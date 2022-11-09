Східна Європа з наближенням зими готується до нової хвилі українських біженців, - Reuters

Країни Східної Європи готуються знову відкрити центри прийому та поповнюють запаси продовольства в очікуванні можливої нової хвилі українських біженців. Адже наближається зима, а Росія атакує українську енергосистему.

Про це йдеться в матеріалі Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ООН, зараз внутрішньо переміщеними особами є близько 6,9 млн українців. Ще 4,5 млн українських біженців зареєстровано в Європі. Багато з них перебувають у сусідніх з Україною країнах ЄС - Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Наприкінці весни кількість українських біженців, які прямують за кордон, зменшилася. Восени великого зростання їх чисельності не було. Однак благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення переміщення через кордони, і вони посилюють підготовку.

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В Словаччині уряд розраховує на можливе прибуття 700 тис. людей протягом трьох місяців через низькі температури й запеклі бої на сході та півдні України.

"Збільшення кількості (біженців. - Ред.) відчувається і очікується. Наразі воно зросло на 15%", - сказав координатор допомоги у східному словацькому місті Кошице Роман Договіч.

Представниця Угорської реформатської церкви Жофія Добіш-Лускі, неурядової організації, яка працює на кордоні, сказала, що кількість щоденних прибуттів українців на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300-500 після російських бомбардувань.

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Це все ще нижче кількості в 1000 осіб на день, що спостерігалася навесні, але очікується, що нестача електроенергії в Україні збільшить потік українців у найближчі тижні.

У місті Перемишль на сході Польщі в місцевому приймальному центрі тепер перебуває лише кілька десятків людей, що становить малу частину від 4000 осіб, які були там навесні.

"Ми маємо підготуватися до зими, ми давно передбачали, що вона може бути складною, і ми маємо бути готові до нової хвилі біженців", - сказав Вітольд Волчик із мерії Перемишля.

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Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив минулого тижня після поїздки до Києва, що близько п'ятої частини біженців, які зареєструвалися для проживання в Європі, поїхали до України, але деякі з них можуть повернутись через суворі зимові умови.Чехія не межує з Україною, але є популярним місцем для біженців, де перебуває 457 тис. осіб.