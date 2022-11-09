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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 950 осіб (+780 за добу), 2 801 танк, 1 802 артсистеми, 5 666 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 77 950 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,

танків - 2801 (+15) од,

бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,

артилерійських систем - 1802 (+11) од,

РСЗВ - 393 (+2) од,

засоби ППО - 205 (+2) од,

літаків - 278 (+0) од,

гелікоптерів - 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,

спеціальна техніка - 159 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчій комітет РФ розпочав розслідування причин високих втрат російської морської піхоти на Донбасі, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 950 осіб (+780 за добу), 2 801 танк, 1 802 артсистеми, 5 666 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17557) Генштаб ЗС (6651) знищення (7357) техніка (1834) втрати (4417)


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Топ коментарі
+27
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09.11.2022 09:22
+14
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09.11.2022 09:33
+14
Таких потерь и такого погрома 2 армия мира еще не помнит. Режим путина ожидает крах. Поэтому сейчас с разных щелей повылазят различные переговорщики, чтобы спасти Путина и его режим. Но никаких переговоров не будет, только будет капитуляция России на условиях Украины и ее настоящих союзников. Слава вооруженным силам Украины!
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09.11.2022 09:50
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09.11.2022 09:22 Відповісти
78 тищ дохлих кацапів. Де ж їх закопувати?
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09.11.2022 09:23 Відповісти
Це питання, давно про це стурбований...всі ці ідентифікації потім звалять на нас і світ і по затратах і фізично, потім це буде проблема, величезна.Вони ідіоти - не забирати біоматеріал. Звісно - нєт тєла - нєт дєла...Кончені
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09.11.2022 09:30 Відповісти
крематорій вирішить це питання!

виривати зуб, якщо він є - лазером наносити номер, обов'язково починати із 666-№№№

газ для крематоріїв відбирати кацапський із експортного газопроводу
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09.11.2022 09:48 Відповісти
Ну...ти загнув . ...зарито вже дофіга - шо ж їх - відкопувать? З твоєю процедурою згоден - тільки там ще ж потрібні представники міжнародники, бо ....то не жарти
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09.11.2022 09:52 Відповісти
Міжнародники нехай волають до кацапів. Тушки ж їхні! Зуб в кацпа взяли - свою місію виконали, а потім нехай ті міжнародники возяться з дохлятиною. Хочуть москалям везуть, хочуть в ООН. Байдуже! А не хочуть, то спалити їх смердячим кацапським газом.
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09.11.2022 10:49 Відповісти
навіть по 5 коп за кожного, то вже 3 900))))
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09.11.2022 09:31 Відповісти
"Россия большая" (с) - *****
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09.11.2022 09:32 Відповісти
я вже гадаю, що на рашкє треба міняти всі гасла, що кличуть кацапів на війну..., якщо там прямо казати, хто хоче здохнути в Україні швидко та болісно, гайда до війська... й вони підуть, швидко як зайчики, форму собі придбають, міцні чорні мішки, хильнуть горілки та й все, вони готові...
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09.11.2022 09:30 Відповісти
Знаєте де найбільший стадіон у світі? Не повірите - у Північній Кореї! Вміщає 114 000 глядачів
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09.11.2022 15:58 Відповісти
Это уже можно стадионами считать - больше чем самый большой стадион в Джакарте, но ещё не дотягивает до знаменитой Мараканы в Рио-де-Жанейро
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09.11.2022 09:30 Відповісти
Але це офіційно, думаю вже і перевалив ))
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09.11.2022 09:41 Відповісти
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09.11.2022 09:33 Відповісти
я в глубоком пардоне, а как фото выкладывать в чате?
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09.11.2022 09:52 Відповісти
...копировать -вставить..наводим курсор на картинку, правой кнопкой мишки клик - "копировать", открив.коментировать, правой клик "вставить"..ти дивись - не зловживай, цензор - це не тік-ток, тільки для дотепності і не часто...адміни вони такі. Висловлюй думки мовою дорослого райтера
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09.11.2022 10:02 Відповісти
не с инета а с компа...
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09.11.2022 10:26 Відповісти
З компу не вийде. Потрібно, спочатку завантажити на будь-який спеціалізований хостинг. Наприклад https://uk.imgbb.com/ ось цей.
Після того, як завантажите фото, вам дадуть посилання і вже його можна вставити на цензорі.
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09.11.2022 11:59 Відповісти
спасибо... я знал, что надо через спецхостинг делать, но не помнил, как это называется и поэтому не мог найти ссылку... ещё раз: СПАСИБО!!!
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09.11.2022 12:45 Відповісти
Нільс
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09.11.2022 12:49 Відповісти
кацапи впевнено тримаються норм утилізації бо хочуть до нового року перші сто тисяч а до літа ще стільки ж. ЗСУ виконають їх забаганки.
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09.11.2022 09:34 Відповісти
День танків, ББМ, артсистем ну і чмобіків ))
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09.11.2022 09:39 Відповісти
Такими темпами 100 тысяч будет ещё до Рождества! Причём я имею ввиду не православное.
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09.11.2022 09:47 Відповісти
какого Рождества? - даже если в среднем по 600 орков ликвидировать, то 100 будет уже до 10го декабря, а если в среднем по 700, то и в ноябре супер-юбилей 100к отметим
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09.11.2022 09:51 Відповісти
Думаю, 100 000 буде 06.12
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09.11.2022 10:02 Відповісти
18.декабря будет
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09.11.2022 10:59 Відповісти
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09.11.2022 12:52 Відповісти
На 100 років СРСР буде 100 тис дохлих фанатів совка.... У карми добре почуття гумору
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09.11.2022 16:01 Відповісти
Таких потерь и такого погрома 2 армия мира еще не помнит. Режим путина ожидает крах. Поэтому сейчас с разных щелей повылазят различные переговорщики, чтобы спасти Путина и его режим. Но никаких переговоров не будет, только будет капитуляция России на условиях Украины и ее настоящих союзников. Слава вооруженным силам Украины!
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09.11.2022 09:50 Відповісти
пуйло треба публічно розстріляти лише за те,що гонить на убій все нових чмобіків...
За звірства проти українців - то взагалі,треба,щоб він вмирав в тяжких муках...
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09.11.2022 09:59 Відповісти
"Больше кацапов, хороших (200-х) и разных (300-х)!"
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09.11.2022 10:05 Відповісти
300 000 / 780 = 384,6
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09.11.2022 10:06 Відповісти
це так не працює..
ще стільки або більше поранених та ********
а також коли вони дохнуть нашим воїнам стає легше
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09.11.2022 13:28 Відповісти
Вжух і мінус БТГр.
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09.11.2022 10:13 Відповісти
"Большевики не только были готовы культурно и психологически, в силу теоретических постулатов своего учения, к ведению гражданской войны, но даже желали приблизить её начало, выдвинув ещё в 1914 году лозунг «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую!» - ждьом...кадирав vs путін vs прігожин.
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09.11.2022 11:49 Відповісти
Думаю поки втрати кацапів не перевалять за 300 - 400 тисяч дохликів, в раше чухатися не почнуть.
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09.11.2022 12:19 Відповісти
Зробіть подарунок народу на Новий рік 100 000,!!!
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09.11.2022 14:48 Відповісти
То мусять збавити темп, бо вийде швидше.
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09.11.2022 22:12 Відповісти
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09.11.2022 22:27 Відповісти
 
 