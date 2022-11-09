Кремль наказав ЗМІ якнайменше цитувати незадоволених війною в Україні депутатів Держдуми, - росЗМІ
Адміністрація Путіна наказала обмежити виступи у ЗМІ групи депутатів, які висловлювали невдоволення війною в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у росЗМІ.
До списку депутатів, яких "не варто занадто світити в публікаціях", потрапили голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов, депутати-генерали Андрій Гурулєв, Віктор Заварзін, Андрій Красов та голова комітету з питань сім'ї, жінок та дітей Ніна Останіна.
"Усі вони, на думку кремлівської адміністрації, дозволяють собі зайву самостійність у висловлюваннях і критику російських військ", - про це повідомив виданню співрозмовник, близький до Держдуми.
Зазначається, що вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.
Вказівки від адміністрації Путіна отримали ЗМІ, які належать до групи:
- "Россия сегодня";
- "Российская газета";
- ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).
За словами співрозмовника видання, рекомендації просили тримати в таємниці.
"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки", - пояснив один зі співрозмовників.
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