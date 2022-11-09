Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 77 950 осіб (+780 за добу), 2 801 танк, 1 802 артсистеми, 5 666 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 9 листопада втрати особового складу противника становлять приблизно 77 950 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.11 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 77950 (+780) осіб ліквідовано,
танків - 2801 (+15) од,
бойових броньованих машин - 5666 (+12) од,
артилерійських систем - 1802 (+11) од,
РСЗВ - 393 (+2) од,
засоби ППО - 205 (+2) од,
літаків - 278 (+0) од,
гелікоптерів - 260 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1483 (+7),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4227 (+11) од,
спеціальна техніка - 159 (+0).
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За звірства проти українців - то взагалі,треба,щоб він вмирав в тяжких муках...
ще стільки або більше поранених та ********
а також коли вони дохнуть нашим воїнам стає легше