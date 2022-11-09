Телефон російського офіцера Юр’янова з доказами підготовки до вторгнення в Україну знайшли в Білорусі, - ЗМІ

У Білорусі знайшли телефон заступника командира роти з виховної роботи 37-ї окремої мотострілецької бригади Павла Юр’янова. Ця бригада дислокувалася в місті Кяхта в російському регіоні Бурятія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Радіо Свобода

З листування майора стає зрозуміло, що підготовка до нападу на Україну відбувалася ще у 2021 році. Тоді Юрʼянов написав дружині, що більше не матиме вихідних.

Також, згідно з повідомленнями стає відомо, що матеріально-технічне забезпечення військових було організоване дуже погано. Перед від’їздом до Білорусі він попросив дружину купити йому теплу куртку та китайську радіостанцію.

Ймовірним місцем проміжної дислокації роти Юрʼянова був Речицький район. Він сказав дружині про те, що 4 лютого буде не просто тренування, і з того дня писав, що може більше ніколи не повернутися додому.

"Усвідомлення того, що відбувається, було серйозним стресом, що змушує приймати заспокійливі препарати. Про те, що чоловік може опинитися на війні, мабуть, знала його дружина", - зазначає видання.

"У листуванні замполіта є докази надання території Білорусі для агресії проти України. 6 лютого в телеграм-чаті "На барикади" були опубліковані шифри переговорної таблиці, в яких містилися назви населених пунктів Гомельської області: полігон Борщовка, полігон Барановичі, Речиця, Бязуєве (імовірно, Бязуєв, село під Речицею, де в січні-лютому 2022 року розташовувався військовий табір)", - зазначає видання.

Таким чином, щоб дістатися від військової частини, розташованої в бурятській Кяхті, до білорусько-українського кордону в Наровлянському районі, Юр'янов подолав понад шість тисяч кілометрів.

Соцмережі Юрʼянова на сьогоднішній день не активні: останній зафіксований візит до мережі Вконтакте відбувся 17 лютого 2022 року, за тиждень до початку війни. Останні записи, зроблені власником телефону, датовані 17 березня. У мережі некрологів про загибель Юрʼянова його родичі та товариші по службі не публікували, у бурятських ЗМІ таких публікацій також не знайдено.

В одній із соціальних мереж "Флагшток" запитав про долю Юрʼянова у його знайомого. Той повідомив, що Юрʼянов загинув в Україні у березні 2022 року. У нього залишилися дві неповнолітні дочки.

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