Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, - Залужний

Захисники України ціною власних життів виборюють право говорити рідною мовою.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє. Українська мова - це мова наших батьків і дітей. Мова нашої Перемоги", - зазначив він у День української писемності та мови.

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