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Новини Війна
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Скоро почуємо слова перемоги та миру, - Зеленський привітав українців з Днем писемності та мови

зеленський

Президент Володимир Зеленський у День писемності та мови привітав українців.

Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежність, гідність, свобода, Батьківщина, священний обов’язок, незламність – слова, важливі для кожного українця. Зовсім скоро почуємо й нові: перемога, мир, справедливість, відродження.

Із Днем української писемності та мови!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські військові можуть врятуватися лише жорстким протестом або здаванням у полон, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) мова (742)


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Топ коментарі
+25
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09.11.2022 13:24
+20
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09.11.2022 13:23
+20
Армия созданная летом 2014 года по факту сегодня держит оборону Украины достойно и с Честью...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому и т.д.
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09.11.2022 13:29
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"две-три недельки"
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09.11.2022 13:16 Відповісти
Досить наслухались слів ! Вичищай свої Єрмакоконюшні!
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09.11.2022 13:20 Відповісти
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09.11.2022 13:29 Відповісти
Дивні хлопці, чого запитують, адже знають точно що насрано.
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09.11.2022 18:06 Відповісти
"Армія+МОВА+Віра+ЄС+НАТО" - а чому не "акакаяразніца""???
А чому не "во мне єврейская кровь, не трожтє язік"?
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09.11.2022 13:21 Відповісти
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09.11.2022 13:22 Відповісти
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09.11.2022 13:23 Відповісти
"шашликi" вже готовi?
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09.11.2022 13:22 Відповісти
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського

Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.

Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.

Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
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09.11.2022 13:23 Відповісти
яскравий приклад популістичної локшини на вуха лохторату. Я не кажу про порівняння з ******** реальністю - про це має бути окремий пост.
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09.11.2022 13:37 Відповісти
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09.11.2022 13:24 Відповісти
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09.11.2022 13:27 Відповісти
Рука тримається за багажник, у чому гумор?)
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09.11.2022 13:29 Відповісти
Що відбудеться коли машина рушить ?
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09.11.2022 13:31 Відповісти
Нічого не відбудеться. Я їздив на мотоциклі сзаду, наприклад за водіїм, і тримався сзаду за багажник над номером. Мотоцикл рушив і я рушив разом з ним, і моя рука теж разом з мотоциклом. Нічого не відбудеться)
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09.11.2022 17:00 Відповісти
скоро почуємо слова миру??? з ким мир? з кацапами? таки штовхають на перемирья
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09.11.2022 13:25 Відповісти
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09.11.2022 13:30 Відповісти
Армия созданная летом 2014 года по факту сегодня держит оборону Украины достойно и с Честью...
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому и т.д.
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09.11.2022 13:29 Відповісти
скоріше би. тоді за твою шоблу малоросійських злодіїв та зрадників візьмемось
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09.11.2022 13:39 Відповісти
А скільки "95 квартал", "свати" та інша мерзота гадили Україні? Йшли разом в ногу з "русским миром" і бац, народ пішов в інший бік, за своєю свобождою і Володя бистро перевзувся і прикрив своїх "акторів", навіть нагородив.
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09.11.2022 13:40 Відповісти
Улюблена журналіздка презедента та каломойського Наташя Мосейчук сьогодні повторить своє
"Мову на хліб не намажеш!" ?
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09.11.2022 13:44 Відповісти
Гнида зелена. Вже нудить від нього, неймовірно. Тупориле, сране лайно!!!
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09.11.2022 16:12 Відповісти
 
 