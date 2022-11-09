Скоро почуємо слова перемоги та миру, - Зеленський привітав українців з Днем писемності та мови

Президент Володимир Зеленський у День писемності та мови привітав українців.

Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Незалежність, гідність, свобода, Батьківщина, священний обов’язок, незламність – слова, важливі для кожного українця. Зовсім скоро почуємо й нові: перемога, мир, справедливість, відродження.

Із Днем української писемності та мови!" - йдеться в повідомленні.

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