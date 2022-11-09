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Новини Війна
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Путін програв на полі бою та почав атакувати енергетику України. Він має зазнати поразки і в цьому, - Держдеп США

путін

Російський диктатор Володимир Путін програв війну проти України на полі бою та почав атакувати критичну інфраструктуру, однак він має зазнати невдачі і при атаках на українську енергетику.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, інтенсивність ударів РФ по Україні різко зросла з 10 жовтня - окупанти прагнуть зруйнувати енергетичну систему та залишити мільйони людей без електрики, води й тепла, намагаючись знизити стійкість країни взимку.

Речник Держдепу США наголосив, що український уряд потребує допомоги, щоб Україна зберігала запас міцності, попри атаки Росії на критичну інфраструктуру.

"Путін зазнав невдачі на полі бою, тому тепер він веде війну з цивільною інфраструктурою України. Ми маємо переконатися, що він зазнає невдачі і тут", - додав Прайс.

Також читайте: Кремль продовжує вдаватися до ескалації війни в Україні, - Держдеп США

Автор: 

Держдепартамент США (1640) путін володимир (23910) росія (65459) енергетика (2602) Прайс Нед (144)


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Так может уже пора дать Атакамсы? Что бы он зазнал поражения?
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09.11.2022 09:57 Відповісти
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09.11.2022 09:59 Відповісти
Все одно ще багато свино-собако-язичних ''какаяразніца''.
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09.11.2022 10:09 Відповісти
***** програв... та ми ще не виграли... не виграли остаточно і назавжди...
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09.11.2022 10:02 Відповісти
Я так понимаю, шо кацапы от бессилия скоро начнут, как фашисту в 41-45 годах, вывозить чернозём....
К на в вагонах - чмобиков, назад - чернозём.
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09.11.2022 10:05 Відповісти
Боже, якi розумнi люди
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09.11.2022 10:10 Відповісти
Умнічки, то дайте ракети дальньої дії, ми ********* їх аеродроми і ****** корита, з яких вони запускають своє ракетне лайно, і всі будуть задоволені.
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09.11.2022 11:06 Відповісти
 
 