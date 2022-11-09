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На Херсонщині влучили у кафе, де обідали окупанти. Їх позакидало аж на дерева, - Хлань

херсонщина,область,херсонська

На Херсонщині в селищі Зеленівка влучили у кафе, де обідали ворожі солдати і де вони неподалік окопувалися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було - позакидало їх аж на дерева", - написав Хлань.

Також читайте: Окупанти посилюють угруповання поблизу Каховської ГЕС, - Хлань

На Херсонщині влучили у кафе, де обідали окупанти. Їх позакидало аж на дерева, - Хлань 01

Автор: 

армія рф (17557) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5801)


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Топ коментарі
+42
"на гілляку" у дії
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09.11.2022 13:42
+20
Шкода дерев...
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09.11.2022 13:44
+16
так они что, слезть не могут?
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09.11.2022 13:46
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"на гілляку" у дії
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09.11.2022 13:42 Відповісти
Як у классіка:"вперше в житті вони (орки) пораскінулі мозгамі".
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09.11.2022 14:45 Відповісти
От воронам на радость, будет что по деревьям собирать
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09.11.2022 15:14 Відповісти
Не принимайте близко к сердцу, это же Хлань, херсонский аналог луганского Гайдая и мелитопольского Фёдорова : ежедневные "новости" из всяких сливных информ-помоек, которые потом почти никогда не подтверждаются или же немного преувеличены
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09.11.2022 13:46 Відповісти
Згинь наволоч брехлива , бо Хлань , це місцевий депутат від ЄС 😡
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09.11.2022 14:00 Відповісти
На дерева - це зручно: згори легко помітиш, де твоя нога, де рука і так далі.
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09.11.2022 13:43 Відповісти
Димка номерной подрашистник ПНХ К своим
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09.11.2022 13:57 Відповісти
Та да, щоб потім можна було б "частково демобілізуватись"...
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09.11.2022 14:00 Відповісти
Так, і якщо потрібно зірвати яблуко не треба карабкатися на дерево, всьо поруч з їхніми руками.
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09.11.2022 15:42 Відповісти
Шкода дерев...
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09.11.2022 13:44 Відповісти
Фото есть? Друг спрашивает)))
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09.11.2022 13:46 Відповісти
передай йому, скоро буде.
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09.11.2022 13:49 Відповісти
Якщо правда, то кацапи самі викладуть тільки з недолугою легендою на кшталт "утілізація діверсантоф".
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09.11.2022 13:49 Відповісти
может где то и есть, но мне хватило вчера - тупо язык латиносы отрезАли собрату а потом пальці пол-минуті резалии рубили... мдааа, можешь посмотреть, очень жестко.
реально жаль стало пацана там, может он там типо что то сделал плохое блаблабла
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09.11.2022 13:51 Відповісти
то в видео видел если что
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09.11.2022 13:52 Відповісти
Нагодувати би цих потвор останній раз.
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09.11.2022 13:46 Відповісти
Bon appétit !
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09.11.2022 13:46 Відповісти
так они что, слезть не могут?
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09.11.2022 13:46 Відповісти
сподобалося їм, душевно як вдома. позривали речі, верещать та шукають банани
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09.11.2022 14:37 Відповісти
Такі гарні різдвяні прикраси на ялинки.
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09.11.2022 13:46 Відповісти
влучили у кафе, де обідали ворожі солдати і де вони неподалік окопувалися. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

влучили, це може Євфратскі курди?
а шо за маячня?
а хто влучив, Пацька, або Садам Гусейнкиня?
хто "влучив"?
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09.11.2022 13:46 Відповісти
Смачного, пдри...
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09.11.2022 13:47 Відповісти
орки зацеплялись ******* за сук и тихо висят вокруг )
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09.11.2022 13:54 Відповісти
летающие свинособаки...........круто...............СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!
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09.11.2022 13:54 Відповісти
смачного, їжте не обляпайтесь
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09.11.2022 13:56 Відповісти
наедятся всякого дерьма, потом желудок срабатывает, оглянуться не успел - уже на дереве
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09.11.2022 13:58 Відповісти
голые орки по небу летят
в баню попал реактивный снаряд
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09.11.2022 13:59 Відповісти
Жителям Хесона орки забороняють продавати продукти та отримувати медичне обслуговування. а самі жруть відняту українську їжу заполонили всі лікарні. Вихід один - хай окупують морги і крематорії, що і вчинено.
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09.11.2022 14:24 Відповісти
Тепер дерева стоять як новорічні йолки. З прикрасами.
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09.11.2022 14:33 Відповісти
Не знімати! Хай висять!
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09.11.2022 14:49 Відповісти
Nuu , sviatoi Himarss mozhet i na lunu atpravitj , kudazh tam kakoie tam derevo.....
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09.11.2022 14:56 Відповісти
Висят на деревьях, колышутся ветром..-почти как, из песенки детской..(и каждый рашистик нашёл свой шесток..
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09.11.2022 14:58 Відповісти
Яка прекрасна новина!
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09.11.2022 15:09 Відповісти
невиданий врожай на деревах села? яйця й роги окупвнтыв вродили... набивай хоч повні, чорні мішки...
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09.11.2022 15:34 Відповісти
Пущай палетають!!!!
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09.11.2022 17:25 Відповісти
І чого то вони на дерева повилазили? Мавпи мабуть...
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09.11.2022 17:56 Відповісти
За те же деньги они получили места с отличным видом.
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09.11.2022 18:27 Відповісти
нужно привязать их веревкой за шею - что бы не упали.
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09.11.2022 19:57 Відповісти
Пріятново апітіта…
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10.11.2022 08:06 Відповісти
 
 