Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - Politico

Підштовхування адміністрації президента Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Politico.

Так, із посиланням на два джерела видання зазначає у понеділок Зеленський вказав на п'ять умов для переговорів, у тому числі озвучені раніше. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв, Зеленський не сказав про те, що Путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися.

Ця зміна, пише Politico, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.

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За словами високопосадовця адміністрації, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. В адміністрації сподіваються, що це покаже світу, що саме Україна, а не Росія, хоче закінчити війну.

"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт, бо ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився більше, ніж Україна", - зазначив чиновник на умовах анонімності.

Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на висловлювання Саллівана, зроблені ним у Києві минулого тижня.

"Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? … Це те, чого ми маємо намір прагнути, це те, що ми підтримаємо, і це те, до чого, як ми віримо, можуть допомогти наші колективні зусилля", - сказав Салліван під час свого візиту до Києва.

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