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Новини Війна
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РФ випустила по Україні вже понад 400 іранських дронів, більшість - знищено, - Повітряні сили

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Російські окупанти випустили вже понад 400 іранських дронів по території України. Більшість із них вдалося збити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Понад чотириста БПЛА (з першої партії, поставленої Іраном. - Ред.) вже завдали ударів по Україні, більшість - знищено Силами оборони", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що українська ППО постійно підвищує відсоток збивання дронів.

На ремарку ведучого, що кількість атак іранськими БПЛА останнім часом дещо знизилась, речник Повітряних сил зазначив, що на використання цих баражуючих боєприпасів впливає і їх наявність, і підготовка та транспортування, а також погодні умови.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія сплачує Ірану за дрони готівкою і західними військовими трофеями, - ЗМІ

Автор: 

безпілотник (4221) Іран (2049) дрони (4780) Повітряні сили (2680) Ігнат Юрій (790)


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09.11.2022 12:40 Відповісти
Якщо нам не дають далекобійні ракети і дозвіл на враження критичної інфраструктури на росії, то виникає запитання , що більше, ракет російських, які будуть знищувати зимою критичну інфраструктуру в Україні, чи трансформатори,котельні тощо, які зможе поставляти нам Світ...???? Тільки дзеркальні враження їх інфраструктури може зупинити гопників...?! "Око за око зуб за зуб" Чи потім заговорять: " та миріться ж ви, що є то є...?
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10.11.2022 21:31 Відповісти
Так що там іран розповідає про "невелику кількість"?
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09.11.2022 12:56 Відповісти
Маю справу з багатьма представниками даної нації в Лондоні.

В двух словах: брехливі паскуди!!!
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09.11.2022 13:12 Відповісти
 
 