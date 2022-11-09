Ніч на Донеччині: удари по Краматорську, Авдіївці та Часовому Яру, є загиблі і поранені

Напередодні ввечері росіяни завдали удару по Краматорську, поранено дитину, пошкоджено школа та прилеглі будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Донецькому напрямку росіяни обстріляли Курахове - поцілили у приватний сектор та промисловий об’єкт. Авдіївку ввечері росіяни обстріляли з артилерії - 1 людина загинула, 1 поранена. 3 людей поранено у Красногорівці.

"На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада. У Часовому Яру 1 людина загинула, 2 поранено. Пошкоджені дитсадок, школа та інфраструктурний об’єкт, повністю знищено 4 будинки, часткових руйнувань зазнали ще щонайменше 16. Гучно минула ніч у Світлодарській громаді, були обстріли околиць Торецької та Соледарської громад", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, на Лисичанському напрямку під вогнем Торське і Зарічне у Лиманській громаді та Серебрянка, Дронівка і Сіверськ у Сіверській громаді. Інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань встановлюємо.

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