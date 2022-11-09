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Новини Війна
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Цивільний підірвався на російській міні в окупованому Маріуполі: Рашисти збрехали про "ліквідацію диверсанта"

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі на російській міні підірвався цивільний.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне життя забрала російська міна в Маріуполі. Об 11 годині ранку на території "ранкового ринку" в Маріуполі на російської міні підірвався чоловік. Людина не вижила.

Аби прикрити власну провину російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами. Це відверта брехня та спроба прикрити провал власної роботи з розмінування міста уявними ДРГ", - розповів він.

Андрющенко закликав маріупольців бути обережними та дотримуватися правил поводження з невідомими та вибуховими предметами.

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Автор: 

вибух (4487) Маріуполь (3237) мінування (1218) Андрющенко Петро (696)


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шол пан штирлиц на лыжах в шароварах весь с визитницой яроша на спине...а за ним порошенко на вилосопеде...так наверно
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09.11.2022 16:33 Відповісти
Если местный грек, то не жалко. Греки оказались **********. Кто угодно, лишь бы не стреляли. Не жалко!
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19.01.2023 22:28 Відповісти
 
 