Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну вести переговори, - ГУР МО

Росія готує інформаційну кампанію для того, аби примусити Україну до переговорів.

Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб.

Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї", - пояснив він.

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