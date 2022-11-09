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Якщо РФ застосує ядерну зброю, США знищать більшу частину російських військових можливостей, - генерал Ходжес

зброя,росія,ядерна

У разі застосування ядерної зброї позитивних наслідків для Росії не буде.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

"Їх буде нуль, якщо росіяни зважаться використати ядерну зброю. На полі бою їм це не принесе зиску, а лише біду. Бо потім колективний Захід на чолі зі США повинен буде відреагувати", - пояснив генерал.

Ходжес зазначив, що Кремль хоче, щоб люди якомога більше говорили про ядерну зброю і висловлювали свої побоювання. Російська ядерна зброя ефективна лише тоді, коли її не використовують.

"Як тільки її використають – все. Бо потім у справу вступлять США і знищать більшу частину російських військових можливостей", - наголосив екскомандувач американської армії.

Генерал зазначив, що у країни-агресорки немає друзів. Він привів у приклад зустріч Сі Цзіньпіня з канцлером Олафом Шольцом, коли очільник Китаю сказав, що засуджує ймовірне використання Росією ядерної зброї, але разом з тим засуджує і погрози ядерною зброєю.

"Тобто в Росії у цьому питанні нема друзів, може, лише одна КНДР. Але союзників, які б схвалили застосування ядерної зброї по Україні, у них немає", - додав Ходжес.

Також читайте: США та РФ планують відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю, – Bloomberg

Автор: 

росія (65459) США (23119) ядерна зброя (1158) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+20
Думаю, у США хватит возможностей разнести нафиг и армию, и все бункеры Путина без применения ядерного оружия. Про это и мысль.
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09.11.2022 11:38
+19
***** насрать на военную технику и армию. ***** и его нацисты боятся только ответного ядерного удара по мацкве
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09.11.2022 11:23
+15
бла бла бла, а тим часом Україну і далі нищать
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09.11.2022 11:24
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***** насрать на военную технику и армию. ***** и его нацисты боятся только ответного ядерного удара по мацкве
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09.11.2022 11:23 Відповісти
по бункеру
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09.11.2022 11:30 Відповісти
По кумполу.
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09.11.2022 12:31 Відповісти
по кумполу і молотка б вистачило
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09.11.2022 12:32 Відповісти
Думаю, у США хватит возможностей разнести нафиг и армию, и все бункеры Путина без применения ядерного оружия. Про это и мысль.
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09.11.2022 11:38 Відповісти
так и будет
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09.11.2022 13:43 Відповісти
Можете все под 0 , а главное на упреждение и принуждение к миру !
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09.11.2022 14:33 Відповісти
бла бла бла, а тим часом Україну і далі нищать
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09.11.2022 11:24 Відповісти
Вибирайте адекватну владу і нас не будуть нищити.
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09.11.2022 12:33 Відповісти
при кучмі військо не було, а ще оставалося від совка, абсолютно відсутня реформа війська - це нормально? революціонер не дороблений вам свербить десь? І це він ще наполовину українець за суттю. А якби вже справжнього вибрали у владу, то ви і такі як ви мабуть і волосся на голові рвали б?
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09.11.2022 20:54 Відповісти
А це нам покарання за обрання Ющенка, Януковича, Порошенко та Зеленського, бо після Кучми ніхто з президентів не займався ЗСУ, ракетами та літаками, а тільки вважали нас, військових, дармоїдами.

Пам'ятаєте, як на Донбасі під гусениці клали своїх діточок щоб не пропустити ЗСУ на кордон? Ось зараз це суцільна зона знищеної інфраструктури.

Як вірно сказав Наполеон " Хто не хоче кормити свою армії, той буде кормити армію окупанта".

Так що треба як можна скоріш переходити на Парламентську Республіку, без Президенства.
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09.11.2022 14:58 Відповісти
А ниче, что именно Кучма передал рашке те же стратегические бомбардировщики с ракетами?
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09.11.2022 15:26 Відповісти
Так, це він зробив, це його Помилка.
Я і багато інших офіцерів пропонували продати їх у США або підірвати, але до рф не віддавати. Сталось так, як сталось. А ви помилок ніколи не робили?
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09.11.2022 19:00 Відповісти
Здрасте, это же не я написал выше, что все президенты козлы, а от Кучма молодец...
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09.11.2022 19:37 Відповісти
Кучма був останнім ПРОукраїнським Президентом.
При Ющенко були Газові війни і у той же час Южмаш обслуговувало стратегічні ракети рф. Це факт.

Янукович здав Обаме декілька кг збагаченого урану, як раз і лишивши можливості за 2 місяці зробити ядерні боєголовки до ракет, які б гіпотетично мали можливість у випадку використання путлером ЯЗ нанести ядерний удар у відповідь, наприклад по Москві та Пітеру.

Це Порошенко 5 років, а Зеленський 2,5 роки війни не заборонили продаж у рф титану, без якого рф не мала можливості будувати ракети, літаки та гвинтокрили, які вбивають українців на фронті та у будинках. Це вони продавали у рф цирконій, без якого просто неможливо робити ядерні боєголовки.

Так що порівняйте, як у Керченському проливі Кучма відстоял інтереси України з тим, що робили його приємніки.
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09.11.2022 22:53 Відповісти
Ага, значит при Кучме южмаш не обслуживал российски стратегические ракеты... Это что-то новенькое
При Юще не газовые войны были, а начало конца газовых договорняков и коррупционных схем. Вы разберитесь как это все работало при Кучме Рашка использовала Украину для заробатывания бабла для чиновников и взяток украинским и западным политикам.
Про титан вы бред пишете. Погуглите ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Просто в Керческом проливе рашка еще не была готова, как и в начале 90-х небыли готовы.
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10.11.2022 15:41 Відповісти
Прі Кучме майже не обслуговували. Ви не знаєте, а я знаю, що Єльцин суворо заборонив хоч щось високотехнологічне замовляти у України, щоб не давати нам валюту. Може чули, що в них до дефолту дійшло.
А ось при Ющенко у рф вже було багато нефтедоларів, до того ж Ющенко навмисно дав згоду за обслуговування за копійки.

Ви знов таки не в курсі, що Перша газова війна була ще у жовтні 1993-го року. Друга у 2006-му, як раз при Ющенко.
Так, ще між першим та другим турами виборів Дорошенко звів Ющенко з Фірташем і вони домовились про роботу по газу з допомогою прокладки "РосУкренерго", у якій 51% це доля самого путлера. До того ж на ринок газу ввели компанію старшого брата Ющенко, Петра, і компанія мала назву "Петро газ". Це була корупція у чистому вигляді, про все це на допитах розповів тодішній очільник "Нафтогаз" Дубіна, і як по особистому наказу Ющенко він зупинив вигідний контракт та 31 грудня покинув Москву, і путлер негайно розпочав Третю газову війну.

Про титан. Є два родовища у України, в Житомирській та Дніпропетровській областях, та три горно збагачувальних комбіната. А також у Запоріжжі є титаново-магнієвий комбінат, на якому роблять все технологічні ланцужки, до титанової губки, яка насправді є вже на 98% титаном. А вже потім везли у рф де у вакуумних електропечах виплавляли чистий титан. Але у Харькові, для себе, на "Харківському Турбоатомом" робили титан для себе, для лопастей. Так що все могли робити самі.
А у рф копалин титана вже більш нема, бо закінчилась руда, тому ще з 2009-го року рф всі 100% титану закуповувала у України, напевно до 24 лютого 2022р. Я про це знаю, та й ви можете знайти самі доклад ависма про те, де вони закуповують титан.
Про цірконій хош не стали сперечатися, і те добре.

У 2003-му путлер був не готовий, бо при Кучмі ще була майже півмільйонна українська армія і на армії щось економили, але не так як це сталось при Ющенко і тем паче при Януковиче.
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10.11.2022 17:02 Відповісти
Давно вас не було видно на цензорі)
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10.11.2022 00:17 Відповісти
Спочатку сходив у ЗСУ, потім дембельнули.
І тоді я зрозумів чому ті, хто пішов воювати ще у 14-му, рідка заходять на ЦН.
Зараз трохи попустило, але не авторські гілки зайшов, побачив там майже один непотреб і більше туди заходити бажання немає.
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10.11.2022 10:11 Відповісти
А якій нік у вас був раніше?
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10.11.2022 10:12 Відповісти
Ми з вами розмовляли про Лєди напередодні агресії. Потім мій акаунт забанили рашисти, які засіли у цн за непровладну антиолігахічну позицію.
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10.11.2022 11:53 Відповісти
Так, тут майже одні вони, тому і впала зацікавленість сайтом.
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10.11.2022 12:00 Відповісти
До речі, цікаве інтерв'ю Ю. Костенка про справжні плани ядерного роззброєння України в обмін на членство в НАТО та ЄС та державну зраду комуністів, які були тоді при владі.
http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=100039
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10.11.2022 16:53 Відповісти
Я дивився це інтерв'ю. Костенко мабуть вже старий та багато чого забив, або навмисно каже деяку неправду.

На справді генерал-полковник Смешко якось розповів, що Президент США, у 2006-му, коли ми здали майже всю свою ядерну зброю, хотів предоставити Україні статус "стратегічного союзника", як у Ізраїля або Японії. Але... Але СБУ (хоча яке же воно українське) провели операцію по дискредитації Украіни у США і нам не надали цього статусу. Про це стало відомо українській військовій розвідці, яку він очолював. Ясна річ, що підтверджуючих документів майже немає. Але коли Кучма про це визнав, то й призначив Смешка з військової розвідки чистити лайно у СБУ.

До речи, Кучма залишив декілька кг збагаченого урану (на наукові потреби) і з нього ми могли самі, десь за три місяці, зробити десь з десяток ядерних боєзарядів, але Янукович передав цей уран Обаме, за фотку з ним, ось тоді ми по справжньому і стали без'ядерною державою
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10.11.2022 17:17 Відповісти
Я б не довіряв цьому Смєшку. Він свого часу вперто заявляв в унісон із зеленими колаборантами начебто спецоперації по захопленню вагнерівців не було.
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10.11.2022 17:56 Відповісти
Але ТУ розвідку котрою так гордиться Буданов, зробив як раз Смешко...
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10.11.2022 18:18 Відповісти
А про комуністів? Кучма колись розповів. У ВР 350 комуняк, обрані народом. Жодного рішення проти мацкви не підтримували. Коли РУХовці сказали у ВР, що Україна повинна розробити свою ядерну зброю, то Кучма їм (на закритому засіданні ВР) сказав, що зробити свої ракети - не питання, зробимо, зробити ядерні боєголовки можемо достатньо швидко... але каже, в мене одне питання - на чийому виборчому окрузі облаштуємо ядерний полігон для випробування ядерної зброї? Казав що більш не чув такої тиші у залі ВР.
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10.11.2022 17:41 Відповісти
Не президенти винні, а безпечність українців, які тільки думали як заробити грошей, і ніхто не мігуявити, що Кацапстан наважиться нападати.
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09.11.2022 16:56 Відповісти
Як ніхто не уявляв? Я коли перевівся, на початку 90-х з рф до ЗСУ, у Генштабі прямо попереджав що напад рф на Україну неминучий, що вони ще при Єльцини стали це планувати.
Той же Залужний закінчив академію розумів, що колись мацква нападе...
Але президенти вирішують стратегію.
Може тому Забродський повірив у велику можливість широкомасштабного вторгнення не став ставити питання Зеленському та і не розповідав йому як ЗСУ готується відбивати вторгнення - боявся що ця інформація завдяки оточенню попаде до ворога.
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09.11.2022 18:58 Відповісти
Базовая беда нашего народа, вековая--- хуторянство и не желание становится нацией. Ведь реально у нас и правда никогда не было государства, со всеми атрибутами такового. Стройная система управления, технический бюрократизм, скажем так. Последние попытки в 1917--- 1919 гг, показали насколько наивны одни и категоричные другие в одном обществе. Затяжная тема, не для форума. И давно она раскрыта. Но мы не желаем ее. Эта война последний шанс. А возможно и нет.
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12.11.2022 14:22 Відповісти
шо ты куришь? )))
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09.11.2022 18:17 Відповісти
20 років як кинув палити. Навіть коли 25 лютого добровільно повернувся до ЗСУ палити не став, хоча іноді і хотілося таким чином заспокоїти нерви.
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09.11.2022 19:01 Відповісти
Інколи хо, щоб вони якусь бомбу кудись скинули й отримали у відповідь по-дорослому
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09.11.2022 11:24 Відповісти
на вас?
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09.11.2022 22:10 Відповісти
Черга навкрузи з наточеними зубами чекає... після знищення більшості кацапських військових можливостей почнуть гризти й відкушувати... поки не залишаться неїстивні кістки.
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09.11.2022 11:24 Відповісти
Не знищите .. . Бо її вже знищили ЗСУ .
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09.11.2022 11:26 Відповісти
ви не знаєте де мацквабад з крембелем і підер знаходяться?
така тайна велика?
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09.11.2022 11:28 Відповісти
К сожалению, это не боле, чем "бла-бла-бла" очередного отставника (эксперта, политолога и т.п.)
На сегодняшний день нет НИ ЕДИНОГО заявления официальных и уполномоченных лиц "Запада" в котором бы они говорили что КОНКРЕТНО будет РФ за применение ЯО по Украине. Все эти "страшные и ужасные последствия" на РФ впечатления не производят.
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09.11.2022 11:44 Відповісти
Лякають.
У великій політиці завжди найстрашніші погрози лунають не з вуст керівництва держави.
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09.11.2022 15:00 Відповісти
Это не важно. Важно как на это реагирует тот, кому угрожают. Думаю излишне вам напоминать все ******* путлера (начиная со 2-й чеченской войны, когда он Грозный с землей ровнял) и "страшные угрозы Запада". И что поменялось в риторике Запада?
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09.11.2022 16:14 Відповісти
Де-юре 2-я чеченская была внутренним конфликтом россии. Сейчас война на территории другого государства.
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09.11.2022 18:23 Відповісти
У Дудаєва не було ППО та винищувачів. Україна вже не боїться коврового бомбометанія, бо їх літаки вже бояться навить думати ліпити до наших обласних центрів.
Нам майже все рівно що каже Захід, аби надавав зброю. Нам би і своєї вистачило, якби Порошенко з Грицаком займались нарощуванням озброєнь, а не проє***и чотири арсенали. Тай два роки Зеленського псу під хвіст, бо зараз реально могли мати ракети з дальністю до 1 000 км.
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09.11.2022 18:47 Відповісти
Ще якби військово-політичне керівництво не зважало на те, що каже захід або хоча б Залужний не зважав на незаконні чи навіть злочинні накази цього керівництва
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10.11.2022 00:27 Відповісти
При чем тут "у Дудаева не было ПВО"? Я говорил о реакции Запада на уничтожение Грозного.
При чем тут "НАМ все равно ..."? Заявления Запада направлены на путлера, а не на "нас". А вот ему как раз "все равно". Об этом и был мой пост.

А вот на счет Порошенко и пр. вы абсолютно правы! Мы должны были стать условным Израилем, а стали коррупционным дном Европы! Если бы мы стали Израилем (в плане обороны и ВПК) я не уверен, что это предотвратило бы нападение Мордора, но последствия, ход военных действий и результаты войны были бы совершенно другие.
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10.11.2022 12:14 Відповісти
На мій погляд нам непотрібно брати приклад з Ізраїля. Там ще та корупція. Там прем'єр-міністрів дуже часто саджають, а це каже про те, що крадуть там майже усі. Оборона в них відверто хренова, бо противник з труби ракети запускає, це все ж таки не рф з її ресурсами та оборонкою, яка до недавнього вважалась другою армію у світі... ВПК Ізраїлю? Щось в мене враження, що вони просто ошукують платників податків США, типу удосконаливши штатівське озброєння... Ось поставили технології майже усіх БПЛА кацапам, і що? Зараз у Ірана закуповують. А в нас самих є набагато кращі, тільки що при Порошенко, що при Зеленському грошей їм не дають.
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10.11.2022 15:16 Відповісти
А що повинен був казати Захід по бомбардування рф своєї території? Тому і така реакція.
До того ж фрау Ангела Рібентропп, як ми вже бачимо, агент Кремля, Берлусконі злодій, який підтримував путлера, во Франції соціалісти, а це лайно, ну і у США після Рейгана жодного толкового Президента, ну Трамп ще щось тямив у геополітиці...
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10.11.2022 15:19 Відповісти
Надоел уже этот анекдот с яо.. сомневаюсь что кто-то вообще смелости наберётся его использовать.. разве что против инопланетян.. хотя и касапы не с этой планеты..
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09.11.2022 11:46 Відповісти
и тем не менее.. " коллективный Запад " даже одни путлеровские пугалки ооооо чень мягко говоря , смущают ..
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09.11.2022 12:12 Відповісти
Якщо ця *** та під назвою раczeя наважиться застосувати ядерну зброю, вони повинні знати що їм кацапам 100 відсотково буде пі зда.Тоді вони і гадати про це не будуть, інше не працює.
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09.11.2022 11:49 Відповісти


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09.11.2022 18:16 Відповісти
А превентивно? "З чєтирьох направлєній". І карта є.
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09.11.2022 12:11 Відповісти
Навіщо з чотирьох? На мій розрахунок достатньо з двох. Але ніяких уточнень не напишу, бо і так багато зайвого раніше писав.
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09.11.2022 15:02 Відповісти
Це я бульбофюрера перекривляв.
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09.11.2022 15:49 Відповісти
Почему не всех? На развод оставят?
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09.11.2022 12:24 Відповісти
Картина світу без відра лайна буде неповною
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09.11.2022 14:46 Відповісти
цей Ходжес уже давно дозрів, щоб повоювати під Херсоном у складі ЗСУ командиром батальйону.
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09.11.2022 12:54 Відповісти
Вам вслід за "Мацква".
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09.11.2022 15:04 Відповісти
Ядреного дерьма на рабZee давно нет, сказка про Ивана - дурака я внимательно изучил ещё в детстве...😛а если без шутки юмора...то в 1992 году США запустили проект помощи моцкалям под названием "Подари Надежду"..., типа Ленд-Лиз продуктовый...,согласно которому миллионы тонн различного продовольствия валили на рабZeю рекою аж до1997 года...,в ответ Виктор Черномырдин и Альберт Гор заключили брацкой союз о передаче США весь ядерный потенциал накопленный с 1955 года...
Жрать хоцца усигда...😛🤣
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09.11.2022 12:57 Відповісти
Не потенціал, а відпрацьоване ядерне паливо.
А у той час у Харкові, у НВІ, на гранти США розробляли новий від ядерного палива на основі відпрацьованого. На жаль Янукович це заморозив, а Порошенко та Зеленський не відновили.
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09.11.2022 15:06 Відповісти
А украинские мстители уничтожат всю рабсейскую элиту, которая имеет неосторожность шарится за пределами **********.
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09.11.2022 13:08 Відповісти
Если США такие сильные, почему они не помогут Украине???
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09.11.2022 15:04 Відповісти
Так допомагають. Але дуже обережно, бо не мають 100% захисту від масованої ядерної атаки з РФ.

Тактика "удава", коли кільця придушують поступово.

Ось Обамку я би як Мусоліні... Бо це ця потвора могла витрутися ще під час захвату ВР АРК.
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09.11.2022 15:10 Відповісти
Т.е. по сути он утверждает что США вступят в войну. Но только есть момент - он никто по сути и выражает свое мнение (желание)
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09.11.2022 15:22 Відповісти
коротко и ясно!
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09.11.2022 17:53 Відповісти
Серед америкоїдів сміливі і рішучі (принаймі, на словах), лише колишні чиновники. 3,14здіти, як кажуть...
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09.11.2022 18:20 Відповісти
Цим він хоче сказати що вони знищать всі ядерні заряди мордору.Так в чому проблема зробити це превентивно????І добити мразоту кацапську раз і назавжди????
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10.11.2022 08:21 Відповісти
 
 