектрику в Угорщино-Орбанщини - ДТЕК продавав електрику в ЄС, бо "так було вігідно офісу президента", а вугілля теж продавали бо там шото такоє. тобто ці тварі тупо "вигідно-не-вигідно" роблять, вони Ірану ще й продадуть компоненти для ракетного палива, не бійся.
А потім заросло-хрипате скавулить - Байден, чо я втрачаю бобло ми не в НАТО
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09.11.2022 08:04
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Треба ще кілька тисяч тонн зерна ірану відправить.
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09.11.2022 07:47 Відповісти
так як в статті про то шо треба буде купувати єлектрику в Угорщино-Орбанщини - ДТЕК продавав електрику в ЄС, бо "так було вігідно офісу президента", а вугілля теж продавали бо там шото такоє. тобто ці тварі тупо "вигідно-не-вигідно" роблять, вони Ірану ще й продадуть компоненти для ракетного палива, не бійся.
А потім заросло-хрипате скавулить - Байден, чо я втрачаю бобло ми не в НАТО
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09.11.2022 08:04 Відповісти
Да, только за то, что они клянутся что не поставляют в оркостан мопеды и ракеты.
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09.11.2022 12:42 Відповісти
К сожалению, их разведка тоже работает.
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09.11.2022 07:52 Відповісти
Если так, то зачем складировать что то в городе?
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09.11.2022 07:57 Відповісти
это не их разведка работает, это работают наши коллаборанты.
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09.11.2022 08:00 Відповісти
ну да, даже говнюк 12 или сколько там лет, была новость, зарабатывал тем что "сливал" где видел технику. правда там очень подозрителен отец, но говнюка не посадят, а отец весело заплатил штраф наверное и от облегчения расслабил....
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09.11.2022 08:07 Відповісти
Так, працюють коллаборанти, яких в Дніпрі 'продажна тисяча'- в Дніпрі з 2016 свідомо культивувався і взрощувався 'руZzkий мир', корупція, решалово та повна зневага до Конституції, Законій, Права та української Державності. Доречі, за повідомленнями, одне з перших влучень у Дніпрі було в результаті витоку з відеокамер із мерії (поправте мене)?! 🤬🤬
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09.11.2022 08:29 Відповісти
То є так,але і в Мукачево руцького достатьньо,під виглядом русинів.
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09.11.2022 09:31 Відповісти
"в Дніпрі з 2016 свідомо культивувався і взрощувався 'руZzkий мир'" - в городі бузина...
Ви з Дніпра?
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09.11.2022 10:15 Відповісти
Я это имел в виду: разведчики вербуют местных, а те, лучше зная местность, сливают данные.
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09.11.2022 10:14 Відповісти
та никого даже вербовать не надо - они сами ищут контакты через кацапские телеги. Или вы думаете, что разведчики в темных очках ходят по Днепру и спрашивают "кто тут ждёт руzzкий мир"?
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09.11.2022 11:02 Відповісти
Ну не все же местные там такие, Это же Днепр. не Донбасс. Да и не весь Донбасс ватный.
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09.11.2022 12:27 Відповісти
Ищите наводчика , и прикопайте его , не треба розголосу.
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09.11.2022 08:53 Відповісти
Це навідник.
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09.11.2022 09:14 Відповісти
ірансько-рашистськи тварюки, щоб ви здохли всі разом..., пів ночі не спала...
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09.11.2022 09:17 Відповісти
понимаете что за предприятие???
стоят ночью под загрузку - чтобы с утра развезти по точкам ПРОДУКТЫ для нас и наших детей....
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09.11.2022 09:30 Відповісти
*****, я так и понял по обгорелым стеллажам....
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09.11.2022 09:59 Відповісти
 
 