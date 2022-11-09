Кияни менш ніж за добу зібрали голоси за петицію проти новорічної ялинки
Не минуло й доби, як петиція проти встановлення новорічної ялинки в Києві, зібрала понад 6000 необхідних підписів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Хмарочос".
Як зазначається, кияни вважають, що під час війни ялинка недоречна, а гроші краще витратити на допомогу армії чи переселенцям.
"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги", - зазначає авторка звернення Наталія Попович.
Цього року компанія Folk Ukraine планує встановити ялинку на Софійській площі, але масових святкувань не буде. У КМДА заявили, що остаточно ще не вирішили щодо ялинки, але попередньо підтримують цю ідею, "тому що атмосфера Нового року має бути".
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І офігела від того списку імен та проблем до яких наше вельмишановне суспільство має претензії.
Ось коротенький перелік обговорення:
Притула гад не те/не так/не за стільки купив.
Кличко гад, як він посмів поставити ялинку на НР під час війни, скажи ні радощам під час воєнного стану, гуляємо або на фронті або на цвинтарі!
Сусіди гади, чому в них є світло, а в мене ні?! Невигадана історія, як одна свідома громадянка подзвонила в ДТЕК зі скаргою, що в сусідів все працює…
Господи, дякую тобі! Дякую за ЗСУ! Дякую, за тих, хто клав на все і тупо б'є ворога. Зі світлом чи без, з чеками за волонтерську допомогу чи без! Зігріті буржуйками, спальниками та борщем в банці!
А ви диванні воїни, будете горіти в одному котлі з ворогом, бо критикувати/писати/повчати має право той, хто життя і здоров'я поклав на допомогу армії, вони викликають повагу, до них варто дослухатись і брати приклад!
А наше завдання кидати гроші і дякувати всім і кожному, хто тягне нашу армію!
І петиція проти ялинки - це дно! Якщо ваше життя суцільний мрак, якщо ви не посміхаєтесь і не радієте життю, яке у вас є, то хто, заради Бога, скажіть, хто вам дозволив забирати дитинство у наших дітей, в яких і так забрали забагато…. курбанова live https://www.youtube.com/channel/
Бла бла бла бла бла бла бла.
Бла, бла, бла.
Інколи краще жувати, ніж говорити.
А світло у сусіда, коли в тебе нема - це взагалі *******. Розумієш, наскільки ти лох, коли навіть під час аварійного відключення є люди, які "парєшалі" і мають всі блага цивілізації. Оце більше за все вбиває - ****** соціальна несправедливість! Українці завжди прагнули позбутися соціальної несправедливості. І вони її позбудуться. А гниди, які привикли все "парєшать" - висітимуть.
Значить, їхати в транспорті на роботу під час повітряної тривоги не можна, а масово збиратися на йолку можна? Просто деградація якась, мозок не знайдено.