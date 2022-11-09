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Зеленський досі не відреагував на журналістське розслідування про очільника Дніпропетровської ОВА Резніченка, - Бутусов

зеленський

Президент Володимир Зеленський не прокоментував журналістське розслідування про корупцію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський досі не прокоментував ситуацію у Дніпропетровській області з виділенням 1,5 мільярди гривень під час війни на фірму фітнес-тренерки, яка є подругою голови ОДА, призначеного указом президента. Влада відчуває повну безкарність та повну безконтрольність. Можна красти, можна брехати, бо за рахунок платників податків вони фінансують піар новини про себе на телемарафоні.

Суспільство б’ється з ворогом попри відсутність державних рішень, відсутність координації та управління, бо влада зайнята особистими справами. Мовчить президент - і мовчать усі інші державні установи, усі чекають команду з одного кабінету, інакше ніяких рухів не буде. Монополія на брехню це завжди монополія на безлад", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

Читайте: Журналісти встановили спільні перельоти Резніченка й фітнес-тренерки разом із "консультантом" з Банкової Голиком, - Схеми. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) Бутусов Юрій (3600) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3783)


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Топ коментарі
+73
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09.11.2022 13:35
+65
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09.11.2022 13:33
+60
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09.11.2022 13:45
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09.11.2022 16:55 Відповісти
Три перші не Оманські....
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10.11.2022 09:04 Відповісти
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09.11.2022 16:58 Відповісти
это не из его сценария....
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09.11.2022 17:12 Відповісти
мишко подоляк десь коментував,але в дусі "Где ваши доказательства?"
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09.11.2022 17:17 Відповісти
Кстати Зеленский отреагировал на петицию, о преступлении ОП, лишившие гражданства, руководителя Теробороны Днепра, награженного Орденом Мужества, Корбана, во время его командировки, в Великобританию??
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09.11.2022 17:19 Відповісти
Не на часі, та й дерьмак не радить!
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09.11.2022 17:23 Відповісти
С Резниченко будет точно также, как и с ермаком, поговорят - помолчат и всё забудется. Свои же люди, клоун их низачто в жизни не предаст.
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09.11.2022 17:29 Відповісти
Чую заборіста доріжка була. У наркоманів життя яскраве, але не довге.
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09.11.2022 17:35 Відповісти
После войны потоки хлынут с разных концов
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09.11.2022 18:08 Відповісти
У Зелі така ж реакція як на Трухіна.
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09.11.2022 18:16 Відповісти
А він мусив якось реагувати?
"Я нікаму нічєво нє должєн" (с)
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09.11.2022 18:16 Відповісти
Ну нехай ти клоун, але ж не будь свинею! До тебе люди звертаються...
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09.11.2022 18:59 Відповісти
в принципі, Зеленському пофуй, що читати з телесуфльора..
може б фіговий актор і хотів якось відреагувати на розслідування, чи ще що, але ж він - раб сценарію та режисерунської команди
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09.11.2022 19:16 Відповісти
Бачили очі що купували ,то їжте поки не повилазять.
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09.11.2022 20:02 Відповісти
Якби їли ті очі , що голосували, а так надії мало.
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10.11.2022 08:35 Відповісти
Хай 73% не лише від «калібрів» дохнуть, але й від рішень підарьониша, якого вони на президента обрали… й що більше здохне, то краще…
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09.11.2022 22:25 Відповісти
Не дійде і при першій же нагоді обкруть зелену шмарклю повторно
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10.11.2022 08:16 Відповісти
у цього бонапартія, дах зовсім злетів, чувак не збирається відповідати за всі свої фінансові та політичні злочини, свято вірю, що настане час і ми дізнаємося багато нового з приводу крадіжки та здачі України.
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10.11.2022 00:17 Відповісти
Юра Бутусов будь обережніший, пам'ятай Чорновола, Скрябіна, Сашку Білого та багато патріотів України яких просто нахабним обазом уничтожили, ще буде бій із внутрішніми гнидами, де ти будеш дуже потрібен, вони планують прибрати до рук будь-яку перемогу і н
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10.11.2022 00:24 Відповісти
Скрябін - патріот України?)) Хахаха!
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10.11.2022 01:46 Відповісти
і тому- уни что жили? Оргий анадійський, ще той Полі глот.
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10.11.2022 03:27 Відповісти
в долі! патамуша
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10.11.2022 00:34 Відповісти
Главная война ещё впереди. И ещё не известно, какая будет страшней
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11.11.2022 16:05 Відповісти
Коррупционное https://kiev.com.ua/forums/topic/51132-zhurnalistskie-rassledovaniya-gennadiy-ustinov/ журналистское расследование - это сигнал, в первую очередь, для реагирования МВС и других силовых органов, а потом уже должна быть дана и политическая оценка. Ремонт дорог всегда был "лакомым куском" для украинских чиновников, а тут еще под "шумок" войны.
Возможно Зеленский ожидает расследования от других органов... Журналисты конечно молодцы! Нужно держать власть в тонусе, ибо монополия приводит к плачевным последствиям.
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07.12.2022 20:08 Відповісти
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