На Херсонщині влучили у кафе, де обідали окупанти. Їх позакидало аж на дерева, - Хлань
На Херсонщині в селищі Зеленівка влучили у кафе, де обідали ворожі солдати і де вони неподалік окопувалися.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
"В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було - позакидало їх аж на дерева", - написав Хлань.
Топ коментарі
+42 акаб акабіч
показати весь коментар09.11.2022 13:42
+20 Evgen Karpenko
показати весь коментар09.11.2022 13:44
+16 Петрович123456
показати весь коментар09.11.2022 13:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
реально жаль стало пацана там, может он там типо что то сделал плохое блаблабла
влучили, це може Євфратскі курди?
а шо за маячня?
а хто влучив, Пацька, або Садам Гусейнкиня?
хто "влучив"?
в баню попал реактивный снаряд