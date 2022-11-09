Музичні сервіси РФ почали блокувати пісню "Червона калина": МВС Росії назвало її "гімном екстремістської організації"

Російські музичні сервіси почали блокувати українську пісню "Червона калина".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "Яндекс Музиці" більше не можна прослухати пісню "Ой у лузі червона калина". У техпідтримці сервісу пояснили, що її заблокували через Роскомнагляд, оскільки регулятор "направив усім музичним платформам повідомлення про необхідність обмежити доступ до цього треку".

Водночас сервіс не блокував "Червону калину" у виконанні Олександра Малініна, а також залишив кілька каверів і реміксів на неї. Щодо "ВКонтакте", то там українська пісня поки що доступна у всіх варіаціях.

"Червону калину" було написано на початку 1914 року українським поетом Степаном Чарнецьким для театральної постановки про гетьмана Дорошенка. Потім пісню почали виконувати січові стрільці.

У жовтні "Місіс Крим" Ольгу Валєєву оштрафували на 40 тисяч за виконання пісні, а її подругу посадили на десять діб. Тоді ж місцеве МВС назвало "Червону калину" "гімном екстремістської організації".

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