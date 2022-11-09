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Вибори в США: республіканці беруть більшість в Палаті представників, в Сенаті - нічия

сша,сенат,конгрес

Республіканська партія на шляху до встановлення контролю над Палатою представників Конгресу за результатами проміжних виборів у США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у Палаті представників, що на одне менше, ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена.

Але це число може змінитися, оскільки 100 з 435 місць в Палаті представників, які переобиралися, ще не були оголошені, в тому числі деякі з вразливими республіканцями, які займають посади.

Читайте: На США чекають два жахливі роки у разі втрати демократами більшості в Конгресі, - Байден

Вибори в США: республіканці беруть більшість в Палаті представників, в Сенаті - нічия 01

Вирішальні перегони до Сенату в Пенсильванії, Неваді, Джорджії та Аризоні мають дуже близькі результати. Перегони в Джорджії можуть завершитися другим туром 6 грудня, і, можливо, на кону стоятиме доля Сенату. Наразі демократи контролюють Сенат 50 на 50, а віцепрезидент Камала Харріс має вирішальний голос.

Попередні результати свідчать про те, що демократи уникатимуть "розгромних" виборів, яких дехто в партії побоювався, зважаючи на падіння рейтингу Байдена та розчарування виборців через інфляцію.

Також читайте: Трамп за тиждень пообіцяв зробити "дуже велику заяву"

Навіть мінімальна республіканська більшість у Палаті представників зможе заблокувати пріоритети Байдена, одночасно розпочавши політично шкідливі розслідування проти його адміністрації та родини.

Остаточний результат виборів до Конгресу навряд чи буде відомий найближчим часом. Понад 46 мільйонів американців проголосували напередодні дня виборів поштою або особисто, і виборчі чиновники штатів попереджають, що підрахунок цих бюлетенів займе час.

Автор: 

вибори (6704) Конгрес США (1232) США (23119) Сенат США (600)


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Топ коментарі
+9
****, ну что в голове таких провокаторов как ты? Причем тут Зеленский, если на кону будущее страны. И твое тоже, если ты флаг не через впн нарисовал. И при условии уменьшения помощи благодаря республиканцам, пострадает армия и простой люд. И кстати военное положение действует по причине "что бы выборов небыло" или может есть другие причины, к примеру нападение полоумных и кровожадных свинорылых орков под руководством его святейшества пуйла?
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09.11.2022 09:57
+4
Республіканці завжди були найбільшими прихильниками боротьби проти РоССії та СРСР, лише особисто Трамп виляє хвостом якось незрозуміло, ба навіть саме республіканці ініціювали більшість пропозицій по допомозі Україні зброєю та фінансами, і єдине чого вимагають від Байдена, щоб при наданні цифр вартості допомоги була конкретика що, у якому обсязі та за якою вартістю, щоб можливим був контроль за використанням коштів і графіком постачань. Тому усі, хто натякає, або верешить про те, що нібито республіканці зменшать обсяг допомоги Україні в боротьбі проти РоССії або дурні, або кремляді!
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09.11.2022 09:25
+3
Під час початку 2-ї світової війни тодішній "папа" також спілкувався з німецькими нацистами та вірив у те, що німці не здатні на звірства, але практика показала на скільки він був неправий. Цього "папаню" теж чекають ВЕЛИКІ "відкриття" стосовно роССіян після рішень судів та трибуналів і оприлюднення ПІДТВЕРДЖЕНИХ незалежними експертів даних про злочини заподіяні роССійськими нацистами в Україні, а тоді вже "прозріють" , і стосовно часів РоССійської імперії, і стосовно СРСР, і стосовно Ічкерії, і стосовно Грузії, і стосовно Сиріїї і т.д., бо дійде, що ТАКИМИ роССіяни стали не зараз, не у 2022 році, а були такими ЗАВЖДИ, починаючи з формування князівства, а потім царства Московського і по наш час!!!
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09.11.2022 09:18
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Нічого страшного - у Байдена є право вето.
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09.11.2022 08:56 Відповісти
Так це нові страшилки різноманітних форм смі. Унизу є,що він сказав про 2 важкі роки і право вето. Почекаємо на результати
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09.11.2022 09:06 Відповісти
Ми ж беремо з них приклад -- Трамп уже кинув клич до бунтів .
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09.11.2022 09:21 Відповісти
Республіканці завжди були найбільшими прихильниками боротьби проти РоССії та СРСР, лише особисто Трамп виляє хвостом якось незрозуміло, ба навіть саме республіканці ініціювали більшість пропозицій по допомозі Україні зброєю та фінансами, і єдине чого вимагають від Байдена, щоб при наданні цифр вартості допомоги була конкретика що, у якому обсязі та за якою вартістю, щоб можливим був контроль за використанням коштів і графіком постачань. Тому усі, хто натякає, або верешить про те, що нібито республіканці зменшать обсяг допомоги Україні в боротьбі проти РоССії або дурні, або кремляді!
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09.11.2022 09:25 Відповісти
всередині республіканців на жаль є група трампістів наприклад сенатор від кентуккі ренд пол

У 2016 році покійний сенатор Джон Маккейн називав Пола "агентом Кремля" через його опозицію вступу Чорногорії до НАТО. Пізніше він виступав проти нових санкцій щодо Росії.

Пол був критиком розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо російського впливу на президентські вибори 2016 року в США.

Влітку 2018 року він їздив до Москви, звідки він привіз конфіденційний лист до Трампа. Ходили навіть чутки, що він начебто намагався стати посередником між Вашингтоном і Москвою в процесі врегулювання "українського питання".
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09.11.2022 09:41 Відповісти
Правда? Откуда Ваша информация? Вы владеете английским, чтобы слушать выступления Трампа в оригинале? Он прямо говорит, что помощь Украине нужно сократить до минимума, Украина должна сесть за стол переговоров с рашей и отдать ей всё, что раша взяла силой, а именно Крым и Донбас. Кроме того путина он называет "мой друг володя" и имеет склонность к прославлению деспотов, потому что сам хочет иметь неограниченную власть. В республиканской партии есть целое крыло МАГА, которое из Трампа делает культ личности. Да что говорить! Я сама сторонница республиканцев, но вынужденно голосую за демократов второй год только потому, что любой культ личности заканчивается Гулагом и массовыми расстрелами. раша, как раковая опухоль на теле мира. Если Байден в состоянии её уничтожить - придётся терпеть демократов. Но я, сторонница респов, никогда не проголосую ни за Трампа, ни за одного из его сторонников. Посмотрите Fox News и вы услышите всё это и ещё больше всякой мерзости от Трампа и его сторонников. А прикрываются тем, что болеют за нацию.
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09.11.2022 16:51 Відповісти
Мда, якось не дуже
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09.11.2022 08:56 Відповісти
Marjorie Taylor Greene перемагає в своєму окрузі. Не зрозуміло, як Республіканська партія докотилася до таких "кандидатів"
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09.11.2022 08:58 Відповісти
Як? Просто - всього лише треба було трішечки вкинути серед ночі у Детройті та Атланті два роки тому. З добримі намірами, ви ж не подумайте!
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09.11.2022 09:01 Відповісти
Мопедами бы мозги вправить америкошам ***** как достали эти жырные тупые коты крысы и свиноты тупая 23% окончив школу не могут связать двух слов дебильность уже стала нормой в обыденной жизни кью ниже 40 процентов норма у 67% 12-18 процентов жителей США по разным методикам не могут толком читать и писать.. погано владеют американским -английским языком.. и это самая демократическая система выборой о да так наш прикол в 2019 году вершина народного волеизъявления я не о системе как таковой а о выборцам которые выбирают по приколу..дуализм партийности во власти дерьмократы и хренотрамписты таки дроведут США до развала...
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09.11.2022 09:23 Відповісти
Прогнози щодо республіканців досить протилежні. Немає ясності((
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09.11.2022 08:58 Відповісти
Meh.
В сенаті демократи беруть більшість в один голос.
В палаті представників - демократи утримиють перевагу в один або два голоси.
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09.11.2022 08:58 Відповісти
Обидва гнойні пі-ри.
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09.11.2022 09:18 Відповісти
Під час початку 2-ї світової війни тодішній "папа" також спілкувався з німецькими нацистами та вірив у те, що німці не здатні на звірства, але практика показала на скільки він був неправий. Цього "папаню" теж чекають ВЕЛИКІ "відкриття" стосовно роССіян після рішень судів та трибуналів і оприлюднення ПІДТВЕРДЖЕНИХ незалежними експертів даних про злочини заподіяні роССійськими нацистами в Україні, а тоді вже "прозріють" , і стосовно часів РоССійської імперії, і стосовно СРСР, і стосовно Ічкерії, і стосовно Грузії, і стосовно Сиріїї і т.д., бо дійде, що ТАКИМИ роССіяни стали не зараз, не у 2022 році, а були такими ЗАВЖДИ, починаючи з формування князівства, а потім царства Московського і по наш час!!!
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09.11.2022 09:18 Відповісти
Фондові ринки вже зреагували - тікай хто може.
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09.11.2022 09:02 Відповісти
Висновок - поки нічого невідомо і робити при цьому якісь "висновки" це себе не поважати. Подивимось на результати вже ПІСЛЯ рахування УСІХ голосів включаючи ДУЖЕ ВЕЛИКУ кількість виборців які проголосували дистанційно, поштою!!!
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09.11.2022 09:10 Відповісти
Зеля і його банда думали, що присосалися навічно до американського бюджету і тепер на коні, можна не проводити вибори прикриваючись воєнним станом і тягнути доляри з американців. Ну але тепер республіканці дадуть їм смачного підсрачника.
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09.11.2022 09:34 Відповісти
****, ну что в голове таких провокаторов как ты? Причем тут Зеленский, если на кону будущее страны. И твое тоже, если ты флаг не через впн нарисовал. И при условии уменьшения помощи благодаря республиканцам, пострадает армия и простой люд. И кстати военное положение действует по причине "что бы выборов небыло" или может есть другие причины, к примеру нападение полоумных и кровожадных свинорылых орков под руководством его святейшества пуйла?
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09.11.2022 09:57 Відповісти
Где вас таких дебилов рожают
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09.11.2022 10:06 Відповісти
Возможно волынянин 6 с Волыни, и его девиз "это не наша война", Киев зачем-то воюет с кем-то там, север и юг, и этим мешают жить порядочным людям со своими военными положениями и отключениями света.
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09.11.2022 10:13 Відповісти
Все правильно. Світло у мене ні разу не відключали, але із-за закритих кордонів я втратив роботу в Польщі. І взагалі я будував своє життя в Польщі.
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09.11.2022 12:39 Відповісти
Дурбецало
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09.11.2022 10:33 Відповісти
Республиканцы должны понимать, что лучше локализовать российские войска в Украине, чем воевать с ними на Аляске.
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09.11.2022 09:34 Відповісти
В США сенат залишається у демократів, а у нижній палаті республіканці набирають на кілька голосів більше, ніж мінімально треба для більшості В перекладі на ВР - це більшість з 232-233 депутатів при необхідних 226 Коротше, голосів для підтримки України, як завжди, буде достатньо!
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09.11.2022 09:42 Відповісти
*****, вы научитесь различать республиканцев и трампистов?
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09.11.2022 10:04 Відповісти
Ну трамписты имеют свое влияние среди республиканцев, это факт и это плохо. И в любом случае вектор республиканцев идет на внутренние дела, они конечно не враги, но мы будем не на первом месте для них как у демократов. Это их право конечно, их выбирает народ. Для нас, на первый взгляд, ситуация станет трудней, но в любом случае поживем увидим - время покажет.
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09.11.2022 10:19 Відповісти
Байден поховав 2.3 млрд доларів військової допомоги Україні з 11.7 млрд, що виділив Конгрес на фінансовий 2022 рік , не підписавши своєчасно подання у 2022 фінансовому році, що закінчився 30 вересня.
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09.11.2022 10:11 Відповісти
Гнойний підар маск купує якусь помийку за 44 ярди а 12 нещасних ярдів для України яка боронить демократію всього світу це віявляється занадто велика допомога для купи мільярдерів-республіканців???. Творюки - віддайте нам ядерний потенціал і ******** всі до біса!!!!
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09.11.2022 10:58 Відповісти
Видимо всё прогнило. Начнутся перебои в поставках из США под надуманным предлогом контроля над расходами. Вся надежда на Адекватных европейцев и бриттов.
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09.11.2022 11:09 Відповісти
А, виявляється, по-факту для Байдена не настільки погано, як заявляли прогнози і навіть ексіт-поли в день голосування...
*************

https://t.me/tZEinform/21824 tZEinform

...
Чимало з (правдоподібних) результатів, передбачених вищими посадовими особами Республіканської партії, не справдилися.
Масового зсуву голосів латиноамериканців у бік Республіканської партії не відбулося. Не було сплеску прихованих виборців Трампа. Масового захоплення території демократів не було.
Не було розширення республіканської карти Сенату на Нью-Гемпшир, Колорадо і Вашингтон, де демократи, що діють, мчали до переобрання. Губернатор Нью-Йорка легко переміг.
Проблеми у демократів будуть, але вони посильні.
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09.11.2022 14:31 Відповісти
 
 