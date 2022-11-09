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Кримський міст відновлять до осені 2023 року, це підриває логістику росіян на півдні, - розвідка Великої Британії

кримський,міст

Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід з Херсона ускладнюють можливість російської влади намалювати картину військового успіху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Російські зусилля щодо ремонту Кримського мосту тривають, але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року. 8 листопада автомобільну частину мосту мали закрити, щоб встановити новий 64-метровий проліт. Для заміни пошкоджених ділянок потрібно ще три прольоти", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що "влада" окупованого півострова заявляла російському диктатору Путіну, що додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, але визнала, що роботи на іншій проїзній частині спричинять порушення дорожнього руху до березня 2023 року.

"Атака на Кримський міст перервала матеріально-технічне постачання Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автотранспортом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід з Херсона ускладнюють можливість російської влади намалювати картину військового успіху", - додали у розвідці Великої Британії.

Також читайте: Окупанти призупинили рух автомобілів Керченським мостом

Автор: 

Велика Британія (5620) Крим (14176) окупація (6719) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+5
Надо взять целые пролёты и переставить на место рухнувших.
Будет быстро и сердито, а ракеты у нас уже есть.
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09.11.2022 09:13
+4
Якщо вони стратегічний міст не можуть відновити,то як відновлять високоточну зброю. Іран має піратські технології, а вкраденого збіжжя не досить . Ось і знову докази величності невеликих
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09.11.2022 09:14
+3
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09.11.2022 09:13
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09.11.2022 09:13 Відповісти
Надо взять целые пролёты и переставить на место рухнувших.
Будет быстро и сердито, а ракеты у нас уже есть.
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09.11.2022 09:13 Відповісти
Якщо вони стратегічний міст не можуть відновити,то як відновлять високоточну зброю. Іран має піратські технології, а вкраденого збіжжя не досить . Ось і знову докази величності невеликих
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09.11.2022 09:14 Відповісти
Кацапчику, твоi онучi сильно смердять - тому й палишся...
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09.11.2022 10:25 Відповісти
До осені 2023?
Це тіпа щоб ЗСУ було легше звільняти Українську Кубань від мокши?
Ну-ну...
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09.11.2022 09:14 Відповісти
Сами взорвали мост, чтобы вата цеплялась за сухопутный коридор.
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09.11.2022 09:24 Відповісти
100500. Звісн і ще буде незабаром, без участі ЗСУ, без пафосу, без вою на болотах
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09.11.2022 10:15 Відповісти
А если бы зелёные клоуны не сдали весь юг Украины ?
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09.11.2022 09:26 Відповісти
Або й не відновлять. За словами Буданова до осені 2023 ЗСУ мали б вже бути в Криму. 😊
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09.11.2022 09:27 Відповісти
Это геноцид.
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09.11.2022 09:37 Відповісти
Для них це вже не велика проблема, бо Зеля зробив їм сухоутний коридор в Крим.
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09.11.2022 09:43 Відповісти
Ещё одна пистюлина и ЗСУ увеличат смету в несколько десятков раз.
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09.11.2022 10:18 Відповісти
 
 