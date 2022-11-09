Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - Politico
Підштовхування адміністрації президента Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Путіна.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише Politico.
Так, із посиланням на два джерела видання зазначає у понеділок Зеленський вказав на п'ять умов для переговорів, у тому числі озвучені раніше. Серед них - відновлення територіальної цілісності України, покарання за воєнні злочини та репарації. На відміну від минулих заяв, Зеленський не сказав про те, що Путін має піти з посади, перш ніж такі переговори можуть відбутися.
Ця зміна, пише Politico, відбулася після кількох днів переговорів між Києвом та Вашингтоном, зокрема після особистого візиту до Зеленського радника з національної безпеки Байдена Джейка Саллівана.
За словами високопосадовця адміністрації, чиновники США не говорили Зеленському та його помічникам безпосередньо, щоб вони змінили свою позицію, але передали, що Київ має продемонструвати свою готовність розумно і мирно закінчити війну. В адміністрації сподіваються, що це покаже світу, що саме Україна, а не Росія, хоче закінчити війну.
"Це не означає, що їм потрібно сісти за стіл переговорів зараз. Ми навіть не думаємо, що зараз слушний час, виходячи з того, що робить Росія. Але вони мають показати готовність вирішити конфлікт, бо ніхто не хоче, щоб цей конфлікт закінчився більше, ніж Україна", - зазначив чиновник на умовах анонімності.
Рада національної безпеки США відмовилася коментувати цю історію, але вказала на висловлювання Саллівана, зроблені ним у Києві минулого тижня.
"Розмова, яку нам необхідно провести з міжнародною спільнотою на підтримку України, полягає в тому, якими є умови справедливого та міцного миру для України? … Це те, чого ми маємо намір прагнути, це те, що ми підтримаємо, і це те, до чого, як ми віримо, можуть допомогти наші колективні зусилля", - сказав Салліван під час свого візиту до Києва.
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2 рочкі ще до чи буде чи ні,
а бубенцю ще 100 днів дайте, а потім ще 100, а потім ще, а потім а?
і знову кляті меріканці винуваті, ну що ти будеш робити?
можна з політика зробити клована - з клована політика? - ніколи.
Правда, тут весь месседж в том что позиция Зели это позиция Зели. А закон, есть закон.
1.
8.07.2022
Фейк. Захід хоче укласти терміновий мирний договір з Росією, оскільки Україну чекає катастрофа - Politico.
Російські ЗМІ та соцмережі поширили цей меседж з посиланням на видання Politico. На сайті, який нібито опублікував цю новину, немає жодного матеріалу про можливість миру між Заходом і РФ, пишуть фактчекери проєкту StopFake після перевірки публікацій видання.
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2.
Меседж. Європа піде на поступки Кремлю, коли настане холод.
Таку тезу поширюють російські пропагандисти. У своїх матеріалах вони нібито посилаються на статтю в американському виданні Politico. Пропагандисти стверджують, що начебто внаслідок антиросійських санкцій під час опалювального сезону Європі доведеться піти на поступки Росії, щоб отримати газ.
Насправді ж, як пише Центр протидії дезінформації, союзники України продовжують працювати над черговим пакетом антиросійських санкцій, а міністр економіки Німеччини Хабек, коментар якого наводить Politico, заявив, що він буде першим, хто виступить за ще один жорсткий пакет санкцій Євросоюзу.
Перше - політична заява, а друге - реальні дії.
Помните Порошенко?
"Минские договорённости мы вынуждено подписали, но выполнять не собирались".
С волками жить - по волчьи выть!
Главная задача, показать моли, что бы он ***л русню, но свое рыло даже не смел пихать к нам. Пусть этих рабов доит по максимуму, компенсируя последствия санкций. А наказание он свое получит уже на том свете.
Нет, Саливан!
Не об этом ты сейчас должен говорить с Украиной и с коалицией!
Ты должен говорить о Победе над Путиным.
А не о мире с ним.
Это две большие разницы.
Ты должен говорить о безоговорочной и мощной помощи Украине как Гарант Будапешского Меморандума.
Ты должен говорить о Победе Украины над Россией которая есть врагом Запада и США в первую очередь.
Ты должен говорить о новом Нюренберге для Путинского режима.
Вместе к Победе. А не вместе «за стол переговоров с агрессором».
Побутує думка" це калька з русіш. У Вашому дописі за контекстом "Існує думка". З повагою.
Грьобані подвійні стандарти - Україну виходить можно стирати з лиця землі ракетами і ії народ вбивати геноцидом, а Україні не можна бомбити територію росії (не кажу міста, кажу інфраструктуру) ❓
Йшли би ви лісом з такими стандартами - як тільки в України зявляться ракети середньої дальності вони полетять по всій території росії, я за такий сценарій. Це називається ПРИМУШЕННЯ ДО МИРУ,
кацапи розуміють тільки силу і тільки так війна закінчиться в інтересах України.
навіщо цитувати проросійську газету ?
США, як і інші так звані гаранти будапештського меморандуму не роблять нам послугу, а роблять мізерний мінімум з того, що зобовязалися зробити підписуючи той меморандум.
Тому отримуючи від них допомогу, в нас не має бути ніякого відчуття провини, чи зобовязання їм дякувати. Ми отримуємо допомогу, бо ми маємо право її отримувати.
А на майбутнє просто робити висновки відносно подібних меморандумів, і ніколи на них не розраховувати, а просто озброюватись. От і все.
>США зробили абсолютно все під чим підписалися в Будапештському меморандумі.
США зробили набагато більше. По меморандуму вони зобов'язались лише виявити глибоку стурбованість.
>Які ще питання по меморандуму?
Такі самі, як і до туалетного паперу: щоб пом'якший був.
>США пропонували Україні фінансування знищення 30-40% стратегічного ядерного озброєння України в обмін на членство в НАТО
Відверто, я такого не чув (а якби чув, то не повірив). Прибалтійським країнам запропонували вступити у 1994, Польщі - у 1999. А ці країни куди дальше просунулись у подоланні комуністичної ідеології.
Ось розсекречений натівський документ, який докладно описує, які плани мало НАТО стосовно приєднання України. З нього випливає, що початково НАТО тримало двері відчиненими для усіх країн т.з. СНГ і сподівалось, що до 2005 року демократія у цих країнах дозріє до такого рівня, що НАТО може розпочати поетапну процедуру приєднання Россії, України і Білорусі:
https://nsarchive.gwu.edu/document/16374-document-02-strategy-nato-s-expansion-and Strategy for NATO's Expansion and Transformation | National Security Archive (gwu.edu)
Стверджувати, що україні пропонувалось банально придбати членство у НАТО просто за знищення ядерної зброї - це видавати бажане за дійсне.
Це не означає, що Україні не пропонувались якісь вигоди. Можливо, золоті гори. Але більш ймовірно, що її просто залякували. Лідерам України треба було мати стальні яйця, але Україна поміж Чорноволом, Симоненком і Кучмою вибрала останнього. Він був добрим директором підприємства, але народжений повзати літати не може.
> Про це на днях заявив Юрій Костенко
Я думаю, що ви його неправильно зрозуміли.
Костенко вже з десять років чи й більше дає стереотипні інтерв'ю, вже навіть і книжку написав.
Він дуже обережний у висловлюваннях, навіть Кравчук у нього в принципі свідомий українець, який потрапив під вплив комуняк (а він сам не комуняка?) і російських агентів.
Ось одне, з Радіо Свободи:
https://www.radiosvoboda.org/a/27256528.html Замість того, щоб знищити ядерну зброю, Україна передала її агресору - Костенко (radiosvoboda.org)
Стосовно НАТО він каже наступне:
"США пропонували нам переробку ядерних матеріалів, пропонували, як захистити себе, коли у нас не буде ядерної зброї - вони казали чітко: «в НАТО»".
Дивимось уважно, що ж він насправді тут сказав?
- Що хтось із США сказав йому, що Україні треба йти до НАТО.
Файно.
Але це що - називається пропозиція до вступу?
Ні, бо ми бачимо з американських першоджерел, що ніхто Україні пропозицій вступати до НАТО ні тоді, ні зараз не робив.
Звичайно, кожен чує те, що він хоче почути. Не обманюйтесь, будьте більш критичні до почутого.
Офіційна пропозиція вступу не робиться в односторонньому порядку без погодження іншої сторони. Тому і немає в американських документах пропозицій вступу України до НАТО.
Якби промосковські комуністи в українській владі не чинили перешкод, Україна уже давно була б членом НАТО, разом із пропозицією до вступу.
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
Найкраще, що мав би зробити Зе! це стулити писок і прислухатись до порад ЗСУ.
17.10.2022 за засіданні Радбезу РФ відповідаючи на питання Путіна "Что нужно армии?" похмурий, змарнілий нач. ГШ РФ Герасимов лаконічно кинув - "Две недели прекращения огня". Герасимов єдиний генерал на якого Путін кричить, свариться і кидає олівцями зі столу . Герасимов, єдиний генерал чиї доповідні читає Путін особисто. Герасимов, єдиний генерал чия точка зору важлива для Путіна.
Путін почув його. Операція по "принуждению к перемирию" розпочалася. Візит Штайнмаєра це лише верхівка айсберга. "
Из-за одного овоща остались без крыма, из-за другого подлеца-популиста рискуем остаться без Херсона, Мариуполя и Мелитополя.
Думаю народ України захоче повільних та неймовірно жорстоких страт для цих тварюк та їх родин.