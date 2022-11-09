На Донбасі ліквідовано депутата "народної ради ДНР", командира взводу окупантів Михайла Жукова

На Донбасі ліквідували депутата так званої "народної ради ДНР" та за сумісництвом командира взводу рашистів Михайла Жукова.

Як передає Цензор.НЕТ. про це у своєму телеграм-каналі повідомив терорист Пушилін.

Він зазначив, що так званий "депутат" Жуков "не прагнув посад, а депутатом став тому, що треба". За словами Пушиліна Жуков "загинув на посту під час виконання бойового завдання".