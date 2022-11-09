РФ випустила по Україні вже понад 400 іранських дронів, більшість - знищено, - Повітряні сили

Російські окупанти випустили вже понад 400 іранських дронів по території України. Більшість із них вдалося збити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Понад чотириста БПЛА (з першої партії, поставленої Іраном. - Ред.) вже завдали ударів по Україні, більшість - знищено Силами оборони", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що українська ППО постійно підвищує відсоток збивання дронів.

На ремарку ведучого, що кількість атак іранськими БПЛА останнім часом дещо знизилась, речник Повітряних сил зазначив, що на використання цих баражуючих боєприпасів впливає і їх наявність, і підготовка та транспортування, а також погодні умови.

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