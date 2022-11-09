РФ у Херсоні може готуватися до боїв, але також це може бути прикриттям, - Пентагон

Російські окупанти можуть будувати лінію оборони на Херсонщині для двох цілей довгі бої або прикриття для відходу з регіону.

Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, можливо, росіяни хочуть обороняти правий берег Херсонської області у довгостроковій перспективі, проте це може бути частиною дій для прикриття, коли вони захочуть піти з Херсона.

Він зазначив, що незважаючи на зусилля РФ щодо будівництва оборони, Збройні Сили України чинять тиск на окупантів.

"Ми зосереджені на тому, щоб у них було те, що їм потрібно на полі бою прямо зараз, щоб досягти успіху", — сказав генерал.

Читайте: США сфокусовані на тому, щоб ЗСУ мали все необхідне для визволення Херсона, - Пентагон