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Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - Politico

рнбо,зеленський

Підштовхування адміністрації президента Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Politico.

Так, із посиланням на два джерела видання зазначає у понеділок Зеленський вказав на п'ять умов для переговорів, у тому числі озвучені раніше. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв, Зеленський не сказав про те, що Путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися.

Ця зміна, пише Politico, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.

Також читайте: Якщо росіяни відступлять і визнають, що вони жахливо помилилися, тоді можна говорити про якийсь діалог, - Зеленський

За словами високопосадовця адміністрації, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. В адміністрації сподіваються, що це покаже світу, що саме Україна, а не Росія, хоче закінчити війну.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт, бо ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився більше, ніж Україна", - зазначив чиновник на умовах анонімності.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на висловлювання Саллівана, зроблені ним у Києві минулого тижня.

"Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? … Це те, чого ми маємо намір прагнути, це те, що ми підтримаємо, і це те, до чого, як ми віримо, можуть допомогти наші колективні зусилля", - сказав Салліван під час свого візиту до Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не веде зі США переговорів щодо України, - МЗС РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) путін володимир (23910) росія (65459) США (23119) Салліван Джейк (294) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+57
"Politico" - ця помийка досить часто публікує прокацапські вкиди.
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09.11.2022 09:40
+54
Чомусь США ні з Усама Бен Ладеном ні з Саддамом Хусейном не домовлялись, і готовність до переговорів їм не демонстрували
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09.11.2022 09:43
+43
Ми повністю залежимо від США. Якщо їм набридне нас фінансувати, то довго ми не протримаємося. Треба дякувати тим хто віддав третій в світі ядерний арсенал.
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09.11.2022 09:43
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ну і де ви бачите трампа?
2 рочкі ще до чи буде чи ні,
а бубенцю ще 100 днів дайте, а потім ще 100, а потім ще, а потім а?
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09.11.2022 09:53 Відповісти
И где он вернулся?
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09.11.2022 09:54 Відповісти
А што Трамп? Пры ім Пуцін і Расея сядзелі ціха. Нафта была па 40. Паміралі вагнераўцы ў Сірыі а не ўкраінцы ў Марыюпалі. Так ці інакш, хто б ня быў у Белым Доме, спадзявацца на Захад - гэта хадзіць у ружовых акулярах (яны інтуітыўна хацелі каб спраўдзілася "за тры дні вазьмуць Кіеў"). Захад стаў разбэшчаным і слабым, але думаць пра сябе высока не перастаў. Заходняя Еўропа - гэта пенсіянерскі "дыснэйлэнд" для багацеяў, а ЗША перажываюць глыбокі ўнутраны крызіс, з якога яшчэ невядома калі выйдуць і што гэта будзе (калі будзе ўвогуле). Таму геапалітыку трэба (было) будаваць з суседзямі, у якіх супольныя інтарэсы і небяспека (Расея).
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09.11.2022 15:14 Відповісти
бубі змінити позицію, тільки перевернутися на другий бік...
і знову кляті меріканці винуваті, ну що ти будеш робити?
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09.11.2022 09:51 Відповісти
Також не не впевнений, що його потрібно «підштовхувати». Вони (ОПа) не з тими грають в «ігри», дограються..
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09.11.2022 10:22 Відповісти
а зелені не можуть не гратися, в них кавене all the way non stop.
можна з політика зробити клована - з клована політика? - ніколи.
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09.11.2022 10:27 Відповісти
*********** должен сдохнуть в сортире-тогда переговоры..........................................начинается........................
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09.11.2022 09:52 Відповісти
Зеленский может сменить себе памперсы. Рашисты убили моих близких. Договора не будет
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09.11.2022 09:53 Відповісти
Политико те еще *********.
Правда, тут весь месседж в том что позиция Зели это позиция Зели. А закон, есть закон.
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09.11.2022 09:56 Відповісти
кроме Politico уже последних несколько дне йочень многие заговорили о переговорах, просто так дыма без огня не бывает
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09.11.2022 10:00 Відповісти
Украина никогда неее отказывалась от переговоров, просто главным условием для их проведения был вывод войск и выход на границы что были утверждены еще в белозерской пуще.
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09.11.2022 10:56 Відповісти


1.

8.07.2022

Фейк. Захід хоче укласти терміновий мирний договір з Росією, оскільки Україну чекає катастрофа - Politico.

Російські ЗМІ та соцмережі поширили цей меседж з посиланням на видання Politico. На сайті, який нібито опублікував цю новину, немає жодного матеріалу про можливість миру між Заходом і РФ, пишуть фактчекери проєкту StopFake після перевірки публікацій видання.

-------------

2.

Меседж. Європа піде на поступки Кремлю, коли настане холод.

Таку тезу поширюють російські пропагандисти. У своїх матеріалах вони нібито посилаються на статтю в американському виданні Politico. Пропагандисти стверджують, що начебто внаслідок антиросійських санкцій під час опалювального сезону Європі доведеться піти на поступки Росії, щоб отримати газ.

Насправді ж, як пише Центр протидії дезінформації, союзники України продовжують працювати над черговим пакетом антиросійських санкцій, а міністр економіки Німеччини Хабек, коментар якого наводить Politico, заявив, що він буде першим, хто виступить за ще один жорсткий пакет санкцій Євросоюзу.
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09.11.2022 10:00 Відповісти
Если страны перестанут нас поддерживать, то сколько мы сможем сопротивляться??Вот как такой вариант событий?Дуже легко щось казати.., особливо, якщо це-лише мрії..
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09.11.2022 10:01 Відповісти
Опять вброс. Politico - та же газета "Правда". Накануне 15 ноября руские истерят поносом, вот такие вбросы делают.
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09.11.2022 10:02 Відповісти
А як можна змінити те, чого в природі не існує?
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09.11.2022 10:03 Відповісти
Наші умови це для рашні -лише глузування..
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09.11.2022 10:03 Відповісти
ну це таке... "готовність до мирних переговорів з кінченим маніяком" і "переговори з кінченим маніяком" - різні речі.
Перше - політична заява, а друге - реальні дії.
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09.11.2022 10:09 Відповісти
Перед тим як коментувати пройдіться до початку джерела інформації і не забудьте, що усі смі публікували про нову атаку орків в інформації. Так що Україна знає,що робити без політіко і явно не на користь оркам. А позиція зе,так її в нього не має.
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09.11.2022 10:10 Відповісти
Я володію і італійською і англійскою. У Ла Републіка геть такого не було. А зміст Вошингтон Пост переклали ЕП неправильно, так як оно потрібно Арахамії.
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09.11.2022 17:52 Відповісти
Я про це пишу регулярно. Я читаю португальську, італьянську, іспанську і трохи французьку. Так що ціну переводу знаю
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09.11.2022 19:11 Відповісти
Тільки спробуй....
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09.11.2022 10:15 Відповісти
Позиція Зермаків стосовно "боргів ЖКГ" не пом'якшилася і потребує подальшого з'ясування. Крім того треба зрозуміти які у них насправді рейтинги.
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09.11.2022 10:15 Відповісти
А чего вы задёргались?
Помните Порошенко?
"Минские договорённости мы вынуждено подписали, но выполнять не собирались".
С волками жить - по волчьи выть!
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09.11.2022 10:17 Відповісти
А я наоборот за то, чтобы путин оставался как можно больше. Если придет какой-то Навальный, то все будут говорить "Ну вот, Раися освободилась", начнут снимать санкции, и у свиномордых будет шанс вообще не ощутить последствия того, что они сделали.
Главная задача, показать моли, что бы он ***л русню, но свое рыло даже не смел пихать к нам. Пусть этих рабов доит по максимуму, компенсируя последствия санкций. А наказание он свое получит уже на том свете.
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09.11.2022 10:18 Відповісти
Двухголовый петух аж разрывается, как хочет переговоров.
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09.11.2022 10:21 Відповісти
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09.11.2022 10:21 Відповісти
та вот же они
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09.11.2022 10:23 Відповісти
Volynianyn 6 , ні ,ні і ще раз ні . Зараз такий час , що як раз навпаки ,США залежать від України, бо якщо наши Воїни зупиняться використовувати західну зброю , расія победить , та піде далі . На Захід , вже с людським ресурсом України в якості трофея. Усе відносно, хто вигулює собацю, хазяїн, чи собака його . Зброя без воїнів лише тільки зброя .
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09.11.2022 10:28 Відповісти
Нет. Всё абсолютно, пример с собакой в топку. Если бы нас погнали на Польшу после оккупации,, ложились бы уже штабелями украинцы от натовского оружия в Западной Украине, как кацапы на севере, востоке и юге. Не надо манипулировать
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09.11.2022 17:08 Відповісти
и нато бы тоже ложилось от кацапского оружия. Ведь что-то, а ракеты большой дальности они даже не израсходовали. И жирному европейцу 1 прилета хватит чтобы ус*ться.
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09.11.2022 22:32 Відповісти
только вы не учли их ВВС, ПВО и ПРО против тупых кацапоракет
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10.11.2022 11:40 Відповісти
учел. 100% защиты не существует
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10.11.2022 20:24 Відповісти
Перепрошую, переможе
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09.11.2022 10:30 Відповісти
Салліван - мохровий ватник!
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09.11.2022 10:30 Відповісти
Прекрасно просто, переговоры с террористами захватившими областной центр и ядерную АЭС, атакующую энергосистему страны.и это на фоне того, что рашка использовала все что могла, сейчас бы ещё напрячься чуток и переломать ей хребет. Но нет, давайте все заморозим, чтобы через 8 лет снова кацапье напало на Украину и ещё кусок урвало. Так кусочек по кусочку гляди и через сто лет от Украины останется один Львов. Тем временем пока США и Европа жмутся на ракеты 300км, Иран отдает кацапам 600+. Китай смотрит на это все и делает выводы.
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09.11.2022 10:31 Відповісти
Внесите это в головы простым обывателям (избирателям в западных странах) у вас это не получиться и только потому что они не видят всего. Большинство политикой в принципе не интересуется, но при этом они чувствуют это на своих карманах. Плюс - в такой ситуации любой опозиции в любой стране выгодно использовать тему войны в своих интересах.
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09.11.2022 16:35 Відповісти
Це ініціатіва Зелі. Західу це не потрібно.
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09.11.2022 16:35 Відповісти
Побутує думка, що однією з причин поразки демократів на виборах є оця політика Байдена, що включаж обережну і тому запізнілу реакцію на прлцеси в кацапо-українській війні, яка веде лише до її затягування і збвльшення ціни не лише для України, а й для американських платників податків. Якщо б адміністрація Байдена швидше надала важку бронетехніку, включаючи танки, авіацію, включаючи повітрянв платіорми для крилатих ракет середньої дальності і самі ракети, включаючи АТАСМS, то війна не затягувплася б так довго і це не привело б до такої високої вюінфляції зокрема у самих США. Вмовляння Зєлєнского Салліваном - з тої ж опери. До речі, схоже, всі невдалі кроки Байден робив за порадами Саллівана. Схоже, Салліван - це такий собі байденівський Єрмак. Не дивно, що ці два ммм... суб'єкти підтримують такий тісний зв'язок. Цілком можливо, що у них є спільне джерело зарплатні на кацапії.
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09.11.2022 10:40 Відповісти
«Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? ...».

Нет, Саливан!

Не об этом ты сейчас должен говорить с Украиной и с коалицией!

Ты должен говорить о Победе над Путиным.
А не о мире с ним.
Это две большие разницы.

Ты должен говорить о безоговорочной и мощной помощи Украине как Гарант Будапешского Меморандума.

Ты должен говорить о Победе Украины над Россией которая есть врагом Запада и США в первую очередь.

Ты должен говорить о новом Нюренберге для Путинского режима.

Вместе к Победе. А не вместе «за стол переговоров с агрессором».
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09.11.2022 14:37 Відповісти
Перепрошую. "

Побутує думка" це калька з русіш. У Вашому дописі за контекстом "Існує думка". З повагою.
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09.11.2022 16:02 Відповісти
Ви справлі вважаєте, що українське" побутує думка" є калькою з кацапського "битуєт мнєніє"? Чи просто скористалися гугл-перекладачем? Українська мова багатша за гугл-перекладач.
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09.11.2022 18:00 Відповісти
А зруйнувати москву і кремль за все їми зроблене ЦЕ НЕРАЗУМНО ЗАКІНЧИТИ ВІЙНУ ?

Грьобані подвійні стандарти - Україну виходить можно стирати з лиця землі ракетами і ії народ вбивати геноцидом, а Україні не можна бомбити територію росії (не кажу міста, кажу інфраструктуру) ❓
Йшли би ви лісом з такими стандартами - як тільки в України зявляться ракети середньої дальності вони полетять по всій території росії, я за такий сценарій. Це називається ПРИМУШЕННЯ ДО МИРУ,
кацапи розуміють тільки силу і тільки так війна закінчиться в інтересах України.
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09.11.2022 11:12 Відповісти
Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - PoliticoДжерело:
навіщо цитувати проросійську газету ?
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09.11.2022 11:18 Відповісти
Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. Это как всё простить и отдать свои территории ?
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09.11.2022 11:18 Відповісти
Ага, застрелиться ещё вчера!((((
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09.11.2022 12:36 Відповісти
Голубь мира из США оставил помет.
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09.11.2022 11:35 Відповісти
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09.11.2022 11:35 Відповісти
Зе полетит на Бали и будет там начальником двадцатки...зуб даю...J7 Зеля уже победил...😛🤣а J20 то семечки...
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09.11.2022 11:42 Відповісти
та он и тридцатку потянет, возмужавше-посидевший всё таки)
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10.11.2022 20:52 Відповісти
ПУТИНЫМ МОЖЕТ ВЫСЛУШАТЬ ПРЕТЕНЗИИ ЗЕЛЕНСКОГО И КАК ВАМПИР НАСЛАДИТЬСЯ ЭТИМ !!! НО КАК ОН БЫЛ УПОРОТЫМ УБИЙЦЕЙ, ТАК ОН ИМ И ЗДОХНЕТ !!!
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09.11.2022 12:29 Відповісти
Хутина треба вбити
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09.11.2022 12:51 Відповісти
treba pryvyazuvaty polonenyh orkiv do obyektiv yaki bomblyat moskali
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09.11.2022 13:07 Відповісти
Що значить «ми повинні дякувати США»?
США, як і інші так звані гаранти будапештського меморандуму не роблять нам послугу, а роблять мізерний мінімум з того, що зобовязалися зробити підписуючи той меморандум.
Тому отримуючи від них допомогу, в нас не має бути ніякого відчуття провини, чи зобовязання їм дякувати. Ми отримуємо допомогу, бо ми маємо право її отримувати.
А на майбутнє просто робити висновки відносно подібних меморандумів, і ніколи на них не розраховувати, а просто озброюватись. От і все.
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09.11.2022 13:41 Відповісти
Так, бо на роззброєнні України, за ті роки США зекономили мінімум 1000 мільярдів доларів!
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09.11.2022 14:20 Відповісти
США зробили абсолютно все під чим підписалися в Будапештському меморандумі. До них там була усього 1 вимога - у випадку нападу на Україну скликати Радбез ООН. І все. Вони його скликали. Все. Які ще питання по меморандуму?
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09.11.2022 15:17 Відповісти
@

>США зробили абсолютно все під чим підписалися в Будапештському меморандумі.

США зробили набагато більше. По меморандуму вони зобов'язались лише виявити глибоку стурбованість.

>Які ще питання по меморандуму?

Такі самі, як і до туалетного паперу: щоб пом'якший був.
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09.11.2022 17:57 Відповісти
США пропонували Україні фінансування знищення 30-40% стратегічного ядерного озброєння України в обмін на членство в НАТО, однак комуністи Кравчук і Кучма за вказівкою з Кремля переграли все не на користь України і замість знищення за рахунок США лише частини стратегічного ядерного озброєння, передали підарашії все стратегічне і тактичне ядерне озброєння, порізали і віддали кацапам конвенційне неядерне стратегічне озброєння і відмовилися від членства в НАТО, натомість запропонували якийсь незрозумілий Будапештський меморандум
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09.11.2022 23:45 Відповісти
@

>США пропонували Україні фінансування знищення 30-40% стратегічного ядерного озброєння України в обмін на членство в НАТО

Відверто, я такого не чув (а якби чув, то не повірив). Прибалтійським країнам запропонували вступити у 1994, Польщі - у 1999. А ці країни куди дальше просунулись у подоланні комуністичної ідеології.

Ось розсекречений натівський документ, який докладно описує, які плани мало НАТО стосовно приєднання України. З нього випливає, що початково НАТО тримало двері відчиненими для усіх країн т.з. СНГ і сподівалось, що до 2005 року демократія у цих країнах дозріє до такого рівня, що НАТО може розпочати поетапну процедуру приєднання Россії, України і Білорусі:

https://nsarchive.gwu.edu/document/16374-document-02-strategy-nato-s-expansion-and Strategy for NATO's Expansion and Transformation | National Security Archive (gwu.edu)

Стверджувати, що україні пропонувалось банально придбати членство у НАТО просто за знищення ядерної зброї - це видавати бажане за дійсне.

Це не означає, що Україні не пропонувались якісь вигоди. Можливо, золоті гори. Але більш ймовірно, що її просто залякували. Лідерам України треба було мати стальні яйця, але Україна поміж Чорноволом, Симоненком і Кучмою вибрала останнього. Він був добрим директором підприємства, але народжений повзати літати не може.
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10.11.2022 00:19 Відповісти
Про це на днях заявив Юрій Костенко, який у той час був міністром охорони навколишнього середовища і брав безпосередню участь у цих переговорах по ядерному роззброєнню, поки його не усунули від цих питань внаслідок різкої зміни курсу по даному шляху роззброєння. Можливо десь є запис його радіо-інтерв'ю.
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10.11.2022 01:58 Відповісти
@

> Про це на днях заявив Юрій Костенко

Я думаю, що ви його неправильно зрозуміли.

Костенко вже з десять років чи й більше дає стереотипні інтерв'ю, вже навіть і книжку написав.
Він дуже обережний у висловлюваннях, навіть Кравчук у нього в принципі свідомий українець, який потрапив під вплив комуняк (а він сам не комуняка?) і російських агентів.

Ось одне, з Радіо Свободи:

https://www.radiosvoboda.org/a/27256528.html Замість того, щоб знищити ядерну зброю, Україна передала її агресору - Костенко (radiosvoboda.org)

Стосовно НАТО він каже наступне:

"США пропонували нам переробку ядерних матеріалів, пропонували, як захистити себе, коли у нас не буде ядерної зброї - вони казали чітко: «в НАТО»".

Дивимось уважно, що ж він насправді тут сказав?
- Що хтось із США сказав йому, що Україні треба йти до НАТО.
Файно.
Але це що - називається пропозиція до вступу?

Ні, бо ми бачимо з американських першоджерел, що ніхто Україні пропозицій вступати до НАТО ні тоді, ні зараз не робив.

Звичайно, кожен чує те, що він хоче почути. Не обманюйтесь, будьте більш критичні до почутого.
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10.11.2022 03:11 Відповісти
Фраза пропонували захистити себе в НАТО не може бути неправильно зрозумілою, є чіткою і однозначною.

Офіційна пропозиція вступу не робиться в односторонньому порядку без погодження іншої сторони. Тому і немає в американських документах пропозицій вступу України до НАТО.

Якби промосковські комуністи в українській владі не чинили перешкод, Україна уже давно була б членом НАТО, разом із пропозицією до вступу.
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10.11.2022 12:44 Відповісти
Ви ж не порівняєте США із цим сумнівним презєдентом, який пише заявку на вступ без попереднього погодження з партнерами?
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10.11.2022 12:47 Відповісти
Тут є свіже інтерв'ю Костенка

http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
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10.11.2022 16:59 Відповісти
Муйня, якась знову... І Байден, І Блінкен зробили заяви, про необхідність притягнення путінської рф до відповідальності - дійсно при чому тут путін до рф?) Тут, Салліван, радник перевертає ситуацію із ніг на голову?! Може це та сторона так трактує, тому що в США за зміну позиції під час виборчих компаній можна собі №не мягко підстелити". І знову із посиланням на https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/9/7150281/ ЄП , про це пише Politico. Два джерела, особливо першу в посиланні - просто джерела правди і прозорої політики.... в Україні. Скоро G20, все випливе на поверхню...
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09.11.2022 14:22 Відповісти
Салліван то є скритий республіканець. Так само як Єрмак є скритий агент х$йла.

Найкраще, що мав би зробити Зе! це стулити писок і прислухатись до порад ЗСУ.
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09.11.2022 18:00 Відповісти
Агресивний путинський режим має змінитися . Путін має піти . Перемовини мають бути з іншим президентом росії і тоталітарний терористичний путинський режим має бути змінений на демократичний . Путін - недогінтлер , недофюрер , міжнародний терорист і вбивця має сидіти на лаві підсудних на воєнному Трибуналі в Гаазі разом з кремлівської бандою терористів !
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09.11.2022 15:04 Відповісти
ви реально вірите в якийсь режим після майже 9 років війни? Який в біса режим, ви про що? А "демократичним" він як стане? Типу треба дать росіянам проголосувать? Ну так вони за путіна постійно голосують абсолютно добровільно.
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09.11.2022 15:19 Відповісти
Ланцюг вибудовується...." tZE: Хроника одного президента

17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.

Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. "
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09.11.2022 15:14 Відповісти
переговоры, чтобы дать России накопить сил для следующего броска этой крысы по захватыванию больших территорий... Может быть или полная победа или полное поражение, по другому война не прекратиться никогда!
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09.11.2022 15:15 Відповісти
Саме так. Я не можу собі уявити, що б "насьогодні" у договорі з кацапами були пункти про вивід орків, виплати Україні компенсацій, повернення Криму. А тоді які ж умови у такому договорі?
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09.11.2022 15:37 Відповісти
Этот нехороший человек, который три года обкрадывал украинцев покупая кацапский асфальт и сворачивал оборонку, полностью зависит от США. Это трагедия для Украины.

Из-за одного овоща остались без крыма, из-за другого подлеца-популиста рискуем остаться без Херсона, Мариуполя и Мелитополя.
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09.11.2022 15:44 Відповісти
Які репарації? Теля в ср..ці!а вже хотять бабла.прочитайте інтерв'ю командувача вдв рф.вони реально прогнозують війну на 5-7 років.і хрен зупиняться самі.чи з допомогою переговорів.це не понос,і ,,таблетки " не допожуть,тільки ракетна ,,клізма" по москві і решті міст рф.
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09.11.2022 16:32 Відповісти
Зеля так таки проведе капітуляцію, а скаже що його підштовхнув Салліван.
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09.11.2022 16:47 Відповісти
Politico на прикормці у москалів, те ще джерело... А місцеві порохоботи тільки й раді.
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09.11.2022 17:08 Відповісти
та ты гонишь. Хуже не будет, чем при порохе. Ведь не хуже, опэшный ?
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09.11.2022 17:27 Відповісти
Настав час перервати згубну для україни тактику московії по обдурюванні та шантажуванні нас. для перемоги над нами. Всю історію нашого протистояння поневоленню московією. вони вигадували всілякі уловки щоб ми не досягли своєї мети і не перемогли їх. Ніяких перемовин з душогубцем поки він в твоїц хаті з топором у крові від вбивств наших родичів. Досить бути дурнями ДОСИТЬ!!!
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09.11.2022 17:42 Відповісти
Це ніякі не уловки, а звичайна корупція українських колаборантів у владі і недолугі казочки для виправдання своєї зради.
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09.11.2022 23:50 Відповісти
Что то мне не нравится эта возня с переговорами......
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09.11.2022 17:48 Відповісти
Не можна змінити те, чого не існує. У хлопця з кварталу немає ніяких позицій, лише хотілки його друзів і спонсорів.
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09.11.2022 17:50 Відповісти
какие ***** переговоры когда враг оккупировал землю Украины?!
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09.11.2022 17:51 Відповісти
Ну сказали же что Украина не отказывается от переговоров - рашка на *** с Украины и сразу будут переговоры. Причём первый вопрос о репарациях. Что ещё надо
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09.11.2022 18:10 Відповісти
Коли на тебе нападають, пропозиція переговорів лишається за нападаючим, а не за тим хто захищається. Але русня і так під зовнішнім керівництвом сша ще з часів Єльцина. І виходить що, кацапи являються таким собі "ручним пітбулем" сша. Дуже зручно, просити про брудні справи таких виконавців.
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09.11.2022 18:33 Відповісти
Русней управляют 12 сионских мудрецов и для этого они тайно короновали Зеленского в Омане.
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09.11.2022 19:01 Відповісти
Мовчіть вже, може зійдете за розумного.
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10.11.2022 01:15 Відповісти
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10.11.2022 01:29 Відповісти
Що, знову почнеться активний пошук троянд в сфінктері *****? Цього разу ліхтар треба взяти міцніший.
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09.11.2022 18:37 Відповісти
Думаю для парашії буде найкорисніше самотужки стратити всіх персон безпосередньо пов'язаних з хремлем та військових, також кожному силовику відрубати одну руку.
Думаю народ України захоче повільних та неймовірно жорстоких страт для цих тварюк та їх родин.
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09.11.2022 19:56 Відповісти
Дурня якась. Україна нічого не повинна демонструвати xyūлу, тим паче жодних перемовин з організатором геноциду.
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10.11.2022 08:48 Відповісти
Боже, якого кончалигу ми вибрали...
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10.11.2022 14:57 Відповісти
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