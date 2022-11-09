Рашисти вбили 3 цивільних на Донеччині, 11 осіб дістали поранення, - ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстріли Донеччини, внаслідок чого за добу загинули 3 цивільні особи.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 8 листопада стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами на Донеччині: у селі Костянтинівка, Часовому Яру та Авдіївці. Крім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації — у Ямполі", - йдеться в повідомленні.

Водночас 11 осіб в області дістали поранення.

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