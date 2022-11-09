Кияни менш ніж за добу зібрали голоси за петицію проти новорічної ялинки

Не минуло й доби, як петиція проти встановлення новорічної ялинки в Києві, зібрала понад 6000 необхідних підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Хмарочос".

Як зазначається, кияни вважають, що під час війни ялинка недоречна, а гроші краще витратити на допомогу армії чи переселенцям.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги", - зазначає авторка звернення Наталія Попович.

Цього року компанія Folk Ukraine планує встановити ялинку на Софійській площі, але масових святкувань не буде. У КМДА заявили, що остаточно ще не вирішили щодо ялинки, але попередньо підтримують цю ідею, "тому що атмосфера Нового року має бути".

Також читайте: Масових святкувань на Різдво й Новий рік у Києві не буде, - Кличко