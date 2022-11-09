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Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну вести переговори, - ГУР МО

путін

Росія готує інформаційну кампанію для того, аби примусити Україну до переговорів.

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб.

Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський змінив позицію щодо переговорів з Росією після візиту радника Байдена Саллівана, - Politico

Автор: 

розвідка (3871) росія (65459) Скібіцький Вадим (293) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+9
бере за щоку і тисне
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09.11.2022 11:31
+5
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09.11.2022 11:37
+4
ще не час.Мало кацапів добривом стало...Ще треба
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09.11.2022 11:36
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бере за щоку і тисне
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09.11.2022 11:31 Відповісти
А лещата у нього з чого,щоб тиснути? Європа і Америка знають,що буде після хвилини тиші, буде світова війна.
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09.11.2022 11:32 Відповісти
Може тільки ще Путін встати на коліна і тиснути
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09.11.2022 11:35 Відповісти
ще не час.Мало кацапів добривом стало...Ще треба
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09.11.2022 11:36 Відповісти
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09.11.2022 11:37 Відповісти
ну если за шашлыки, то да. надо спросить у кое-ермака почему "Пионы" мочили "блицкригеров" недоделанных и чо Кривонос защищал аэропорт.
ясно шо мы за переговоры с Кузбасской народной респ., а также далее по списку, с Тартарстансой нар... тьху, блевать хочется, но и с Сибирской нар... ну и так дальше до ямало-ненецкой народ... короче дробИтесь, дробитесь, а мы уже будем избирать пятого после Зели президента.. это будет 2040-й год..
(выгоняю с форума Бабченко) это уже к т.н. новому году - придет Калдыров - круто будет для товарищей на Рублевке. а бункеры, подсказываю, заварить можно. сварщиками богата Германия, можно и дать премию за такой случай?
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09.11.2022 11:38 Відповісти
МАГАТЕ допустили, вони перевірили, нічого не знайшли.
Про переговори вже казали, демонструємо готовність, але за певних умов, які русня ніколи не виконає.
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09.11.2022 11:38 Відповісти
"тискун" у них вже трiснув, скоро геть зламається.
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09.11.2022 11:41 Відповісти
Да и говорить то особо нету о чём... нах с УКРАИНЫ, нах навсегда.. сумму посчитаем и огласим..
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09.11.2022 11:43 Відповісти
Кацапы мощно обжимают губами украинский ***...
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09.11.2022 11:51 Відповісти
еще чаво поза рачком.. на коленки Раша встает с колен отрицательно нагинаясь..и то самое...через портал анало астрал чтобы между гланд вышел..
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09.11.2022 12:37 Відповісти
А як тисне, за пісюна? І ніяк не можна відмовитися? Кого тримаєте за лохів? В кожній країні, і в тому числі і США є ті, які ******* пуйла і фашистів, то це означає, що всі світові лідери? Ми ще не забулися про Турцію, де мамамія і подоляк з єлдаком в проекті домовленнностей бажали відмовитися від НАТО, забути на 15 років за Крим і Донбас та іншу мійню. Так, що ведіть себе правильно, бо Україна це не ви, а 40 мільйонів народу.
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09.11.2022 12:02 Відповісти
Як кажуть фінни, "Саалуппаа!"
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09.11.2022 12:14 Відповісти
Яким чином росія тисне, промовами чергового скаженого медведєва?
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09.11.2022 12:20 Відповісти
певно бомбить країни НАТО
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09.11.2022 12:47 Відповісти
Як не тиснув би путін Київ його не чує і правильно робить .
путіну чітко сказали повертайте кордони 1991 року тоді переговори
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09.11.2022 12:34 Відповісти
Наш Презилент твердий, так? Весь счвіт кричав, что росія нападе і стягує свої війська до кордонів України, а Боневтік нам повідомив, що вони брешуть і всі гроші продовжував закатувати в асфальт. То ж і тут Володя твердик, як камінь (ташлик).
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09.11.2022 12:41 Відповісти
 
 