Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї", потрібна "м’яка сила діалогу", - Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї", а потрібно вести діалог.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаться інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - заявив лідер Католицької церкви.

Понтифік послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну, наголосивши на необхідності практики діалогу: "У Бахрейні, як це прийнято на Сході, люди прикладають руку до серця, коли когось вітають. Я теж це робив, щоб звільнити місце в собі для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, здавалося б, він залишається питанням ідей, а не реальності".

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