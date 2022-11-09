Скоро почуємо слова перемоги та миру, - Зеленський привітав українців з Днем писемності та мови
Президент Володимир Зеленський у День писемності та мови привітав українців.
Про це глава держави повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Незалежність, гідність, свобода, Батьківщина, священний обов’язок, незламність – слова, важливі для кожного українця. Зовсім скоро почуємо й нові: перемога, мир, справедливість, відродження.
Із Днем української писемності та мови!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+25 Роман с камнем
показати весь коментар09.11.2022 13:24
+20 Роман с камнем
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+20 Senator #518037
показати весь коментар09.11.2022 13:29
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А чому не "во мне єврейская кровь, не трожтє язік"?
Я розповім Вам про Україну своєї мрії.
- Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
- Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
-Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні».
-Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
-Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
-Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
-Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
-Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
-Де дороги є, а дурнів - немає.
Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого майбутнього.
Україна, в яку повертаються.
Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати і поважати.
Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Слава ЗСУ 🔱♥️🖤🔱 та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому и т.д.
"Мову на хліб не намажеш!" ?