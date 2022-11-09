УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11568 відвідувачів онлайн
Новини
10 244 24

Уряд скоротить кількість міністерств із 20 до 14 та зменшить чисельність штату, - ЗМІ

кабмін

Напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді була узгоджена чергова концепція побудови Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Уряд скоротить кількість міністерств із 20 до 14 та зменшить чисельність штату, - ЗМІ 01

За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:

- Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;

- Міністерство культури та інформаційної політики - у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

- Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства - у Міністерство економічного розвитку;

- Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;

Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

Також читайте: Цьогоріч в Україні скоротять 30% штату чиновників, - Шмигаль

Без змін залишаються:

- Міністерство енергетики;

- Міністерство закордонних справ;

- Міністерство фінансів;

- Міністерство юстиції;

- Міністерство внутрішніх справ;

- Міністерство оборони;

- Міністерство освіти і науки;

- Міністерство охорони здоров’я.

Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.

- У центральних апаратах міністерств - з 9 200 до 2 800 співробітників;

- У територіальних органах міністерств - із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;

- У центральних апаратах інших ЦОВВ - із 13 тисяч до 4 300 співробітників;

- У терорганах інших ЦОВВ - із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.

Автор: 

Кабмін (14109) скорочення (214) реформи (3208)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
09.11.2022 11:03
+5
«Наша пісня гарна, нова,
Починаймо її знову!
Це вже було в 2019. Об'єдинуввли, роз'єднували, і ось знову
показати весь коментар
09.11.2022 11:13
+3
‼️‼️‼️Нагадаємо, радіодиктант національної єдності 2022 https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-2022-kogda-y-kak-sostoytsya відбудеться у День української писемності та мови 9 листопада об 11:00.

Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
показати весь коментар
09.11.2022 11:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
‼️‼️‼️Нагадаємо, радіодиктант національної єдності 2022 https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-2022-kogda-y-kak-sostoytsya відбудеться у День української писемності та мови 9 листопада об 11:00.

Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
показати весь коментар
09.11.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2022 11:03 Відповісти
нахлебники
показати весь коментар
09.11.2022 11:10 Відповісти
Наконец, то!

Еще Саакашвили говорил, что можно сократить госаппарат в 3 раза и народ этого даже не заметит.

Общая численность госслужащих точно неизвестна, Где то более 300000.

Надо сокращать ещё. Убирать неугодных.

Но не просто сокращать, а проводить «умную» реорганизацию с целью превращение Украины в страну развитой демократии западного типа.
показати весь коментар
09.11.2022 14:21 Відповісти
....Не просто убирать неугодных....
показати весь коментар
09.11.2022 14:22 Відповісти
зачем ты упоминаешь Карлосона?
показати весь коментар
09.11.2022 16:01 Відповісти
«Наша пісня гарна, нова,
Починаймо її знову!
Це вже було в 2019. Об'єдинуввли, роз'єднували, і ось знову
показати весь коментар
09.11.2022 11:13 Відповісти
Всупереч Постанов Уряду, які прямо забороняють відключати споживачів комунальних послуг від постачання газу, води, електроенергії, тощо в період дії карантину та військового стану наші доблесні ЖЕКи\Управляючі компаніїї продовжують злісну практику відключення споживачів від цих послуг. В таку ж халепу вскочили і ми, власники квартири в одному з селищ Київської обл., де Дмитрвська управляюча компанія (бувший ЖЕК) Дмитрівської ОТГ просто відключила квартиру від електропостачання під час відсутності власника у квартирі і під час дії карантину з настанням опалювального періоду БЕЗ БОРГІВ ЗА ВИКОРИСТАНУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ! нехтуючи Законами, Постановами та Правилами. Звернення до поліціїї, прокуратури, НКРЄКП, Держпродспоживслужби, Офісу по Правам Людини нічого не дали. Квартира вже два роки знаходиться відключеною від електроенергії, в кватирі проживати неможливо, такі дії спричинили фактично до виселення її власників. Навіть після того як русоорки покинули межі Дмитрівської ОТГ квартира залишається відключеною від електропостачання і власники не можуть повернутись у власну домівку.
Повторно на днях звернулись у Держпродспоживслужбу , відповідь начальника просто нас обурює: " Я тут меньше 2-х місяців і тільки протираю штани..., нічим вам допомогти не можу, так як накладено мараторій на будь-які перевірки суб"єктів господарювання". Ось і думаємо чи проходити ще одне коло цього аду під назвою "корупційна Україна?" Адже 2 роки поневірянь по поліціям, прокуратурам, офісампоправамлюдини, всяким нкрєкп і держкпродспоживслужбам, державним адвокатам результат один: "а воз і нинє там". Українські органи включно з Урядом ІМІТУЄ БУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ у плані захисту громадян України які попали у важку ситуацію під час пандемії та військового стану, а чинуші на місцях просто ігнорують права людини і ЗакониУкраїни, а кругова порука їм в цьому допомагає. І що нам робити?
Можна багато розповісти і про "діяльність" Дмитрівської управляючої компанії, голови Дмитрівської ОТГ, і про штучне банкрутство Київо-Святошинського дорожньо-експлуатаційного управління, на балансі якого був будинок в якому знаходиться наша квартира, і ще багато цікавих речей, але це ж не на часі, правда?
тел. для тих, хто може реально допомогти: 050-205-47-80
показати весь коментар
09.11.2022 11:25 Відповісти
Один я в таблице 22 министерства вижу а не 20????
показати весь коментар
09.11.2022 11:55 Відповісти
Там 2 не міністерства, а якісь нісенітниці.
показати весь коментар
09.11.2022 12:25 Відповісти
20 міністерств на 22 лінії
ви читаєте чи рахуєте? лол
показати весь коментар
09.11.2022 13:06 Відповісти
Кожне виділене крапкою та з великої літери. Уважно читаю
показати весь коментар
09.11.2022 14:41 Відповісти
2 в переліку міністерств не міністерства
НАДС і питань європейської....
показати весь коментар
10.11.2022 11:29 Відповісти
20 министерств плюс ведомства
показати весь коментар
09.11.2022 14:23 Відповісти
РехВОРмы це Гарна справа,казав колись батько української не олегархії Леонід Данилович ...сдамо моцкалями ядерну зброю та інший металобрухт, та й заживемо що у Швейцарії або у Швеції...🤣🤣
показати весь коментар
09.11.2022 12:03 Відповісти
Чотири роки роздували штат, брат єлдака трудоустроїв всіх бажаючих, маржу відбили і за рік до виборів скорочуються? Який хороший прем"єр і Президент? Так?
показати весь коментар
09.11.2022 12:04 Відповісти
Там якщо так проаналізувати то це не скорочення, а поглинання одних міністерств іншими.

Я так розумію де були ефективніші керівники туди до них спихають функції тих міністерств де керівники не показували ніяких результатів.
показати весь коментар
09.11.2022 12:38 Відповісти
депутатский корпус сократите!
показати весь коментар
09.11.2022 12:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2UYPP1kfBOo
показати весь коментар
09.11.2022 12:34 Відповісти
Шо? Знову?
показати весь коментар
09.11.2022 12:38 Відповісти
Ще б уряд скоротили з 400 до 100 і своїх помічників, обслугу, свої пільги, надбавки і премії й т.п.
показати весь коментар
09.11.2022 12:50 Відповісти
Когда уже до Рады доберутся? Там столько нахлебников и открытых предателей, которым все мало денег. Зачем Украине 450 депутатов???
показати весь коментар
09.11.2022 12:59 Відповісти
Отлично кровати в борделе таскают, . В офисы переименовуйте сразу. Или в "Арендованное помещение Внутренних дел" или "Офис обороны". Ведь "Арендоване приміщення Президента України" звучит красиво)
показати весь коментар
09.11.2022 16:05 Відповісти
А куди поділось Міністерство молоді та спорту?
показати весь коментар
09.11.2022 16:36 Відповісти
 
 