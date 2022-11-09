Музичні сервіси РФ почали блокувати пісню "Червона калина": МВС Росії назвало її "гімном екстремістської організації"
Російські музичні сервіси почали блокувати українську пісню "Червона калина".
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у "Яндекс Музиці" більше не можна прослухати пісню "Ой у лузі червона калина". У техпідтримці сервісу пояснили, що її заблокували через Роскомнагляд, оскільки регулятор "направив усім музичним платформам повідомлення про необхідність обмежити доступ до цього треку".
Водночас сервіс не блокував "Червону калину" у виконанні Олександра Малініна, а також залишив кілька каверів і реміксів на неї. Щодо "ВКонтакте", то там українська пісня поки що доступна у всіх варіаціях.
"Червону калину" було написано на початку 1914 року українським поетом Степаном Чарнецьким для театральної постановки про гетьмана Дорошенка. Потім пісню почали виконувати січові стрільці.
У жовтні "Місіс Крим" Ольгу Валєєву оштрафували на 40 тисяч за виконання пісні, а її подругу посадили на десять діб. Тоді ж місцеве МВС назвало "Червону калину" "гімном екстремістської організації".
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а потом спросят за бабло, которое поциенты успешно осваивали, рапортуя - Давай, вводи, не выведут взад ибо всем надоели .... "наркоманы-сотонисты" или че там щас вдалбливают в ... да я даже до полена уважительней отношусь
А ми тую червону калину підіймемо
Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!