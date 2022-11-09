З 24 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ завдала понад 3,5 тис. групових авіаударів по ворогу, - Ігнат
З 24 лютого авіація Повітряних сил ЗСУ завдала понад 3500 групових авіаційних ударів по ворогу.
Про це під час прямого включення в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування "Схід".
За його словами, авіація Повітряних Сил щоденно знищує ворожі склади боєприпасів, скупчення озброєння та військової техніки РФ. Лише протягом минулої доби, 8 листопада, було здійснено 18 групових авіаційних ударів на різних напрямках.
"У результаті авіаударів знищено 10 районів зосередження техніки та живої сили противника, 4 позиції засобів ППО, склади боєприпасів", - зазначив Ігнат.
За його словами, із початку повномасштабного вторгнення Росії авіація Повітряних Сил здійснила понад 3500 групових авіаційних ударів.
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ну да, вы же Ккошенков сказал, уничтожили ПВО и просто авиационные удары это как в Чечне - свиньи по собакам мочат нечаянно
извини, но ты.. вот тот кого пригожин гребет, по шконкой ты был и стал чмобиком
После победы над теми кого мы сотни лет взращивали и кого накачивали наши партнеры нефтебаксами и еврами.
так что кто то зарабытывал, а кто-то просерал ВВС и ПВО, а теперь кто баксами, потеряли, ой, ну и давай рекламу вооружений и осваивать бабло(правильно, бо програем), а кто-то кровью платит за то что .... Ермак.
ну мона продолжить, че сразу Ермак то?