Доба в Запорізькій області: обстріляно 16 населених пунктів, окупанти примушують місцевих брати російські паспорти

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Запорізької ОВА.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Лежине, Білогір'я, Чарівне, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Успенівка, Новоданилівка, Гуляйполе, Оріхів, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки, Залізничне, Степове, Кам'янське.

"Надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 130 осіб, з них 22 -діти", - йдеться у повідомленні.

У Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують. За уточненою інформацією, підтверджено ураження підрозділів противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. 6 листопада знищено 15 одиниць військової техніки різного типу, поранено та вбито до півтори сотні окупантів.

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