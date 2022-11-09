Уряд скоротить кількість міністерств із 20 до 14 та зменшить чисельність штату, - ЗМІ

Напередодні президент Володимир Зеленський провів нараду, у якій оn та off-line взяли участь прем’єр-міністр, віце-прем’єри та кілька членів уряду. На нараді була узгоджена чергова концепція побудови Кабінету міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За даними видання, у новій структурі уряду буде, вірогідніше за все, 14 міністерств замість поточних 20, і вона матиме такий вигляд:

- Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство інфраструктури і Урядовий офіс з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій об’єднали між собою у Міністерство розвитку інфраструктури і територій;

- Міністерство культури та інформаційної політики - у Міністерство Євроінтеграції, культури та інформаційної політики;

- Міністерство економіки, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) і Міністерство аграрної політики та продовольства - у Міністерство економічного розвитку;

- Міністерство цифрової трансформації, Національне агентство України з питань державної служби (державну службу) і Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості (частково) – у Міністерство цифрової трансформації;

Міністерство у справах ветеранів і Міністерство соціальної політики – у Міністерство у справах ветеранів і соціальної політики;

Міністерство екології – змінює назву на Міністерство екології та природних ресурсів.

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Без змін залишаються:

- Міністерство енергетики;

- Міністерство закордонних справ;

- Міністерство фінансів;

- Міністерство юстиції;

- Міністерство внутрішніх справ;

- Міністерство оборони;

- Міністерство освіти і науки;

- Міністерство охорони здоров’я.

Документом також передбачено скорочення граничної чисельності штату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). Подекуди – більш ніж удвічі.

- У центральних апаратах міністерств - з 9 200 до 2 800 співробітників;

- У територіальних органах міністерств - із 17 тисяч до понад 7 тисяч співробітників;

- У центральних апаратах інших ЦОВВ - із 13 тисяч до 4 300 співробітників;

- У терорганах інших ЦОВВ - із близько 80 до понад 40 тисяч співробітників.

Крім того, змінюється структура управління. Координацією стратегій й програм займатиметься Центр уряду, безпосередньо підпорядкований прем’єр-міністру.