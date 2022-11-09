Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ
У Білорусі знайшли телефон заступника командира роти з виховної роботи 37-ї окремої мотострілецької бригади Павла Юр’янова. Ця бригада дислокувалася в місті Кяхта в російському регіоні Бурятія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода
З листування майора стає зрозуміло, що підготовка до нападу на Україну відбувалася ще у 2021 році. Тоді Юрʼянов написав дружині, що більше не матиме вихідних.
Також, згідно з повідомленнями стає відомо, що матеріально-технічне забезпечення військових було організоване дуже погано. Перед від’їздом до Білорусі він попросив дружину купити йому теплу куртку та китайську радіостанцію.
Ймовірним місцем проміжної дислокації роти Юрʼянова був Речицький район. Він сказав дружині про те, що 4 лютого буде не просто тренування, і з того дня писав, що може більше ніколи не повернутися додому.
"Усвідомлення того, що відбувається, було серйозним стресом, що змушує приймати заспокійливі препарати. Про те, що чоловік може опинитися на війні, мабуть, знала його дружина", - зазначає видання.
"У листуванні замполіта є докази надання території Білорусі для агресії проти України. 6 лютого в телеграм-чаті "На барикади" були опубліковані шифри переговорної таблиці, в яких містилися назви населених пунктів Гомельської області: полігон Борщовка, полігон Барановичі, Речиця, Бязуєве (імовірно, Бязуєв, село під Речицею, де в січні-лютому 2022 року розташовувався військовий табір)", - зазначає видання.
Таким чином, щоб дістатися від військової частини, розташованої в бурятській Кяхті, до білорусько-українського кордону в Наровлянському районі, Юр'янов подолав понад шість тисяч кілометрів.
Соцмережі Юрʼянова на сьогоднішній день не активні: останній зафіксований візит до мережі Вконтакте відбувся 17 лютого 2022 року, за тиждень до початку війни. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. У мережі некрологів про загибель Юрʼянова його родичі та товариші по службі не публікували, у бурятських ЗМІ таких публікацій також не знайдено.
В одній із соціальних мереж "Флагшток" запитав про долю Юрʼянова у його знайомого. Той повідомив, що Юрʼянов загинув в Україні у березні 2022 року. У нього залишилися дві неповнолітні дочки.
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Монголи ж з бурятами на Куршській косі баранів пасуть!
"А. Скальковський надає перелік куренів та походження їхніх назв:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-7 [7]
Полтавський, Канівський, Уманський, Іркліївський, Калніболоцький, Корсунський, Переяславський, Менський, Батуринський, Кирилівський й обидва Стеблівські були вперше сформовані вихідцями із відповідних регіонів;
Тимашівський, Щербинівський, Сергіївський, Титарівський - отримали назви від прізвищ перших курінних отаманів;
Джерелівський, Мишастівський - за місцем дислокації.
Слідуючи за А. Скальковським і його послідовниками розглянемо версії походження назви Кущівського куреня. Перше, що спадає на думку - від прізвища курінного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD отамана Куща. Якщо це так, то переконливо обґрунтувати вказане припущення досить складно. З Кущівським куренем пов'язано декілька гучних імен не тільки запорозької керівної еліти, але й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , однак прізвище Кущ в історичних джерелах навіть побіжно не зустрічається жодного разу. Перелік курінних отаманів не зберігся, можливо, він, як і отаман Кущ, ніколи й не існував. Таким чином пошук у цьому напрямку, скоріш за все безвихідь.
Географічний пункт з назвою Кущівка на теренах Вольностей з прадавніх часів існував і донині існує тільки в одному місці. Як відомо таку назву офіційно мала й дотепер збереглась у побутовому обігу старожилів Новомосковська ближня південно-західна околиця древньої Самарі. Назва Кущівка, як ми вже зазначали, походить від красномовної ознаки місцевості - кущів, які її вкривали".
Тобто - знову "під "Кущем" насрано!"
А хто я та звідкіля - це моя власна справа Зокрема, маю честь не хвалиться придуманими предками - у мене справжніх вдосталь!
Повезло його вато-самиці...