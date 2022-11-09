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Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, - Залужний

Захисники України ціною власних життів виборюють право говорити рідною мовою.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє. Українська мова - це мова наших батьків і дітей. Мова нашої Перемоги", - зазначив він у День української писемності та мови.

Також читайте: Скоро почуємо слова перемоги та миру, - Зеленський привітав українців з Днем писемності та мови

Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, - Залужний 01

Автор: 

мова (742) Залужний Валерій (725)


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Топ коментарі
+43
Генералу Залужному респект і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 14:37
+24
шось проісходить на фронті
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09.11.2022 14:43
+19
Розумієте, яка справа. Меншовартість. Людям роками в голову затюкували, що українська мова - це мова "бидла", тільки "селюки" спілкуються нею, бути українцем це соромно, і тд і тп.
Як тільки більшість почне спілкуватися рідною мовою, так і всі інші почнуть.

А борються захисники України, очевидно, за державу для себе, своїх дітей і онуків, рідних і близьких, за свою державу Україну. А держави без мови не буває.
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09.11.2022 15:15
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Генералу Залужному респект і повага 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.11.2022 14:37 Відповісти
згадуючи потужні кадрові рішення "зе-команди", прем'єрів і міністрів, прізвища яких навіть не встигали вивчити телеведучі до їх відставок, їх зашквар (вибачте за русизм) на зашкварі, я просто не уявляю, як їм вдалося так вгадати з талановитим воїном. мабуть і правда воювати не планували, тому так, підмахнув вовік наказ про призначення, да і почав думати про шашлички.
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09.11.2022 14:49 Відповісти
тому що США наказали поставити саме його, натомість вони б мовчали про вагнергейт. Зрозуміло що ЗЕпліснява одразу погодилася
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09.11.2022 14:55 Відповісти
вагнергейт.. наче з минулого життя спогад. нічого, все згадаємо.
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09.11.2022 15:11 Відповісти
маломаломалол дав я звізди, етой вовє сраной(повт)
єтой падле Єрмаку....
бо туда дай поміч ту, оуоуоуоуооуооу, мало мало дав(повт.)

ти поняв нє?
ні, просто Єрмак так просто взяв і .... от іЗалужний так і каже - а чо я? ну і давай здавати... тобто Херсон обороняти
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09.11.2022 15:29 Відповісти
Так, це вам не "какая разница"
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09.11.2022 14:42 Відповісти
шось проісходить на фронті
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09.11.2022 14:43 Відповісти
Алкашня накурились
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09.11.2022 14:53 Відповісти
Так это они наверное у местной бабули водочки взяли или она пирожками их угостила
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09.11.2022 15:43 Відповісти
Доброго вечора, ми з України це поезія вищого ґатунку.
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09.11.2022 14:45 Відповісти
Русня підриває бліндажі, залишають замість себе манікени та йдуть з позицій під Херсоном
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09.11.2022 14:46 Відповісти
У Казахстані володіння державною мовою мають намір зробити обов'язковою умовою для тих, хто претендує на набуття громадянства. В Україні потрібно зробити необхідною умовою .за котрою ті ,хто в органах влади,або на державній службі не володіють українською мовою ,повинні бути позбавлені громадянства України як і звільнені із посад.котрі вони займають.
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09.11.2022 14:48 Відповісти
Я б взагалі припинив цю торгівлю громадянством.
П'ять років проживання на території Украіни, іспит з української мови, та іспит з історіі Украіни.
Це повинен бути мінімум.
І ніяких можливостей для кацапів і білорусів!
Нехай йдуть за кораблем, свині.
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09.11.2022 14:57 Відповісти
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09.11.2022 14:50 Відповісти
Вчить українську, кацапи , на всяк випадок

СЛАВА ВСУ ‼️‼️‼️
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09.11.2022 14:51 Відповісти
Для манкуртів, яких нажаль багато, це пустий звук.
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09.11.2022 14:53 Відповісти
Усі бюджетні робітники, яким платять зарплату з податків українців , МАЮТЬ КОЖЕН РІК ПІСАТИ ДІКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЙ ЕДНОСТІ
ЦЕ ЗАКОН
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09.11.2022 14:55 Відповісти
Що за питання ? Український знаю на 3, словацький на 4
а ви немецкий вже вивчили ?
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09.11.2022 15:03 Відповісти
В тебе такА ненавість до України , що диктант тяжко написати ⁉️⁉️
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09.11.2022 15:05 Відповісти
Аж ніяк не ДІКТАНТ
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09.11.2022 18:20 Відповісти
За то же самое.
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09.11.2022 15:04 Відповісти
Розумієте, яка справа. Меншовартість. Людям роками в голову затюкували, що українська мова - це мова "бидла", тільки "селюки" спілкуються нею, бути українцем це соромно, і тд і тп.
Як тільки більшість почне спілкуватися рідною мовою, так і всі інші почнуть.

А борються захисники України, очевидно, за державу для себе, своїх дітей і онуків, рідних і близьких, за свою державу Україну. А держави без мови не буває.
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09.11.2022 15:15 Відповісти
100%
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09.11.2022 21:00 Відповісти
Респект і повага генералу ! переходьте на українську мову не будьте схожими на тих хто прийшов знищити Україну .
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09.11.2022 14:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ZDh3erGYeGM Останній моZкаль.
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09.11.2022 15:01 Відповісти
Армія, Мова, Віра!!!
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09.11.2022 15:01 Відповісти
Прошу пісню на мові яку запам'ятав ще у дитинстві співали моя Мамо...
Ой у вишневому садочку ..
Там Соловейко щебетав
Тіх тіх тіх,айяя ох ох ох..
Там соловейко щебетав...
Мамо дуже файно співали...
Світлая Пам'ять... Мамусю Ріднесенька...
😢😢😥
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09.11.2022 15:03 Відповісти
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱💪👍💛🇺🇦🇬🇧🇱🇷✊
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09.11.2022 15:09 Відповісти
Сьогодні отримали страшну звістку-загинув син наших друзів.Хлопчик ще зовсім,дитина безцінна,сенс життя для батьків...Був офіцером,на війні з першого дня...Загинув,щоб Україна була...Хто поверне батькам сонце,хто розвіє вічну пітьму?Це так страшно,так боляче,що та біль може розколоти гори,якби вийшла лавиною.
Подумайте,люди,скільки вже загинуло ...Не робіть більше помилок,не допускайте в свої душі нічого,що пов'язувало б вас з нацією вбивць і катів нашого народу.Так,у нас багато людей говорять мовою окупанта.Не їх це вина,Україну десятилиттями окацаплювали,люди стали жертвами .Але зараз ми можемо свідомо зробити вибір,свідомо відмовитися від всього,що навіть нагадує той проклятий руський мир.
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09.11.2022 15:11 Відповісти
Соболезную .
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09.11.2022 15:14 Відповісти
буде пам'ять
на відміну від орків.
знав за кого та за шо.
щоб ми не були як ці рожалки шо чмобіків лавиною відправляють та за жигулі цікавляться.
мужики віддадуть привіт козлам, пара десятків болотноформних повернеться може додому, а краще так і зостанеться там.
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09.11.2022 15:39 Відповісти
Когда Цензор откажется от йазыка оккупанта? Для кого он тут вообще?
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09.11.2022 15:42 Відповісти
Коли перестане ним писать Адже він тут саме для тебе і таких як ти!
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09.11.2022 15:48 Відповісти
Меня столетиями заставляли забыть украинский русские захватчики. А кто заставляет Цензор?
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09.11.2022 15:52 Відповісти
Хто тобі заважає зараз? Канадці? Чи ірокези?
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09.11.2022 15:58 Відповісти
це яскравий приклад хохла, який малюють кацапи?
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09.11.2022 16:56 Відповісти
на нього таке не кажи.
бо мало не буде як відповість тобі
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09.11.2022 17:16 Відповісти
а чего?
мне удобно.
ну блин, "мы им дали веру"
ну не знаю, давай щас Ермак переведет всех на это... че там, латинку..
вот это ужасно будет..
я бы уже и за.
подальше от русни.
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09.11.2022 17:15 Відповісти
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09.11.2022 17:15 Відповісти
А навчався Ломоносов, в профессора Мілентія Смотрицького.
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09.11.2022 17:23 Відповісти
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09.11.2022 17:18 Відповісти
У нас азали по-іншому - "Або дурний, або падлюка!"
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09.11.2022 17:28 Відповісти
Головне що навмисно не спілкуються рідною мовою.
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09.11.2022 17:33 Відповісти
Ціна велика, але у 28 бригаді 98 відсотків офіцерів і сержантів квакає кацапською навіть перед строєм віддають команди і проводять навчання. А розмова матами із солдатами, де слово дібід та абєзяна най розумніші взагалі за аравило
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09.11.2022 17:59 Відповісти
"Українська - мова перемоги." Дякуємо, пане генерале, за гасло.
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09.11.2022 18:22 Відповісти
 
 