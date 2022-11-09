Вибори в США: республіканці беруть більшість в Палаті представників, в Сенаті - нічия
Республіканська партія на шляху до встановлення контролю над Палатою представників Конгресу за результатами проміжних виборів у США.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.
Але це число може змінитися, оскільки 100 з 435 місць в Палаті представників, які переобиралися, ще не були оголошені, в тому числі деякі з вразливими республіканцями, які займають посади.
Вирішальні перегони до Сенату в Пенсильванії, Неваді, Джорджії та Аризоні мають дуже близькі результати. Перегони в Джорджії можуть завершитися другим туром 6 грудня, і, можливо, на кону стоятиме доля Сенату. Наразі демократи контролюють Сенат 50 на 50, а віцепрезидент Камала Харріс має вирішальний голос.
Попередні результати свідчать про те, що демократи уникатимуть "розгромних" виборів, яких дехто в партії побоювався, зважаючи на падіння рейтингу Байдена та розчарування виборців через інфляцію.
Навіть мінімальна республіканська більшість у Палаті представників зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.
Остаточний результат виборів до Конгресу навряд чи буде відомий найближчим часом. Понад 46 мільйонів американців проголосували напередодні дня виборів поштою або особисто, і виборчі чиновники штатів попереджають, що підрахунок цих бюлетенів займе час.
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У 2016 році покійний сенатор Джон Маккейн називав Пола "агентом Кремля" через його опозицію вступу Чорногорії до НАТО. Пізніше він виступав проти нових санкцій щодо Росії.
Пол був критиком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського впливу на президентські вибори 2016 року в США.
Влітку 2018 року він їздив до Москви, звідки він привіз конфіденційний лист до Трампа. Ходили навіть чутки, що він начебто намагався стати посередником між Вашингтоном і Москвою в процесі врегулювання "українського питання".
В сенаті демократи беруть більшість в один голос.
В палаті представників - демократи утримиють перевагу в один або два голоси.
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Чимало з (правдоподібних) результатів, передбачених вищими посадовими особами Республіканської партії, не справдилися.
Масового зсуву голосів латиноамериканців у бік Республіканської партії не відбулося. Не було сплеску прихованих виборців Трампа. Масового захоплення території демократів не було.
Не було розширення республіканської карти Сенату на Нью-Гемпшир, Колорадо і Вашингтон, де демократи, що діють, мчали до переобрання. Губернатор Нью-Йорка легко переміг.
Проблеми у демократів будуть, але вони посильні.