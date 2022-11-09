РФ у Херсоні може готуватися до боїв, але також це може бути прикриттям, - Пентагон
Російські окупанти можуть будувати лінію оборони на Херсонщині для двох цілей довгі бої або прикриття для відходу з регіону.
Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, можливо, росіяни хочуть обороняти правий берег Херсонської області у довгостроковій перспективі, проте це може бути частиною дій для прикриття, коли вони захочуть піти з Херсона.
Він зазначив, що незважаючи на зусилля РФ щодо будівництва оборони, Збройні Сили України чинять тиск на окупантів.
"Ми зосереджені на тому, щоб у них було те, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоб досягти успіху", — сказав генерал.
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Звісно вони готуються до боїв. Просто так з Херсона вони не підуть. Хіба що зеля пообіцяє їм віддати Крим і приазовья
«Глава оккупационной администрации города Снигиревка в Николаевской области Барбашов рассказал РИА Новости, что в населенном пункте идет бои.
Судя по сообщению этого агентства, сам Барбашов в Снигиревке не находится. "Днём выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное боестолкновение, неслабое, причём в городской черте… Жители видели на улицах технику в центре города", - цитирует Барбашова РИА Новости. Барбашов не уточнил, какую именно технику видели местные жители - украинскую или российскую.
Украинские власти о событиях в Снигиревке пока не сообщают, однако этот населенный пункт является важным рубедом обороны российских военных, которые пытаются остановить наступление ВСУ.»