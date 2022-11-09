Кадирівець під наркотиками вистрілив в обличчя пацієнту мелітопольської лікарні, - мер Федоров
У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Лікарям вдалося врятувати постраждалого.
Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"У тимчасово окупованому Мелітополі кадирівець під дією наркотиків вистрілив в обличчя цивільному пацієнту прямо у лікарні. У міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів. На цей раз лікарі вимушені були надавати допомогу кадирівцю у стані наркотичного сп'яніння. Той ледь не вбив свого цивільного сусіда по палаті, вистріливши чоловіку в обличчя", - йдеться в повідомленні.
Зазначаєть, що тільки завдяки професіоналізму лікарів чоловіка вдалося врятувати.
Топ коментарі
+13 Colt
показати весь коментар09.11.2022 09:23
+7 Алексей Привалов
показати весь коментар09.11.2022 09:32
+6 Igor Butenko #461142
показати весь коментар09.11.2022 09:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Много чего происходит с кадыровцами перед смертью.