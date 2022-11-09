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Новини Війна
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Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ

білорусь,юрянов

У Білорусі знайшли телефон заступника командира роти з виховної роботи 37-ї окремої мотострілецької бригади Павла Юр’янова. Ця бригада дислокувалася в місті Кяхта в російському регіоні Бурятія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода

З листування майора стає зрозуміло, що підготовка до нападу на Україну відбувалася ще у 2021 році. Тоді Юрʼянов написав дружині, що більше не матиме вихідних.

Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ 01

Також, згідно з повідомленнями стає відомо, що матеріально-технічне забезпечення військових було організоване дуже погано. Перед від’їздом до Білорусі він попросив дружину купити йому теплу куртку та китайську радіостанцію.

Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ 02

Ймовірним місцем проміжної дислокації роти Юрʼянова був Речицький район. Він сказав дружині про те, що 4 лютого буде не просто тренування, і з того дня писав, що може більше ніколи не повернутися додому.

"Усвідомлення того, що відбувається, було серйозним стресом, що змушує приймати заспокійливі препарати. Про те, що чоловік може опинитися на війні, мабуть, знала його дружина", - зазначає видання.

Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ 03

Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ 04

"У листуванні замполіта є докази надання території Білорусі для агресії проти України. 6 лютого в телеграм-чаті "На барикади" були опубліковані шифри переговорної таблиці, в яких містилися назви населених пунктів Гомельської області: полігон Борщовка, полігон Барановичі, Речиця, Бязуєве (імовірно, Бязуєв, село під Речицею, де в січні-лютому 2022 року розташовувався військовий табір)", - зазначає видання.

Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ 05

Таким чином, щоб дістатися від військової частини, розташованої в бурятській Кяхті, до білорусько-українського кордону в Наровлянському районі, Юр'янов подолав понад шість тисяч кілометрів.

Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ 06

Соцмережі Юрʼянова на сьогоднішній день не активні: останній зафіксований візит до мережі Вконтакте відбувся 17 лютого 2022 року, за тиждень до початку війни. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. У мережі некрологів про загибель Юрʼянова його родичі та товариші по службі не публікували, у бурятських ЗМІ таких публікацій також не знайдено.

В одній із соціальних мереж "Флагшток" запитав про долю Юрʼянова у його знайомого. Той повідомив, що Юрʼянов загинув в Україні у березні 2022 року. У нього залишилися дві неповнолітні дочки.

Читайте: Росія звозить солдатів і техніку в район білоруських Барановичів, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7944)


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Топ коментарі
+45
«Підготовка відбувалася іще у 2021 році…». Тобто у час, коли зелений піdор з квартальними, висловлюючись їхньою рідною мовою, «вовсю ураганіл»: фантастично заробляв на великому крадівництві, митниці, нафтогазі. Нищили збройні сили… словом, робили усе, аби ми підійшли до війни максимально неготовими..
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09.11.2022 08:19
+42
Я просто нагадаю, що в жовтні 2021-го року, буданов-гогішвіллі був у Вашингтоні, де йому американська розвідка надала 100% докази майбутнього вторгнення рашистів. Так само у січні 2022-го голова британскої розвідки особисто приїжджав у Київ аби особисто попередити преZEдента про незворотність війни. А тепер уявіть собі, якби Україною керував президент, а не прокацапський довпойоп - скільки десятків тисяч людей можна було б врятувати від смерті! Скільки сот тисяч доль можна було зберегти! Тому коли нам ліплять героя боневтіка і його коМанди - це значить нас обманюють з метою замісти сліди злочину діючої влади, яка прямо або опосередковано є співучасником злочинів проти українських громадян. Без засудження тих хто "********", не може бути повноцінного розкриття злочинів цієї війни.
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09.11.2022 08:25
+27
Та нормальні люди це і так розуміють. Але що робити з дебільною більшістью, яка обрала вазєліна і готова його й після війни переобрати???
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09.11.2022 08:37
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09.11.2022 08:09 Відповісти
Гойда!!!
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09.11.2022 08:54 Відповісти
Горіть у пеклі кацапи всі !
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09.11.2022 08:12 Відповісти
врни файно то роблять. вже черви з"їли цього
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09.11.2022 09:01 Відповісти
«Підготовка відбувалася іще у 2021 році…». Тобто у час, коли зелений піdор з квартальними, висловлюючись їхньою рідною мовою, «вовсю ураганіл»: фантастично заробляв на великому крадівництві, митниці, нафтогазі. Нищили збройні сили… словом, робили усе, аби ми підійшли до війни максимально неготовими..
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09.11.2022 08:19 Відповісти
Сгинул Ефим, ну и х... с ним
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09.11.2022 08:25 Відповісти
Я просто нагадаю, що в жовтні 2021-го року, буданов-гогішвіллі був у Вашингтоні, де йому американська розвідка надала 100% докази майбутнього вторгнення рашистів. Так само у січні 2022-го голова британскої розвідки особисто приїжджав у Київ аби особисто попередити преZEдента про незворотність війни. А тепер уявіть собі, якби Україною керував президент, а не прокацапський довпойоп - скільки десятків тисяч людей можна було б врятувати від смерті! Скільки сот тисяч доль можна було зберегти! Тому коли нам ліплять героя боневтіка і його коМанди - це значить нас обманюють з метою замісти сліди злочину діючої влади, яка прямо або опосередковано є співучасником злочинів проти українських громадян. Без засудження тих хто "********", не може бути повноцінного розкриття злочинів цієї війни.
показати весь коментар
09.11.2022 08:25 Відповісти
Та нормальні люди це і так розуміють. Але що робити з дебільною більшістью, яка обрала вазєліна і готова його й після війни переобрати???
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09.11.2022 08:37 Відповісти
Кяхта - это не прибалтийское слово?
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09.11.2022 08:28 Відповісти
"Кущовське"! Ти, якщо не "серонеш" - тобі "в голови низько"!
Монголи ж з бурятами на Куршській косі баранів пасуть!
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09.11.2022 08:37 Відповісти
Кущьовський курiнь на Сечи, отаман Кущ мiй пращур. Вибачте, ви, хто i звiдкиля?
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09.11.2022 08:56 Відповісти
Розумієш у чому справа - на відміну від тебе я непогано вмію користуваться Гуглом

"А. Скальковський надає перелік куренів та походження їхніх назв:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%8C#cite_note-%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-7 [7]

Полтавський, Канівський, Уманський, Іркліївський, Калніболоцький, Корсунський, Переяславський, Менський, Батуринський, Кирилівський й обидва Стеблівські були вперше сформовані вихідцями із відповідних регіонів;
Тимашівський, Щербинівський, Сергіївський, Титарівський - отримали назви від прізвищ перших курінних отаманів;
Джерелівський, Мишастівський - за місцем дислокації.
Слідуючи за А. Скальковським і його послідовниками розглянемо версії походження назви Кущівського куреня. Перше, що спадає на думку - від прізвища курінного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD отамана Куща. Якщо це так, то переконливо обґрунтувати вказане припущення досить складно. З Кущівським куренем пов'язано декілька гучних імен не тільки запорозької керівної еліти, але й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , однак прізвище Кущ в історичних джерелах навіть побіжно не зустрічається жодного разу. Перелік курінних отаманів не зберігся, можливо, він, як і отаман Кущ, ніколи й не існував. Таким чином пошук у цьому напрямку, скоріш за все безвихідь.

Географічний пункт з назвою Кущівка на теренах Вольностей з прадавніх часів існував і донині існує тільки в одному місці. Як відомо таку назву офіційно мала й дотепер збереглась у побутовому обігу старожилів Новомосковська ближня південно-західна околиця древньої Самарі. Назва Кущівка, як ми вже зазначали, походить від красномовної ознаки місцевості - кущів, які її вкривали".
Тобто - знову "під "Кущем" насрано!"
А хто я та звідкіля - це моя власна справа Зокрема, маю честь не хвалиться придуманими предками - у мене справжніх вдосталь!
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09.11.2022 13:55 Відповісти
Кя́хта (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 бур. Хяагта, https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 монг. Хиагт) - місто в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , адміністративний центр https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кяхтинського району https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%96%D1%8F Бурятії .
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09.11.2022 09:06 Відповісти
Дивно тільки одне: заступник командира роти з виховної роботи - майор? Там "верхня планка" - "старший лейтенант"! Майор - зам командира батальйону
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09.11.2022 08:31 Відповісти
Це якщо посада є, бо не у всякій роті зампольот є по штату, звісно стар.лей - потолок, а тут майор - оце рівень....
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09.11.2022 08:49 Відповісти
Ти знаєш - мені на думку приходить лише один варіант - розвертання на базі цієї роти батальйону Таке робилося незадовго до початку бойових дій у багатьох арміях - коли треба приховано, але різко, збільшить армію Брався кадровий полк Йому перекидали техніку і мобілізованих З особового складу полку підбирався командний склад, а мобілізовані переважно ставали рядовими А полк ставав дивізією
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09.11.2022 09:01 Відповісти
Можливо, і скоріш за все...підрозділи та частини "кадра" (кадровані посади)....
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09.11.2022 09:04 Відповісти
Можливо, можливо - зараз не знаю, але були підрозділи кадра, тобто кадровані - для майбутнього розгортання...
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09.11.2022 09:07 Відповісти
"Дві неповнолітні доньки" - це ще і комплект зимової гуми до "лади" дадуть!
Повезло його вато-самиці...
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09.11.2022 08:35 Відповісти
на десятом месяце войны знайшли беззаперечні докази вторгнення. Буданов ты?
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09.11.2022 08:42 Відповісти
Аж просльозився від "трагічної" історії москало-ублюдка. Шкода, що залишились жити його свиноматка і личинки. Які народять ще орко-бурятів, потенційних вбивць, мародерів, ґвалтівників
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09.11.2022 08:43 Відповісти
Мабуть, рашист пережер "успокоітєльного", та й "пєрєуспакоїлся". Земля йому бетоном.
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09.11.2022 08:45 Відповісти
Сльози мешают мнє пить каву за здоров'я дохлого бурята
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09.11.2022 09:03 Відповісти
Кяхта, це така дупа, що всюди в світі краще ніж там. Тому ці дикуни, коли приперлися під Київ, не могли зрозуміти що так можна жити. Це була одна з причин їхньої жорстокости.
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09.11.2022 09:08 Відповісти
нечего было переться в чужую страну, был бы жив..., может быть...., а так сдох, как собака, урод,.... и таких "обреченных", но готовых сдохнуть за своего фюрера и за новый унитаз на рашке сотни тысяч больных на голову ублюдков, у которых только с виду человеческий облик и человеческие отношения..., а по сути они готовы убивать, идти по трупам своих товарищей, мародерить, пытать и снова убивать...
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09.11.2022 09:24 Відповісти
Ой-ой-ой, яке прикре самогубство....!
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09.11.2022 10:04 Відповісти
А Вовка говорил на шашлыки пойдем.
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09.11.2022 11:04 Відповісти
 
 