Кремль наказав ЗМІ якнайменше цитувати незадоволених війною в Україні депутатів Держдуми, - росЗМІ

Адміністрація Путіна наказала обмежити виступи у ЗМІ групи депутатів, які висловлювали невдоволення війною в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у росЗМІ.

До списку депутатів, яких "не варто занадто світити в публікаціях", потрапили голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов, депутати-генерали Андрій Гурулєв, Віктор Заварзін, Андрій Красов та голова комітету з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна.

"Усі вони, на думку кремлівської адміністрації, дозволяють собі зайву самостійність у висловлюваннях і критику російських військ", - про це повідомив виданню співрозмовник, близький до Держдуми.

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Зазначається, що вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.

Вказівки від адміністрації Путіна отримали ЗМІ, які належать до групи:

"Россия сегодня";

"Российская газета";

ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).

За словами співрозмовника видання, рекомендації просили тримати в таємниці.

"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки", - пояснив один зі співрозмовників.