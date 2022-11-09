Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 950 осіб (+780 за добу), 2 801 танк, 1 802 артсистеми, 5 666 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 77 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,

танків - 2801 (+15) од,

бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,

артилерійських систем - 1802 (+11) од,

РСЗВ - 393 (+2) од,

засоби ППО - 205 (+2) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,

спеціальна техніка - 159 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчій комітет РФ розпочав розслідування причин високих втрат російської морської піхоти на Донбасі, - Генштаб ЗСУ