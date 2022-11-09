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Новини Війна
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Кремль наказав ЗМІ якнайменше цитувати незадоволених війною в Україні депутатів Держдуми, - росЗМІ

росзмі

Адміністрація Путіна наказала обмежити виступи у ЗМІ групи депутатів, які висловлювали невдоволення війною в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у росЗМІ.

До списку депутатів, яких "не варто занадто світити в публікаціях", потрапили голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов, депутати-генерали Андрій Гурулєв, Віктор Заварзін, Андрій Красов та голова комітету з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна.

"Усі вони, на думку кремлівської адміністрації, дозволяють собі зайву самостійність у висловлюваннях і критику російських військ", - про це повідомив виданню співрозмовник, близький до Держдуми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлівські еліти налякані закликами Пригожина до "термінових сталінських репресій", - Bloomberg

Зазначається, що  вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.

Вказівки від адміністрації Путіна отримали ЗМІ, які належать до групи:

  • "Россия сегодня";
  • "Российская газета";
  • ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).

За словами співрозмовника видання, рекомендації просили тримати в таємниці.

"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки", - пояснив один зі співрозмовників.

Держдума (734) кремль (522) путін володимир (23910) ЗМІ (1363)


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Нагадаємо, радіодиктант національної єдності 2022 https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-2022-kogda-y-kak-sostoytsya відбудеться у День української писемності та мови 9 листопада об 11:00.

Авторкою тексту радіодиктанту виступила українська письменниця і режисерка Ірина Цілик. https://ua.news/ua/life/radyodyktant-natsyonalnogo-edynstva-sostoytsya-9-noyabrya-tekst-budet-chytat-ada-rogovtseva Читатиме його в ефірі народна артистка Ада Роговцева.
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09.11.2022 12:18 Відповісти
Ми не з Європою воюємо🤷
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09.11.2022 12:19 Відповісти
В можна їх всіх просто вбити?
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09.11.2022 12:18 Відповісти
Пора в Рашорейху 37 рік повторити. На Колиму чи до стіни кулю в потилицю. Бий качапеги своїх шоб чужі боялись(Ну українців не на пугаеш бо пугані вже добре та биті а за битого двох не битих дають!)
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09.11.2022 12:23 Відповісти
Хм дивно, а чого оті "парсуни" ще живі, чи хоча б загратовані?
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09.11.2022 12:50 Відповісти
Рузьге!
А якщо затулити очі, то й ніякої України не побачиш!
А якщо вистрелити собі у голову, то Україна взагалі щезне!
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09.11.2022 13:10 Відповісти
 
 