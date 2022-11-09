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Новини Війна
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На Донбасі ліквідовано депутата "народної ради ДНР", командира взводу окупантів Михайла Жукова

терорист,жуков

На Донбасі ліквідували депутата так званої "народної ради ДНР" та за сумісництвом командира взводу рашистів Михайла Жукова.

Як передає Цензор.НЕТ. про це у своєму телеграм-каналі повідомив терорист Пушилін.

Він зазначив, що так званий "депутат" Жуков "не прагнув посад, а депутатом став тому, що треба". За словами Пушиліна Жуков  "загинув на посту під час виконання бойового завдання".

ліквідація (3993) тероризм (2867) Донецька область (8607) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+16
Здоровья ему и хорошего настроения.
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09.11.2022 14:30
+11
Дуже гарна новина 😂😂😂
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09.11.2022 14:30
+6
или ведро угля
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09.11.2022 14:47
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Дуже гарна новина 😂😂😂
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09.11.2022 14:30 Відповісти
Здоровья ему и хорошего настроения.
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09.11.2022 14:30 Відповісти
Дома обрадуются, взамен получат русскую рухлядь на колесах
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09.11.2022 14:32 Відповісти
не обрадуются, это дыныры, им лады не дают, максимум - буханка, и то на толпу)))
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09.11.2022 14:37 Відповісти
или ведро угля
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09.11.2022 14:47 Відповісти
У ДНРи замість грошових виплат нагороджують дружнім рукопотисканням. Але це не все, згадав, ще прощальний поцілунок у лоба від сусідки-сифілітички.
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09.11.2022 15:20 Відповісти
Всех благ товаришч Жуков.
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09.11.2022 14:40 Відповісти
Здох ****** ну і йух с нім
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09.11.2022 15:10 Відповісти
У кацапів, зараз в голові все змішається: жуков- мертвий, Бандера-живий...
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09.11.2022 15:10 Відповісти
https://t.me/s/meduzalive Медуза :
Провластное издание Readovka https://t.me/readovkanews/46488 сообщило о гибели представителя назначенной Россией администрации аннексированной части Херсонской области Кирилла Спермоусова. Источник издания утверждает, что «замглавы областной администрации» погиб в ДТП. «Как именно это произошло - неизвестно», - пишет Readovka.
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09.11.2022 15:17 Відповісти
земля бетоном ему!
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09.11.2022 17:45 Відповісти
Тобто бандюка стерли на місці злочину. Ну і що тут дивного, всі там будуть пси московитські.
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09.11.2022 18:14 Відповісти
Напоминает "таварища жюкова".
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09.11.2022 18:32 Відповісти
 
 