З 24 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ завдала понад 3,5 тис. групових авіаударів по ворогу, - Ігнат

З 24 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ завдала понад 3500 групових авіаційних ударів по ворогу.

Про це під час прямого включення в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".

За його словами, авіація Повітряних Сил щоденно знищує ворожі склади боєприпасів, скупчення озброєння та військової техніки РФ. Лише протягом минулої доби, 8 листопада, було здійснено 18 групових авіаційних ударів на різних напрямках.

"У результаті авіаударів знищено 10 районів зосередження техніки та живої сили противника, 4 позиції засобів ППО, склади боєприпасів", - зазначив Ігнат.

За його словами, із початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Повітряних Сил здійснила понад 3500 групових авіаційних ударів.

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