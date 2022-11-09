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Новини Війна
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Кадирівець під наркотиками вистрілив в обличчя пацієнту мелітопольської лікарні, - мер Федоров

окупанти

У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Лікарям вдалося врятувати постраждалого.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту прямо у лікарні. У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти примушують цивільних купувати їм алкоголь, оскільки в Мелітополі оголосили "сухий закон" для військових РФ, - мер Федоров

Автор: 

Мелітополь (772) окупація (6719) Федоров Іван (650)


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Топ коментарі
+13
Кадыровцы в больнице тоже спят. И принимают всякие таблетки.
Много чего происходит с кадыровцами перед смертью.
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09.11.2022 09:23
+7
Сам погибай, а однополчанина нагибай. Орковская народная поговорка.
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09.11.2022 09:32
+6
Велике питання а що таке взагалі чечня? Бо на боці України воюють декілька сотень, а на боці кадирова десятки тисяч. Чому? Все прозоро - гроши. Але там де домінують гроши, про якусь націю або національність взагалі не має сенсу починати розмову.
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09.11.2022 09:31
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загарбники, дикуни ....середньовіччя
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09.11.2022 09:20 Відповісти
Кадыровцы в больнице тоже спят. И принимают всякие таблетки.
Много чего происходит с кадыровцами перед смертью.
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09.11.2022 09:23 Відповісти
а після їх чекають отари овець
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09.11.2022 10:56 Відповісти
Не верю, что бывают зверушки не под наркотиками
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09.11.2022 09:24 Відповісти
Зоопарк . Вот интересно, кадыровцы , трахают , по тихонько, орков , но ведь это же активный гомосексуализм , или по корану можно , кто знает . Да и животных вроде бы, трахать запрещено.
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09.11.2022 09:27 Відповісти
У кацапов , все не так , как у людей... Это же их, родимых, скрепа...
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09.11.2022 09:30 Відповісти
Сам погибай, а однополчанина нагибай. Орковская народная поговорка.
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09.11.2022 09:32 Відповісти
Много где чего запрещено, но по крайней нужде и овцу можно и нассать в лифте. Да и прочитать коран нужно уметь читать. Вобщем все сложно, а дети гор не любят сложности, они всегда идут в обход.
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09.11.2022 09:46 Відповісти
Свиня завжди болото знайде , а вівцейоб вівцю...
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09.11.2022 10:51 Відповісти
Какдыровцы-овцелюбы. Нохчи - воины
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09.11.2022 09:29 Відповісти
Рамзанка тоже овцелюб. Только пассивный.
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09.11.2022 10:40 Відповісти
Это как
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09.11.2022 10:54 Відповісти
Велике питання а що таке взагалі чечня? Бо на боці України воюють декілька сотень, а на боці кадирова десятки тисяч. Чому? Все прозоро - гроши. Але там де домінують гроши, про якусь націю або національність взагалі не має сенсу починати розмову.
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09.11.2022 09:31 Відповісти
Скоро кадировець буде як симптом захворювання, інакше як назвати психологічно змінену поведінку
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09.11.2022 09:34 Відповісти
Тут надо выбирать или зад или лицо.
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09.11.2022 11:15 Відповісти
Не могут ли врачи обеспечить им 0% выживаемость в больнице??
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09.11.2022 11:59 Відповісти
 
 