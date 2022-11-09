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Новини Війна
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РФ у Херсоні може готуватися до боїв, але також це може бути прикриттям, - Пентагон

херсон,херсонщина

Російські окупанти можуть будувати лінію оборони на Херсонщині для двох цілей довгі бої або прикриття для відходу з регіону.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, можливо, росіяни хочуть обороняти правий берег Херсонської області у довгостроковій перспективі, проте це може бути частиною дій для прикриття, коли вони захочуть піти з Херсона.

Він зазначив, що незважаючи на зусилля РФ щодо будівництва оборони, Збройні Сили України чинять тиск на окупантів.

"Ми зосереджені на тому, щоб у них було те, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоб досягти успіху", — сказав генерал.

Читайте: США сфокусовані на тому, щоб ЗСУ мали все необхідне для визволення Херсона, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1432) Херсон (3385)


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Прикриттям чого?
Звісно вони готуються до боїв. Просто так з Херсона вони не підуть. Хіба що зеля пообіцяє їм віддати Крим і приазовья
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09.11.2022 08:48 Відповісти
Зеля може обіцяти що хоче, бо у ЗСУ свої плани всеодно
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09.11.2022 08:51 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-63440797 ВВС в стрічці хроніки війни 1:49 в повідомляє :
«Глава оккупационной администрации города Снигиревка в Николаевской области Барбашов рассказал РИА Новости, что в населенном пункте идет бои.
Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигиревке не находится. "Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - цитирует Барбашова РИА Новости. Барбашов не уточнил, какую именно технику видели местные жители - украинскую или российскую.
Украинские власти о событиях в Снигиревке пока не сообщают, однако этот населенный пункт является важным рубедом обороны российских военных, которые пытаются остановить наступление ВСУ.»
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09.11.2022 08:51 Відповісти
Про Снігурівку уже писали,але карта поки що мовчить. Дай сили ЗСУ викинути ворога з цього пункту
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09.11.2022 09:09 Відповісти
Продивилася відео де вже осінь прийшла у лісах і два бійці з повними руками листя,кидають листя догори. Позитив,посмішки,а я плачу. Ніхто і ніколи не заставить їх здати Україну, ні зеля,ніхто. Просто скиньте орків у Дніпро. Це самий кращий план. Нехай несе з України кров ворожу....
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09.11.2022 08:52 Відповісти
аналітика як в блондинки, може так а може по другому. нащо це взагалі публікувати, хіба щоб виправдати зарплату, типу от щось робимо.
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09.11.2022 09:27 Відповісти
 
 