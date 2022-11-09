Цивільний підірвався на російській міні в окупованому Маріуполі: Рашисти збрехали про "ліквідацію диверсанта"

У тимчасово окупованому Маріуполі на російській міні підірвався цивільний.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одне життя забрала російська міна в Маріуполі. Об 11 годині ранку на території "ранкового ринку" в Маріуполі на російської міні підірвався чоловік. Людина не вижила.



Аби прикрити власну провину російські пабліки за вказівкою окупаційної адміністрації почали розповсюджувати фейкову інформацію, що ліквідовано диверсанта з двома грантами. Це відверта брехня та спроба прикрити провал власної роботи з розмінування міста уявними ДРГ", - розповів він.

Андрющенко закликав маріупольців бути обережними та дотримуватися правил поводження з невідомими та вибуховими предметами.

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