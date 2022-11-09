Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб примусити Україну вести переговори, - ГУР МО
Росія готує інформаційну кампанію для того, аби примусити Україну до переговорів.
Про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, яка дуже тривожна. Це нагадує мені позицію росії щодо застосування хімічної зброї в Сирії та Лівії, і ми знаємо, як це було. Для цього ми запрошуємо представників МАГАТЕ перевірити всі наші об’єкти, включно з Чорнобилем, де в радянські часи виробляли плутоній для військових потреб.
Мета кампанії – тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий спосіб підходу: коли вони вже не знають, що робити, вони піднімають питання ядерної та хімічної зброї", - пояснив він.
Топ коментарі
+9 Максім ХОЙ #398010
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+5 Sophia-Maria Duglass
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+4 Сум
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ясно шо мы за переговоры с Кузбасской народной респ., а также далее по списку, с Тартарстансой нар... тьху, блевать хочется, но и с Сибирской нар... ну и так дальше до ямало-ненецкой народ... короче дробИтесь, дробитесь, а мы уже будем избирать пятого после Зели президента.. это будет 2040-й год..
(выгоняю с форума Бабченко) это уже к т.н. новому году - придет Калдыров - круто будет для товарищей на Рублевке. а бункеры, подсказываю, заварить можно. сварщиками богата Германия, можно и дать премию за такой случай?
Про переговори вже казали, демонструємо готовність, але за певних умов, які русня ніколи не виконає.
путіну чітко сказали повертайте кордони 1991 року тоді переговори