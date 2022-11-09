Кадирівець під наркотиками вистрілив в обличчя пацієнту мелітопольської лікарні, - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Лікарям вдалося врятувати постраждалого.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту прямо у лікарні. У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєть, що тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.

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