Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, - Залужний
Захисники України ціною власних життів виборюють право говорити рідною мовою.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє. Українська мова - це мова наших батьків і дітей. Мова нашої Перемоги", - зазначив він у День української писемності та мови.
Топ коментарі
+43 Amber
показати весь коментар09.11.2022 14:37
+24 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар09.11.2022 14:43
+19 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар09.11.2022 15:15
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
єтой падле Єрмаку....
бо туда дай поміч ту, оуоуоуоуооуооу, мало мало дав(повт.)
ти поняв нє?
ні, просто Єрмак так просто взяв і .... от іЗалужний так і каже - а чо я? ну і давай здавати... тобто Херсон обороняти
П'ять років проживання на території Украіни, іспит з української мови, та іспит з історіі Украіни.
Це повинен бути мінімум.
І ніяких можливостей для кацапів і білорусів!
Нехай йдуть за кораблем, свині.
СЛАВА ВСУ ‼️‼️‼️
ЦЕ ЗАКОН
а ви немецкий вже вивчили ?
Як тільки більшість почне спілкуватися рідною мовою, так і всі інші почнуть.
А борються захисники України, очевидно, за державу для себе, своїх дітей і онуків, рідних і близьких, за свою державу Україну. А держави без мови не буває.
Ой у вишневому садочку ..
Там Соловейко щебетав
Тіх тіх тіх,айяя ох ох ох..
Там соловейко щебетав...
Мамо дуже файно співали...
Світлая Пам'ять... Мамусю Ріднесенька...
😢😢😥
Подумайте,люди,скільки вже загинуло ...Не робіть більше помилок,не допускайте в свої душі нічого,що пов'язувало б вас з нацією вбивць і катів нашого народу.Так,у нас багато людей говорять мовою окупанта.Не їх це вина,Україну десятилиттями окацаплювали,люди стали жертвами .Але зараз ми можемо свідомо зробити вибір,свідомо відмовитися від всього,що навіть нагадує той проклятий руський мир.
на відміну від орків.
знав за кого та за шо.
щоб ми не були як ці рожалки шо чмобіків лавиною відправляють та за жигулі цікавляться.
мужики віддадуть привіт козлам, пара десятків болотноформних повернеться може додому, а краще так і зостанеться там.
бо мало не буде як відповість тобі
мне удобно.
ну блин, "мы им дали веру"
ну не знаю, давай щас Ермак переведет всех на это... че там, латинку..
вот это ужасно будет..
я бы уже и за.
подальше от русни.