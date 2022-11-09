Путін програв на полі бою та почав атакувати енергетику України. Він має зазнати поразки і в цьому, - Держдеп США

Російський диктатор Володимир Путін програв війну проти України на полі бою та почав атакувати критичну інфраструктуру, однак він має зазнати невдачі і при атаках на українську енергетику.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, інтенсивність ударів РФ по Україні різко зросла з 10 жовтня - окупанти прагнуть зруйнувати енергетичну систему та залишити мільйони людей без електрики, води й тепла, намагаючись знизити стійкість країни взимку.

Речник Держдепу США наголосив, що український уряд потребує допомоги, щоб Україна зберігала запас міцності, попри атаки Росії на критичну інфраструктуру.

"Путін зазнав невдачі на полі бою, тому тепер він веде війну з цивільною інфраструктурою України. Ми маємо переконатися, що він зазнає невдачі і тут", - додав Прайс.

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