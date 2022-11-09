Кримський міст відновлять до осені 2023 року, це підриває логістику росіян на півдні, - розвідка Великої Британії

Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід з Херсона ускладнюють можливість російської влади намалювати картину військового успіху.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє розвідка Великої Британії.

"Російські зусилля щодо ремонту Кримського мосту тривають, але навряд чи він буде повністю запущений принаймні до вересня 2023 року. 8 листопада автомобільну частину мосту мали закрити, щоб встановити новий 64-метровий проліт. Для заміни пошкоджених ділянок потрібно ще три прольоти", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що "влада" окупованого півострова заявляла російському диктатору Путіну, що додаткові прольоти будуть встановлені до 20 грудня, але визнала, що роботи на іншій проїзній частині спричинять порушення дорожнього руху до березня 2023 року.

"Атака на Кримський міст перервала матеріально-технічне постачання Росії до Криму та півдня України, зменшивши здатність Росії переміщати військову техніку та війська в цей район залізницею чи автотранспортом. Пошкодження мосту, нещодавня атака на Чорноморський флот у Севастополі та ймовірний відхід з Херсона ускладнюють можливість російської влади намалювати картину військового успіху", - додали у розвідці Великої Британії.

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