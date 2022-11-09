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Новини
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Музичні сервіси РФ почали блокувати пісню "Червона калина": МВС Росії назвало її "гімном екстремістської організації"

музика,росія

Російські музичні сервіси почали блокувати українську пісню "Червона калина".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "Яндекс Музиці" більше не можна прослухати пісню "Ой у лузі червона калина". У техпідтримці сервісу пояснили, що її заблокували через Роскомнагляд, оскільки регулятор "направив усім музичним платформам повідомлення про необхідність обмежити доступ до цього треку".

Водночас сервіс не блокував "Червону калину" у виконанні Олександра Малініна, а також залишив кілька каверів і реміксів на неї. Щодо "ВКонтакте", то там українська пісня поки що доступна у всіх варіаціях.

"Червону калину" було написано на початку 1914 року українським поетом Степаном Чарнецьким для театральної постановки про гетьмана Дорошенка. Потім пісню почали виконувати січові стрільці.

У жовтні "Місіс Крим" Ольгу Валєєву оштрафували на 40 тисяч за виконання пісні, а її подругу посадили на десять діб. Тоді ж місцеве МВС назвало "Червону калину" "гімном екстремістської організації".

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Автор: 

музика (492) росія (65459)


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Топ коментарі
+11
безперечно це успіх!
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09.11.2022 10:39
+3
Тю...
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09.11.2022 10:42
+3
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:44
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безперечно це успіх!
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09.11.2022 10:39 Відповісти
Тю...
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09.11.2022 10:42 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:44 Відповісти
😅🤦‍♂️No comments....
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09.11.2022 10:44 Відповісти
вообще надо показывать все чтобы ни у Бойко или Тартарова, или... Кивы и Шуфрича не возникло сомнений, что они одыннорот = чемодан с говном и вокзал, на котором даже в Испании(Киве) набьют рыло перед отъездом на секретную сРусь, там глубоко, там скрепой пахнет...
а потом спросят за бабло, которое поциенты успешно осваивали, рапортуя - Давай, вводи, не выведут взад ибо всем надоели .... "наркоманы-сотонисты" или че там щас вдалбливают в ... да я даже до полена уважительней отношусь
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09.11.2022 10:46 Відповісти
Слава Богу Батько наш Бандера, Україна - мати не блокують

А ми тую червону калину підіймемо
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09.11.2022 10:58 Відповісти
Запаребрік сама велика божевільня у світі.
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09.11.2022 11:00 Відповісти
Є ще одна, мадяри...
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09.11.2022 11:08 Відповісти
ватный надзор скоро вырежет фрагмент из фильма " В бой идут одни старики" где Л.Быков рассказывает об УКРАИНЕ!феерические свинособачьи долбоебы...................тьфу *****................
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09.11.2022 11:45 Відповісти
це радуе - тішимося....- якщо вже і наших Пісень бояться кацапи- це вже добре...

Ой у лузі червона калина похилилася,
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Марширують наші добровольці у кривавий тан
Визволяти братів-українців з ворожих кайдан.
А ми наших братів-українців визволимо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш вільний рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Гей, у полі ярої пшениці золотистий лан,
Розпочали стрільці українські з ворогами тан!
А ми тую ярую пшеницю ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
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09.11.2022 12:48 Відповісти
 
 