На Херсонщині влучили у кафе, де обідали окупанти. Їх позакидало аж на дерева, - Хлань

На Херсонщині в селищі Зеленівка влучили у кафе, де обідали ворожі солдати і де вони неподалік окопувалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було - позакидало їх аж на дерева", - написав Хлань.

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