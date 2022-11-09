Війна в Україні не вирішиться "інфантильною логікою зброї", потрібна "м’яка сила діалогу", - Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск заявив, що війну Росії проти України "не можна вирішити за допомогою інфантильної логіки зброї", а потрібно вести діалог.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я маю на увазі шалену війну, жертвою якої стала змучена Україна, і багато інших конфліктів, які ніколи не вирішаться інфантильною логікою зброї, а лише м'якою силою діалогу", - заявив лідер Католицької церкви.
Понтифік послався на свою нещодавню поїздку до Бахрейну, наголосивши на необхідності практики діалогу: "У Бахрейні, як це прийнято на Сході, люди прикладають руку до серця, коли когось вітають. Я теж це робив, щоб звільнити місце в собі для тих, кого я зустрічав. Тому що без прийняття діалог залишається порожнім, здавалося б, він залишається питанням ідей, а не реальності".
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Не думав, що колись це скажу....
Нужно, просто необходимо задать ему вопросы про Сталина. Как он оценивает это историческую личность. Он скажет, что Сталин хороший, вон сколько завод стал строить в 1930-1935-ых годах по западным технологиям, наладив продажу зерна за доллары, настоящий отец нации, настоящий бизнесмен, сразу столько зерна на экспорт поставил, ух какой молодчина. Вот и все станет на свои места.
попасть в райдо 24 февраля? вроде как США предупреждаливсе было известно, нет?
GNIDA ANTICHRIST -
японскому милитаризму.
А сила диалога привела бы к миллионам новых смертей
и войне по сей день.
Нам может не нравиться конкретный человек и его поступки - это другое дело.
кацапи "нє потєрялі ліцо". Тут красіво понять його не вийде.
А де Гітлєр сказав що Україну треба знищити.
Думай перед тим щоб щось перднути.
Звідкіля ти гніда взялося, з Лахти?
Пій 12 благословив Гітлєра на поход проти Комунізму, євреїв, циган і інакомислячих,
Папа Франциск благословляє путіна на знищення Української Нації
А поетому Римский Папа ИДИ ТЫ ***** КУДА ПОШЕЛ РУССКИЙ КОРАБЛЬ БЕЗ ТЕБЯ СПРАВИМСЯ
ах да еще "емнести интернешнл" те же самые ***** !!!! гореть вам всем в аду!!