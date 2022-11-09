Зеленський досі не відреагував на журналістське розслідування про очільника Дніпропетровської ОВА Резніченка, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський не прокоментував журналістське розслідування про корупцію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Президент Зеленський досі не прокоментував ситуацію у Дніпропетровській області з виділенням 1,5 мільярди гривень під час війни на фірму фітнес-тренерки, яка є подругою голови ОДА, призначеного указом президента. Влада відчуває повну безкарність та повну безконтрольність. Можна красти, можна брехати, бо за рахунок платників податків вони фінансують піар новини про себе на телемарафоні.

Суспільство б’ється з ворогом попри відсутність державних рішень, відсутність координації та управління, бо влада зайнята особистими справами. Мовчить президент - і мовчать усі інші державні установи, усі чекають команду з одного кабінету, інакше ніяких рухів не буде. Монополія на брехню це завжди монополія на безлад", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, раніше журналісти "Схем" опублікували розслідування, в якому йшлося про те, що подруга голови Дніпропетровської ОВА Різніченка отримала 2,3 млрд на ремонт доріг в області.

САП відкрила справу після журналістського розслідування про керівника Дніпропетровської ОДА Резніченка.

Також журналісти програми "Схеми" встановили, що керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, його дівчина, фітнес-тренер Яна Хланта та Юрій Голик, який є консультантом "Великого Будівництва" разом здійснюють перельоти за кордон.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк не вважає за потрібне ухвалювати якісь рішення стосовно глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка на основі журналістського розслідування про корупцію.

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