Якщо РФ застосує ядерну зброю, США знищать більшу частину російських військових можливостей, - генерал Ходжес

У разі застосування ядерної зброї позитивних наслідків для Росії не буде.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", - пояснив генерал.

Ходжес зазначив, що Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують.

"Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", - наголосив екскомандувач американської армії.

Генерал зазначив, що у країни-агресорки немає друзів. Він привів у приклад зустріч Сі Цзіньпіня з канцлером Олафом Шольцом, коли очільник Китаю сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї, але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю.

"Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає", - додав Ходжес.

Також читайте: США та РФ планують відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю, – Bloomberg