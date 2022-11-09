Уряд скоротить кількість міністерств із 20 до 14 та зменшить чисельність штату, - ЗМІ
Напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді була узгоджена чергова концепція побудови Кабінету міністрів України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:
- Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;
- Міністерство культури та інформаційної політики - у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;
- Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства - у Міністерство економічного розвитку;
- Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;
Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;
Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.
Без змін залишаються:
- Міністерство енергетики;
- Міністерство закордонних справ;
- Міністерство фінансів;
- Міністерство юстиції;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Міністерство оборони;
- Міністерство освіти і науки;
- Міністерство охорони здоров’я.
Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.
- У центральних апаратах міністерств - з 9 200 до 2 800 співробітників;
- У територіальних органах міністерств - із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;
- У центральних апаратах інших ЦОВВ - із 13 тисяч до 4 300 співробітників;
- У терорганах інших ЦОВВ - із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.
Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.
Будь ласка, зачекайте...
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Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
Еще Саакашвили говорил, что можно сократить госаппарат в 3 раза и народ этого даже не заметит.
Общая численность госслужащих точно неизвестна, Где то более 300000.
Надо сокращать ещё. Убирать неугодных.
Но не просто сокращать, а проводить «умную» реорганизацию с целью превращение Украины в страну развитой демократии западного типа.
Починаймо її знову!
Це вже було в 2019. Об'єдинуввли, роз'єднували, і ось знову
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
ви читаєте чи рахуєте? лол
НАДС і питань європейської....
Я так розумію де були ефективніші керівники туди до них спихають функції тих міністерств де керівники не показували ніяких результатів.