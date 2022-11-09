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Новини Війна
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Кияни менш ніж за добу зібрали голоси за петицію проти новорічної ялинки

ялинка,софійська

Не минуло й доби, як петиція проти встановлення новорічної ялинки в Києві, зібрала понад 6000 необхідних підписів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Хмарочос".

Як зазначається, кияни вважають, що під час війни ялинка недоречна, а гроші краще витратити на допомогу армії чи переселенцям.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги", - зазначає авторка звернення Наталія Попович.

Цього року компанія Folk Ukraine планує встановити ялинку на Софійській площі, але масових святкувань не буде. У КМДА заявили, що остаточно ще не вирішили щодо ялинки, але попередньо підтримують цю ідею, "тому що атмосфера Нового року має бути".

Також читайте: Масових святкувань на Різдво й Новий рік у Києві не буде, - Кличко

Автор: 

Київ (19549) Новий рік (551) свято (682) ялинка (115)


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Топ коментарі
+16
ЯКА ЯЛИНКА???? ЩЕ Й ПИТАННЯ ТАК СТОЯЛО???
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09.11.2022 10:26
+9
От чудні. На чому ж клоун піаритись буде?
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09.11.2022 10:31
+9
Не надо смешивать в одну все в одну кучу. Восстанавливать энергосети требуется, устанавливать елку и устраивать массовые гуляни, в то время, когда Никополь, Марганец и часть Харькова сидит в подвалах- скотство. Вот и все.
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09.11.2022 10:57
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ЯКА ЯЛИНКА???? ЩЕ Й ПИТАННЯ ТАК СТОЯЛО???
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09.11.2022 10:26 Відповісти
а им бы только бабло пилить , вот и стояло
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09.11.2022 11:18 Відповісти
Харьковских в гости пригласите?
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09.11.2022 10:26 Відповісти
Ну, эти елки - это один из способов распилить бютжет. Теперь просто бюджет распилят без ёлки.
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09.11.2022 10:26 Відповісти
Свято зараз може бути тільки одне. Масові гуляння - ну це таке, як кажуть - на совісті кожного. У нас через дорогу у ресторані гульдибасять. І, навіть коли світла нема - в них є. Бо підключилися до критичної лікарні. Все залежить від людей.
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09.11.2022 10:27 Відповісти
От чудні. На чому ж клоун піаритись буде?
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09.11.2022 10:31 Відповісти
Кінець Яника-Зека також починався з "Йолки"...
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09.11.2022 10:34 Відповісти
залізли в кишеню влади.)))
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09.11.2022 10:37 Відповісти
Я тут трохи вийшла зі своєї бульбашки, де всі одне одного *******, де все для фронту і проти ворога…

І офігела від того списку імен та проблем до яких наше вельмишановне суспільство має претензії.

Ось коротенький перелік обговорення:

Притула гад не те/не так/не за стільки купив.

Кличко гад, як він посмів поставити ялинку на НР під час війни, скажи ні радощам під час воєнного стану, гуляємо або на фронті або на цвинтарі!

Сусіди гади, чому в них є світло, а в мене ні?! Невигадана історія, як одна свідома громадянка подзвонила в ДТЕК зі скаргою, що в сусідів все працює…

Господи, дякую тобі! Дякую за ЗСУ! Дякую, за тих, хто клав на все і тупо б'є ворога. Зі світлом чи без, з чеками за волонтерську допомогу чи без! Зігріті буржуйками, спальниками та борщем в банці!

А ви диванні воїни, будете горіти в одному котлі з ворогом, бо критикувати/писати/повчати має право той, хто життя і здоров'я поклав на допомогу армії, вони викликають повагу, до них варто дослухатись і брати приклад!

А наше завдання кидати гроші і дякувати всім і кожному, хто тягне нашу армію!

І петиція проти ялинки - це дно! Якщо ваше життя суцільний мрак, якщо ви не посміхаєтесь і не радієте життю, яке у вас є, то хто, заради Бога, скажіть, хто вам дозволив забирати дитинство у наших дітей, в яких і так забрали забагато…. курбанова live https://www.youtube.com/channel/
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09.11.2022 10:39 Відповісти
Бла, бла, бла.
Бла бла бла бла бла бла бла.
Бла, бла, бла.

Інколи краще жувати, ніж говорити.

А світло у сусіда, коли в тебе нема - це взагалі *******. Розумієш, наскільки ти лох, коли навіть під час аварійного відключення є люди, які "парєшалі" і мають всі блага цивілізації. Оце більше за все вбиває - ****** соціальна несправедливість! Українці завжди прагнули позбутися соціальної несправедливості. І вони її позбудуться. А гниди, які привикли все "парєшать" - висітимуть.
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09.11.2022 10:57 Відповісти
Не надо смешивать в одну все в одну кучу. Восстанавливать энергосети требуется, устанавливать елку и устраивать массовые гуляни, в то время, когда Никополь, Марганец и часть Харькова сидит в подвалах- скотство. Вот и все.
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09.11.2022 10:57 Відповісти
Я теж не розумію, які можуть бути масові гуляння під час війни.
Значить, їхати в транспорті на роботу під час повітряної тривоги не можна, а масово збиратися на йолку можна? Просто деградація якась, мозок не знайдено.
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09.11.2022 11:26 Відповісти
насрать- їм по .х...й, главно ЙОЛКА, опять одне й те саме ..йолка
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09.11.2022 13:10 Відповісти
Скумбрія, я тебе впізнав.
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09.11.2022 11:10 Відповісти
, нє це не вона....тільки хвіст
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09.11.2022 13:08 Відповісти
Ёлку надо ставить только по той причине, чтобы горело у русни. Они будут видеть, что несмотря ни на что, в Киеве стоит шикарная елка. Несмотря на все их потуги испортить быт.. А новость о том, что у нас отмечаются все праздники, только введут их в экстаз.
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09.11.2022 11:01 Відповісти
на "святе" замахнулись? Влада щорічно сотню мільйонів "освоює" на цих ялинках
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09.11.2022 11:02 Відповісти
в моєму містечку кожного року на живу ялинку купують нові герлянди та нові іграшки, питання, де старі герлянди та іграшки?
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09.11.2022 11:19 Відповісти
Надо ставить и показывать кацапам, что жизнь у нас идёт не смотря ни на что. Автор не права. Ёлке быть
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09.11.2022 13:50 Відповісти
елку поставить, но без гирлянд. В чем проблема?
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09.11.2022 22:26 Відповісти
От халепа. А відосіки де записувати?
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10.11.2022 01:41 Відповісти
 
 