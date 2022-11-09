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Новини Війна
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Рашисти вбили 3 цивільних на Донеччині, 11 осіб дістали поранення, - ОВА

донеччина

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Донеччини, внаслідок чого за добу загинули 3 цивільні особи.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації — у Ямполі", - йдеться в повідомленні.

Водночас 11 осіб в області дістали поранення.

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Рашисти вбили 3 цивільних на Донеччині, 11 осіб дістали поранення, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1804) Донецька область (8607) Кириленко Павло (907)


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Співчуваю, але вони на початку війни були раді "рускаму міру", ще й нас присоромлювали: "Ви же по нам стрєляєте....", "Скинули нашего классного президента Януковіча....", "Ви майданутиє". Отримали тепер по заслузі ?
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09.11.2022 09:06 Відповісти
не співчуваю
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09.11.2022 10:39 Відповісти
 
 